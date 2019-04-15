DHA YURT BÜLTENİ-20

SU DOLU ÇUKURA DÜŞEN MELİSA YAŞAMINI YİTİRDİ ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde su dolu çukura düşen 3 yaşındaki Melisa Çataltaş yaşamını yitirdi. Olay akşam saatlerinde ilçenin Fırat Mahallesi’nde bulunan canlı hayvan pazarı yakınlarında meydana geldi. Çalıtaş ailesinin yaşadığı sokakta yaklaşık 80 santim çöken zemin yağmur suyu ile doldu. Sokakta oynayan Melisa Çataltaş bir an dengesini kaybederek su dolu çukura düştü. Ailesi ilerleyen dakikalarda aramaya başladığı Mesila’yı çukurda hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Melisa’nın cansız bedeni otopsi için devlet hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Mehmet SEZGİN / SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ====================== MALATYA'DA SİLAHLI KAVGA: 11 GÖZALTI Malatya'da, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 11 kişi gözaltına alındı. Kavga sırasında olayı sonlandırmak için bölgeye gelen polis ekiplerini uzaklaştırmak isteyen şüpheliler, havaya ateş açtı.

Olay, akşam saatlerinde Hanımınçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Tuğla Fabrikası mevkiinde karşılaşan ve husumetli olan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce taraflar birbirlerine tabanca ve av tüfekleri ile saldırdı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Şüpheliler olay yerine gelen polisi görünce bölgeden uzaklaştırmak için havaya ateş açtı. Polis ekiplerinin araçlarından inmesiyle şüpheliler olay yerinin yanındaki bahçelere kaçmaya çalıştı. Polis ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca 11 kişi gözaltına alındı.

Polis, olay yerinde bulunan 2 tabanca ile av tüfeğine el koyarken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden detaylar

- Caddeden görüntü

- Polis arabaları

- Ekipler, zarar gören otomobili incelemesi

- Boş kartuş

- Tüfekten görüntü

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA ==================== YAĞIŞLI HAVA KAZAYA NEDEN OLDU, 1 KİŞİ YARALANDI MERSİN’in Anamur ilçesinde yağış nedeniyle bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek TIR ile çarpıştı kazada 1 kişi yaralandı Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı Muzlu Kavşak’ta meydana geldi. Yağışlı havada, Mersin’den Antalya istikametine gitmekte olan Mehmet Duran (45) otomobil ile seyir halinde ilerlerken aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek, aynı yönde seyir halinde olan TIR'a çarptı. Otomobil, çarpışmanın etkisiyle orta refüje çıkarak durabildi. kazada otomobil sürücüsü yaralanması sonucu İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, kazada yaralanan otomobil sürücüsünü çıkartarak, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yeri genel

- Sürücü araçtan çıkarılması

- Ambulansa bindirilmesi

- Ambulans gidişi

- Genel ve detaylar Süre: 01'43" Boyut: 103 MB

Haber-kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA) ================== KAZANIN ARDINDAN KADIN SÜRÜCÜ AĞLADI, YARALI İSE YAYA OLARAK KAÇTI Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile çarpışan otomobilin kadın sürücüsü Kıymet K.(25), kazanın ardından polisleri görünce ağladı. Kazanın ardından yapılan incelemede, kadın sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edilirken, kazada yaralanıp ambulans içerisinde tedavi edilirken yaya olarak kaçan motosiklet sürücüsü Abdürrezzak Feyyat(47), emniyet ekiplerince yakalandı. Kaza, Avarlar kavşağında akşam saatlerinde meydana geldi. Ertuğrulgazi caddesinden gelip Ankara caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Kıymet K.(25) yönetimindeki 16 P 5336 plakalı otomobil, Ankara caddesinden gelip kavşağa aniden giren sürücü Abdürrezzak Feyyat(47) yönetimindeki tescilsiz motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından yaralı, kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansına alındı. Tedaviyi reddeden yaralı, ambulanstan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri, kaçan yaralı yakaladı.

Kazanın şokunu atlatamayan otomobilin sürücüsü kadın, polisleri görünce hüngür hüngür ağladı. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen kadın sürücüye cezai işlem uygulandı. Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ,

-Genel görüntü

-Sürücünün ağlaması

-Detaylar Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(DHA) ====================== AB BURSLARI İLE TÜRKÇE ÖĞRENEN SURİYELİ GENÇLER, MEZUN OLDU HATAY'da Avrupa Birliği tarafından desteklenen projelerle Türkçe eğitimi alan Suriyeli gençler, Mustafa Kemal Üniversitesi’nde (MKÜ) düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. MKÜ'deki törene AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve 20 kadar AB ülkesinin Ankara'da görevli büyükelçileri, diplomatları ve davetliler katıldı. Hollanda merkezli SPARK adlı kuruluş ile MKÜ'nün ortak gerçekleştirdiği projede TÖMER tarafından verilen kursu başarı ile bitiren Suriyeli gençler, sertifikalarını aldı. ÇÖZÜM ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ Törende konuşan SPARK Genel Müdür Yardımcısı Ceren Genç, Avrupa Birliğin'den aldıkları hibelerle Türkiye’deki ve dünyadaki mülteci sorununa, Suriye krizine çözümler üretmeye çalıştıklarını belirtti. Suriyeli gençlere Avrupa Birliği hibesiyle Türkçe eğitimi verdiklerini aktaran Genç, "Bu öğrenciler Türkiye’de üniversite okuyabilmek için bir Türkçe sertifikası sunmak zorundalar. Bizde buna kendimizce, bildiğimizce Avrupa Birliği’nden aldığımız destekle yardımcı olmaya çalıştık. Bugünde burada bunun mezuniyetini verdik. Çok mutluyuz" dedi.