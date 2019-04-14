DHA YURT BÜLTENİ -20

Kaza, saat 23:00 sıralarında Kavak ilçesi Çakallı mevkiinde meydana geldi. Dursun Ali Şakrak (29) yönetimindeki 55 H 5300 plakalı otomobil, Mehmet Nuri Efe (22) yönetimindeki 38 SZ 131 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki Dursun Ali ve Oğuzhan Şakşak (25) kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti, Mikail Doğanay ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, kardeşlerin cansız bedenlerini otomobilden çıkararak Kavak Devlet hastanesi morguna kaldırdı. Otomobildeki Mikail Doğanay ise tedaviyi kabul etmedi, görevlilerle tartıştı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

SAMSUN'un Kavak ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Dursun Ali ve Oğuzhan Şakşak kardeşler hayatını kaybetti, yaralanan Mikail Doğanay ise tedaviyi kabul etmedi

Kaza, akşam saatlerinde İznik-Orhangazi karayolu üzerinde meydana geldi. İşten çıkan Hasan Aydemir'e, sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Aydemir 20 metre ileriye fırlarken otomobil sürücüsü kaza yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredekilerin polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydemir'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aydemir'in cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Seyit Mahallesi Seyit Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. Mahalle sakinleri eve yeni taşınan komşuları Türkmenistanlı Oguljan Ovliyakulyyeva’yı evinin önünde yerde hareketsiz yatarken buldu. Komşular durumu 112 Acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından kadını Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İlk belirleme göre yüzünde de bir yara izi bulunan kadının akciğerlerindeki iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

EŞİ DE OLAY YERİNE GELDİ

Yaşamını yitiren kadının hayvancılıkla uğraşan Türkmenistanlı eşi de evinin önüne geldi. Eşinin öldüğünden haberi olmayan kişi, "Karım iyi mi? Karımın durumu nasıl?" diye sordu.

Bu arada Oguljan Ovliyakulyyeva’nın çalıştığı bir yemek firmasındaki işinden yeni çıktığı ve servisle saat 21.45 sıralarında evine geldiği öğrenildi. Polis, ölümün darp sonucu gerçekleştiği üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.