DHA YURT BÜLTENİ -20

Silahlı saldırıda yaralanan genç gazetecilere, 'Ölmedim ayaktayım, paşam' dedi AKSARAY'da uğradığı silahlı saldırıda av tüfeğinden çıkan saçmalar ile gözü ve çenesinden yaralanan İnan A., hastaneye kaldırıldı. Yaralı genç, hastane girişinde gazetecilere ''Çek kurban olayım. Ölmedim ayaktayım, paşam. Öldüremediler'' dedi. Annesi Şengül A. ise ''Kan davası. Bakkalla giderken kıstırıp ateş etmişler'' diyerek töreye tepki gösterdi. Jandarma, saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Haydar S. ve Sezer S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olay, saat 20.00 sıralarında Ortaköy ilçesi Kümbet köyünde meydana geldi. İnan A., bir yakının düğününe giderken iddiaya göre aralarında husumet bulunan Haydar S. ve Sezer S.'nin silahlı saldırısına uğradı. Av tüfeğiyle açılan ateş sonucu isabet eden saçmalar nedeniyle sağ gözü ve çenesinden yaralanan İnan A., kanlar içinde kaldı. Saldırganlar kaçarken, İnan A. ise ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ambulanstan indirilip, Acil Servis'e alınan İnan A., kendisini görüntüleyen gazetecilere, ''Çek kurban olayım. Ölmedim ayaktayım, paşam. Öldüremediler beni. Öldüremedin beni Haydar'' dedi. Arkasından gelen ve gözyaşlarına hakim olamayan anne Şengül A. ise oğluna ölmediğini, ayakta olduğunu ve ağlamaması gerektiğini söyledi. Anne Şengül A., oğlunun kan davası sonucu vurulduğunu ileri sürerek, ''Kan davası. Bakkalla giderken kıstırıp ateş etmişler. Oğlum daha 15 yaşında, kan davası güdüyorlar. Oğluma ağlamaktan gözlerimdeki yaşlar kurudu'' diye konuştu. Jandarma saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Haydar S. ve Sezer S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Eşi için mevlit okuttu Türkiye'nin nargile baronlarından 27'si tutuklandı Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’dan Azez’de yaralanan polislere ziyaret

Görüntü Dökümü

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-Yaralının ambulanstan indirilmesi

- Yaralının konuşmaları

- Acil servise alınması

- Annesinin ağlaması ve konuşması Haber- kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)) ================== Ordu'da heyelan: 6 ev tahliye edildi ORDU'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu 6 ev tahliye edildi, yol ve tarım arazilerinde hasar oluştu. Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı İnönü Mahallesinde heyelan meydana geldi. 6 evin boşaltıldığı heyelanda yol ve tarım arazileri de hasar gördü. AFAD ve büyükşehir belediyesi teknik ekipleri mahallede inceleme başlattı. Evleri tahliye edilen ve geçici olarak yakınlarının yanına yerleşen vatandaşlara kira yardımı yapıldı. Vatandaşların kiraya çıkacağı öğrenildi. Heyelan bölgesine giden Ordu Valisi Seddar Yavuz, Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Işık, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Öztürk, Büyükşehir Belediyesi teknik personelleri ile birlikte inceleme yaptı. İnönü Mahallesi Muhtarı Şükrü Kara ve afetzedelere geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Seddar Yavuz, heyelana maruz kalan evleri tek tek inceledi. Vali Yavuz, AFAD tarafından tahliyesine karar verilen evlere kimsenin girmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin güçlü olduğunu ve afetzedelerin mağdur edilmeyeceğini belirten Vali Yavuz, tahliyesine karar verilen hane sahiplerine ilk etapta 8 bin 500 TL kira yardımı yapıldığını söyledi. Vali Yavuz, yapılacak teknik çalışma neticesinde afete maruz kalan yerleşim yeriyle ilgili net bir karar verileceğini kaydetti. -Görüntü Dökümü

-Heyelandan görüntü

-Hasar gören evlerden görüntü

-Vali Seddar Yavuz'un heyelan ve evleri incelemesinden görüntü -Süre: 2:51 DK Boyut: 424 MB Haber: Nedim KOVAN-ORDU-DHA ======================= Evi yanan yaşlı adam, yangını akrabalarının çıkardığını söyledi ANTALYA'da, tek başına oturan İbrahim Gezen'e (80) ait tek katlı ev, henüz belirlenemeyen bir neden çıkan yangında kül oldu. Kaldırımda oturup yanan evini izleyen Gezen, evinin akrabaları tarafından kundaklandığını iddia etti.

Yangın, saat 21. 00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde çıktı. Tek başına oturan İbrahim Gezen'e ait 510. Sokak'taki tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada evdeki İbrahim Gezen, çevredekilerin bağırıp uyarmasıyla uyanarak alevlerin arasından kendisini dışarı attı. Ayakkabılarını giyemeden dışarı çıkan Gezen, kaldırıma oturarak yangını izledi. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışmanın sonunda yangını söndürdü.

