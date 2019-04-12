DHA YURT BÜLTENİ-20

MALATYA'DA POLİS ARACINA TABANCALI SALDIRI: 1 GÖZALTI (2) - YENİDEN MALATYA'da, 122 promil alkollü olduğu belirlenen ve trafik polisleri tarafından ceza yazılan motosikletli M.G., hareket halindeki polis otosuna tabancayla ateş açtı. Araca iki mermi isabet ederken, polisler M.G.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Olay, akşam saatlerinde Salköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafik ekipleri M.G.'nin kullandığı motosikleti rutin denetim sırasında durdurdu. Yapılan kontrollerde 122 promil alkollü olduğu belirlenen ve motosikletin de eksik evrakı bulunan M.G.'ye ceza yazdı. Sinirlenerek bölgeden ayrılan M.G., iddiaya göre bir süre sonra tabanca ile geri dönerek cadde de hareket halinde olan 44 A 7433 plakalı polis otosuna doğru ateş etti. Kapısına 2 merminin isabet ettiği polis aracından yara almadan inen polisler M.G.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- ========================= 40 YILLIK EŞİNİ, KAFASINA KESERLE VURARAK ÖLDÜREN KADIN TUTUKLANDI

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, 40 yıllık eşi Şaban Yalçın’ı (73) başına keserle vurarak öldüren Dursun Yalçın (66), sevk edildiği adliyede tutuklandı. Beraberinde gözaltına alınan oğlu Ramazan Yalçın ise serbest bırakıldı. Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Topkapı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Dursun Yalçın yatakta uyuyan eşi Şaban Yalçın’ın başına keserle defalarca vurdu. Daha sonra üst kattaki oğlu Ramazan Yalçın’ın yanına giden Dursun Yalçın kocasını yatakta kanlar içinde bulduğunu söyleyerek yardım istedi. Babasını yatakta hareketsiz gören Ramazan Yalçın durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Şaban Yalçın’ın öldüğünü belirledi. Yalçın’ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, Dursun Yalçın’ı ve oğlu Ramazan Yalçın’ı gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı’nda ifadesi alınan Dursun Yalçın, suçunu itiraf ederek kocası ile arasında şiddetli geçimsizlik olduğunu bu yüzden öldürdüğünü söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dursun Yalçın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, oğlu Ramazan Dursun ise serbest bırakıldı.

Şaban Yalçın’ın cenazesi ise yapılan otopsinin ardından Besni Topkapı köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Besni adliyesi

- Jandarma

- Gözaltına alınan anne ve oğlunun adliyeye getirilmesi

- Gözaltına alınan eş Dursun Yalçın ile oğlu Ramazan Yalçın’ın adliyeye götürülmesi.

-Tutuklanan Dursun Yalçın'ın adliyeden çıkarılması

- Tutuklanan Dursun Yalçın’ın jandarma aracına bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA) ======================= ANNESİNİ BIÇAKLA YARALAYAN ESKİ HOSTESE GÖZALTI İZMİR'in Kiraz ilçesinde, bir süredir psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen eski hostes Yeşim B. (38), tartıştığı annesi Emine B.'yi (60) karnından bıçaklayarak, yaraladı. Daha önce hosteslik yapan, ancak psikolojik sorunları nedeniyle işini bırakmak zorunda kaldığı öğrenilen Yeşim B., bugün saat 11.00 sıralarında, Yenimahalle Mahallesi Öğretmenler Sitesi'ndeki evlerinde, annesi Emine B. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine Yeşim B., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile annesini karnının 3 yerinden yaraladı. Gürültüleri duyan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Yeşim B.'yi gözaltına alırken, kanlar içinde yerde yatan annesi Emine B. ise çağrılan ambulansla Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Emine B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Adliyeden detay

