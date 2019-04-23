DHA YURT BÜLTENİ-20

Katil zanlısı piyade tüfeği ve tabanca ile yakalandı OSMANİYE'de kasten adam öldürme suçundan aranan Hacı Murat Bozdoğan (38), Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheliyle birlikte piyade tüfeği, tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi. Akifiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Osmaniye 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kasten adam öldürme suçundan aranan Hacı Murat Bozdoğan'ın, Andırın'ın Cambaz Mahallesi'nde yayla evinde saklandığını tespit etti. Ekiplerin geldiği sırada bahçede olan Bozdoğan, jandarma aracını görünce eve kaçtı. Hacı Murat Bozdoğan, jandarmanın teslim ol çağrılarına olumsuz yanıt verince ekipler kapıyı kırarak içeri girdi. Bozdoğan, saklandığı merdivenin arkasında yakalanarak gözaltın alındı. Evde yapılan aramada ise 1 piyade tüfeği, 30 mermi, 1 tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör ile 61 mermi ve 2 el dürbünü ele geçirildi. ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI Karakola götürülen Hacı Murat Bozdoğan'ın kimlik sorgusunda kasten adam öldürme suçu dışında kasten yaralama, görevi yaptırmamak için direnme ve tehdit suçlarından da arandığı ortaya çıktı. Bozdoğan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti Kağıthane'de 5 katlı binanın yıkımı sürüyor

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- Zanlının jandarma arasından indirilmesi

- Hastaneye alınması

- Hastaneden çıkarılması

- Jandarma aracına bindirilmesi Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA) =================== Bariyerlere çarpan araç takla attı, panikleyen diğer sürücü de kaza yaptı: 4 yaralı KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçerek takla atarken, karşı istikametten gelen otomobilin sürücüsü de panikleyince aracıyla bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi tedaviye alındı. Kaza, gece saatlerinde, D-100 Karayolu Darıca kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Hasan Pekin idaresindeki 34 AR 6334 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçerek bariyerlerin üzerine devrildi. Karşı istikametten gelen Yunus Şimşek idaresindeki 34 VT 4030 plakalı otomobil de sürücünün paniklemesi ve direksiyon hakimiyetini sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, Hasan Pekin ile nişanlısı Emine Şenel, Yunus Şimşek ve aynı araçta bulunan Gökhan Özdağ yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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- Olay yerinden görüntüler

- Araçlardan görüntüler

- Yaralılara müdahale edilmesi

- Yaralıların ambulansa taşınması Haber-Kamera: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA) ================================ Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı DÜZCE’de, kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza akşam saatlerinde, D-655 Karayolu Karaca Kavşağında meydana geldi. D-655 Karayolu’na girmeye çalışan Mustafa Bölük idaresindeki 81 AAP 229 plakalı otomobil ile Düzce istikametine gitmekte olan Muhammed Salih Hendan idaresindeki 81 FA 878 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Mustafa Bölük, Muhammed Salih Hendan ile araçlarda bulunan Şengül Aykoç ve Buse Tutucu yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 4 kişi tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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- Kaza yapan araçların görüntüsü

- Yaralıların yerde müdahale edilirken görüntüsü

- Yaralıların ambulansa alınırken görüntüsü

- Güvenlik kamerası kaza anı görüntüsü ve detaylar HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) =============== Sürücünün tansiyonu düştü, otomobil çaya uçtu: 2 yaralı MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, Mehmet Ali Çiçek (55) tansiyonun düşmesi sonrası, yönetimindeki otomobiliyle direksiyon hakimiyetini kaybederek Irlamaz Çayı’na uçtu. Kazada, sürücü Çiçek ve oğlu Mustafa Çiçek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Eski Manisa Yolu’nda meydana geldi. Sürücü Mehmet Ali Çiçek, Manisa yönünden Turgutlu istikametine seyir halindeyken, iddiaya göre tansiyonun düşmesi sonucu idaresindeki 45 ZD 1046 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, 5 metre yükseklikten yol kenarındaki Irlamaz Çayına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılan sürücü ve oğlu Mustafa Çiçek, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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- Kaza yerinden genel görüntü Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (Manisa), (DHA) ====================== Malatya'da evin bodrumunda çıkan yangın söndürüldü Malatya'da 4 katlı binanın bodrumunda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. Mobilyacının depo olarak kullandığı bodrum kattaki yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip, yanan mobilyaları kısa sürede söndürdü. Çevrede korkuya yol açan yangının nedeni araştırıyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Ekipler