Küle dönen evden kendini dışarı zor attığını ve canını kurtardığını belirten Gezen, evini akrabalarının yaktığını iddia etti. Gezen, "İki gün önce eve gelen akrabalarım, 'Sen burada yatmayacaksın, buradan çıkacaksın' dediler. Yattığım sırada evin içerisine bir şey attılar ve yangın çıktı" dedi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatırken, polis ekipleri de İbrahim Gezen'in ifadesine başvurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İtfaiyeden detay

-Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden görüntüler

-Yanan evden çıkan İbrahim Gezen'den detay

-Ayakkabasız evden çıkan İbrahim Gezen'in çıplak ayaklarından detay

-İbrahim Gezen Röp. 01.36" / 181 MB Haber-Kamera:Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA) ========================== Makhemeden çıkan ÇED kararı sonrası pişi yapıp dağıttılar İZMİR’in Urla ilçesine bağlı Balıklıova ile Kadıovacık Mahalleleri arasında kurulmak istenen kalker ocağı ve kırma eleme tesisi için verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir’ kararına karşı İzmir 2’inci İdare Mahkemesi’nde açılan iptal davası sonuçlandı. Mahkeme, kurulmak istenen tesisin zeytinlik alanlara yakın olduğunu belirleyerek, ÇED gerekli değildir kararının iptaline hükmetti. İzmir’in Urla ilçesine bağlı olan Balıklıova ile Kadıovacık Mahalleleri arasındaki bir tepeye kurulmak istenen taşocağı için İzmir Valiliği’nce ÇED gerekli değildir kararı verildi. Mahalle sakinleri, ÇED’in iptali için İzmir 2’inci İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Dosyayı inceleyen mahkeme, bölgede zeytin ağaçlarının bulunduğu sahaların olduğunu belirledi. Tesisin, zeytinliklere 3 kilometreden daha az mesafede olduğu krokilerle üzerinden de tespit edildi. Mahkeme, tesis için verilen ÇED gerekli değildir kararını iptal etti. Dava açan mahalle sakinlerinin avukatı Şehrazat Mercan, kararı açıklayınca mahallede yaşayan kadınlar, pişi yaptı. Evlerinden getirdikleri büyük tepsilerle, mahallede pişi pirişen kadınlar, karardan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

‘MAHKEME KEŞİF YAPMADAN BU KARARI ALDI’ Şehrazat Mercan da, mahkemenin keşif yapmaya gerek duymadan, ÇED kararını iptal ettiğini ve bunun emsal olduğunu belirtti. Mercan, “Çok sayıda kadın bu sürece destek verdi. Eylemler yaptık. Bu bölgede çok yoğun zeytinlikler var. Kanuna göre, bu tür tesisler zeytinlik bölgelere 3 kilometre mesafede tesis yapılmaz. Ama bu tesis belirlenen mesafeden daha yakında kurulmak istendi. Bunları krokide gösterdik ve dava açtık. Mahkeme bizim söylediğimize inandı. Tarım İl Müdürlüğü’nden de krokiyi doğrulattı. Sonunda keşif yapmadan ÇED gerekli değildir kararı iptal edildi. Bu karar Türkiye’de emsal teşkil ediyor. Zeytinliklere kimse dokunmasın. Zeytin ve enginar vatandaşların geçim kaynağı. Enginar altın değerinde. Enginarın da zeytinin de hukuku var. Zeytinin hukuku kazandı. Karara hepimiz çok sevindikö dedi. ‘ÜRÜNLER BİZİM EKMEĞİMİZ’ Saniye Gülbahçe isimli mahalle sakini, mahkemenin kararı için, “ Zeytinlerimiz, enginarlarımız mahallenin geçim kaynağı. Tesisin kurulmamasına yönelik karar bizi sevindirdiö dedi. Balıklıova Mahalle Muhtarı Akın Yılmaz da, “Bu bizim ekmeğimiz. Burada üretilen enginar, zeytin bizim ekmeğimiz. Bütün çocuklarımızı bu ürünleri satarak yetiştiriyoruz. Ve bu memlekete yararlı insanları bu şekilde yetiştiriyoruz. Geçim kaynaklarımızı elimizden alınmasına günlümüz razı değildiö diye konuştu. Balıklıova Mahallesi’nin üretim yaparak geçimini sağladığını aktaran Yılmaz, şöyle dedi: “Bu taşocağı kurulsaydı, bizim ürettiğimiz hiçbir şey kaliteli olmayacaktı. Bu durumda da para kazanamayacaktık. Para kazanamayınca çocuklarımızı da okutamayacaktık. Bu da bize sekte vuracaktı. Şimdi hayatımız kaldığı yerden devam edecek. Biz de üretmeye ve yetiştirmeye devam edeceğiz.ö