- Yeşim B. (38) ve annesi Emine B. fotoğraf Faruk ÇARK/KİRAZ (İzmir), (DHA)- ================ ÇANAKKALE'DE, ÜRETİCİLER AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ İLE KANADI NOKTALI SİRKE SİNEĞİNE KARŞI UYARILDI ÇANAKKALE'de, Uludağ ve Ege İhracatçılar Birliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 'Akdeniz Meyve Sineği ve Kanadı Noktalı Sirke Sineği Tanıtımı ve Mücadelesi' konferansında üreticilere, bu zararlılara karşı mücadele konusunda uyarıcı bilgiler verildi. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Çanakkale Vali Yardımcısı Tahir Şahin, Uludağ İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, daire müdürleri ile 700'e yakın üretici katıldı. Konferansta, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendislerinden Berrin Alaca ve Papatya Tiftikçi, Çanakkale'de üreticilere, 'Akdeniz Meyve Sineği ve Kanadı Noktalı Sirke Sineği'ne karşı yaptıkları alan çalışmaları ile mücadeleyi anlattı. Ayrıca üreticilere bu zararlılara karşı nasıl mücadele edecekleri konusunda slayt gösterisiyle bilgi verdi. Bornova Zirai Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Mehmet Fatih Tolga ise, 'Akdeniz Meyve Sineği ve Kanadı Noktalı Sirke Sineği'ne karşı mücadele konusunda üreticilere sunum yaptı.

'MÜCADELEMİZ ÇANAKKALE'DE 3 YILDIR DEVAM EDİYOR' İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, "Son zamanlarda ülkemizde ekonomik kayıplara neden olan Akdeniz meyve sineği ve kanadı noktalı sirke sineğiyle mücadelemiz Çanakkale'de 3 yıldır devam ediyor. Bu mücadele kapsamında arkadaşlarımız bahçelerde sürekli takiplerini yapıyor. Takipler neticesinde rastladığımız, gördüğümüz bu sineklerle ilgili çeşitli önlemler aldık. Düzenlediğimiz bu konferansta üreticilerimize alınması gereken önlemler, yapılması gereken işlerle ilgili çeşitli bilgilendirmeler yapıyoruz. Büyük ekonomik kayıplara neden olmadan bu zararlıyla mücadeleyi toplu bir şekilde tamamlayacağız. Üreticinin üretmiş olduğu ürünleri eğer sineğin zararı varsa onu satamama gibi bir riski var. Buda ekonomik olarak bir kayıp demektir. O yüzden önleyici ve koruyucu tedbirleri alıp, birlikte hareket etmemiz gerekiyor" dedi. 'HEM BİZİM HEM ÜRETİCİNİN DUYARLI OLMASI GEREKİYOR' Uludağ İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, "Ülkemizdeki meyvecilikte sorun olabileceğini düşündüğümüz bazı iklimsel parametrelerle çoğalım gösterdiğini bildiğimiz zararlılar ilgili biyolojik mücadelenin nasıl yapılabileceği konusunda üreticilerimizi bilgilendirme çalışması yapıyoruz. Bu ülkemiz için son derece önemli. Zararlılar iklimsel değişikliğe bağlı olarak artış gösteriyor. Bizlere bunlarla ilgili olarak mücadelemizi kimyasal uygulamalardan çok, biyolojik yöntemlerle yaparak, hem üretilen ürünün tüketicisinin sağlığını düşünerek, hem de çevresel sağlığı düşünerek böyle bir yöntemin geliştirilmesidir. Üreticimizin bilinçlendirilmesi çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bunlar eğitim çalışmasıdır. Bu zararlıların ülkemizdeki meyveciliğe yapmış olduğu etkiler henüz risk aşamasında değil, ancak gelecekte olabileceği düşüncesiyle üreticilerimizi şuandan bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bu üreticilerimize ne kadar öncesinden bilinçlendirir, ne kadar eğitime dahil edebilirsek, bu sorun ortaya çıkmadan büyük ölçüde engelleyebileceğimiz düşüncesiyle bu çalışmaları ardarda Türkiye'nin genelinde yapmayı planlamıştık. İkincisini de Çanakkale'de gerçekleştirdik. Daha henüz ciddi bir zarar ortaya çıkmış değil. Eşik dediğimiz bir nokta var. O eşiğe daha henüz ulaşmış değiliz. O eşiğe ulaşmadığımız içinde tabiki üreticilerimizin bölgesel olarak küçük çaplı zararlanmaları ortaya çıkabiliyor. Ama çok büyük ölçekte bir zararlanma olmadı. Ama yaptığımız bu eğitim çalışmalarıyla 2019 yılındaki yetiştirme döneminde büyük ölçüde önüne geçebileceğimizi düşünüyoruz. Bu konuda bizim duyarlı davranmamız değil, aynı şekilde üreticimizin de aynı duyarlılığı göstermesi gerekiyor. Sadece bireysel değil, bunun kitlesel olarak mücadelesinin yapılması bu bahsettiğimiz zararları oluşmadan engelleyeceği düşüncesindeyim" dedi.