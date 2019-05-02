DHA YURT BÜLTENİ-20

Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

DİYARBAKIR’da, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 10 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ayşenur Zarakolu Caddesi'ne yan yoldan çıkan 06 JN 223 plakalı otomobil ile 15 NH 515 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerinde olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kazaya karışan otomobiller

- Hava yastıkları

- Yerinden çıkan araç lastiği

- Polis ekipleri

- Çekicinin gelmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA)

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3'üncü kat penceresinden düşen çocuk yaralandı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düşen Muhammed Emir Alparslan (7) yaralandı.

Olay saat akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Mahallesi Şahin Sokak'ta meydana geldi. Erdem ve Elif Alparslan çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Muhammed Emir Alparslan evlerinin açık olan penceresine çıktı. Pencerenin dışındaki sinekliğe yaslanan küçük, çocuk sinekliğin açılmasıyla 3'üncü kattan beton zemine düştü. Muhammed Emir'in düştüğünü gören baba Erdem Alparslan oğlunu otomobille Erbaa Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.