- İtfaiye araçları Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA ========================= TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Turizm Antalya’dan İzmir’den çok Diyarbakır’a lazım DİYARBAKIR’da seyahat acentalarıyla bir araya gelen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya turizmin Antalya’dan, İzmir’den, Denizli’den çok Diyarbakır’a lazım olduğunu belirterek, "Turist sayısı geçen seneki rakamla yarım milyonu aştı. İnşallah bu sene 1 milyonları zorlayacağız" dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde faaliyet gösteren seyahat acentalarını 5 ayrı ilde düzenleyeceği organizasyonlarla bir araya getiren TÜRSAB buluşmaların ilkini Diyarbakır’da gerçekleştirdi. Otelde düzenlenen etkinliğe TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile seyahat acentalarının temsilcileri katıldı. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya burada yaptığı konuşmada, Diyarbakır’ın turizm potansiyeli çok yüksek bir destinasyon olduğunu ifade ederek, "Bilindiği üzere, Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri, UNESCO tarafından 2015'te Dünya Mirası olarak tescil edildi. Alınan bu karar, şüphesiz ki Diyarbakır’ın bir turistik destinasyon olarak daha geniş kitlelere tanıtılması ve marka bir destinasyona dönüşmesi için çok önemli bir katkı sağlamıştır, sağlamaya da devam edecektir. Diyarbakır 2018 yılında yüzde 40’a yakın bir artışla 400 binin üzerinde yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı. Diyarbakır sahip olduğu tüm bu niteliklerle ülkemizin turizm açısından gelişmeye en açık kentlerinden biri konumunda. Biz de TÜRSAB olarak Diyarbakır turizminin gelişimi için elimizden gelen tüm desteği sarf ediyoruz. Bölgemizde turizmin gelişmesi hem bizler için hem de bölge için çok anlamlı sonuçlar doğuracak. Turizmin gelişmesi demek Diyarbakır’ın gelişmesi demek, yüzlerce gencimize yeni bir iş, yeni bir bakış açısı kazandırmak demek. Bu coğrafya, turizm açısından işlenmemiş hazine gibi bir değere sahip. Bu hazineyi hep birlikte parlatıp, başta Türkiye olmak üzere dünya kamuoyuna sunmalıyız. Buradaki güzellikleri kültürel ve tarihi değerleri, farklılıkları herkesin görmesi lazım. Hep birlikte bunun için çaba gösteriyoruz. Turizm sınırları kaldırıyor. Turizm demek refah demek, iş demek, aş demek, kültür alışverişi demek, birbiriyle tanış olmak demek" dedi.

'TURİZM EN ÇOK DİYARBAKIR’A LAZIM' Bu bölgenin en çok ihtiyacı olan şeyin turizm olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "Turizm Antalya’dan, İzmir’den, Denizli’den, Afyon’dan çok daha fazla Diyarbakır’a lazım. En çok turizme ihtiyacımız olan bölge Diyarbakır bölgesidir. Bu anlamda iç turizmin gelişmesi için başlattığımız info gezilerimiz her anlamda çok verimli geçiyor. Hem siz değerli yol arkadaşlarımızla buluşarak kocaman bir aile olduğumuzu gösterdik hem destinasyonlarımızı yerinde tanıtarak deneyimledik hem de sorunları ve çözüm önerilerimizi yüz yüze konuştuk. Göreve geldiğimiz günden beri yurt içinde ve dışında uluslararası öneme sahip 19 fuara katılarak turizmin nabzını tuttuk. Sizlerden aldığımız bu güçle çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Seyahat acentaları, yeni çıkacak yasamızın ardından yeni bir soluk yakalayacak. Hepinizin de yakından takip ettiği gibi yeni yasayla ilgili çalışmalarda sona yaklaştık. Yeni yasada belge devrinden teminata, aidatlardan yeni kuruluşa kadar her konuda acentalarımızın haklarını koruyacak revizyonlarla ilgili çalışmalar yaptık. Sektör olarak çıkmasını dört gözle beklediğimiz yasa konusunda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Geçen seneki rakamla yarım milyona yaklaştı. İnşallah bu sene 1 milyonları zorlayacağız. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. İnşallah sonuçlar alacağız" diye konuştu.

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- Yemekten detay görüntüler

- Firuz Bağlıkaya’nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA) ========================== Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, ağaca çarptı: 2 yaralı MUĞLA'da, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza, dün saat 21.30 sıralarında, Muğla-Aydın karayolu Kademe mevkisinde meydana geldi. Muğla şehir merkezinden hareket eden Soner Türker (20) yönetimindeki 48 ABG 175 plakalı kamyonet, iddiaya göre önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolünden çıkan kamyonet kaldırım kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Soner Türker ve yanında yolcu olarak bulunan Y.U., ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.