DHA YURT BÜLTENİ -20

Park halindeki kamyonunun üstünden düşerek hayatını kaybetti İZMİR'in Bornova ilçesinde, Hacı Abdullah Nohut (63) park halindeki kamyonun üzerinden düşerek yaşamını yitirdi. Olay, saat 20.30 sıralarında Egemenlik Mahallesi 6130 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hacı Abdullah Nohut, 41 TB 425 plakalı kamyonun üzerinde demir telle bir parça bağlamak istediği sırada, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Nohut'un düştüğünü görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nohut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Nohut'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntü

-Cenazeden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü Haber - Kamera:Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) ======================= Cezaevi firarisi, polisin dikkatiyle yakalandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi Gürkan D., (26) yunus ekiplerinin dikkatiyle yakalanarak gözaltına alındı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Ünlüler ve çocuklarının benzerliklerine inanamayacaksınız Vanlılar yağmura hazırlıksız yakalandı Samsun’a kürek çeken gençler Kandıra’ya ulaştı

İlçe Emniyet Müdürlüğü yunus ekipleri, Hamidiye Deniz Sokak üzerinde yaya olarak yürüyen şahıstan şüphelendi. Şahıs polisleri görünce kaçmaya başlarken; yaşanan kovalamaca 5 sokak ötede sona erdi. Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli Gürkan D., (26) gözaltına alındı. Şüphelinin 2 ayrı hırsızlık suçundan araması ve açık cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Şahıs karakola götürüldü. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Görüntü dökümü;

-Hastaneden çıkarılması

-Polis aracına bindirilmesi Süre: 26 saniye, 6 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) ====================== Ayvalık'ta 26 kaçak göçmen yakalandı BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 26 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekibince yakalandı. Ayvalık ilçesine bağlı Çıplak Ada açıklarında devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 'SAGET-35' ekibi, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan şişme bottakileri fark etti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 26 kişi, Sahil Güvenlik ekibince yakalanıp, Cunda Adası'na getirildi. Filistin, Irak, Suriye ve Somali uyruklu kaçak göçmenlere, Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri; yiyecek, içecek, battaniye ve ilaç yardımı yaptı. Kaçak göçmenlerin, yasal işlemlerin ardından Çanakkale Göç İdaresi'ne gönderileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanan göçmenlerden detay görüntü

Göçmenlerin eşyalarında yapılan arama Haber-Kamera: Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) =========================== Ayvalık’ta 17 kaçak göçmen ve bir organizatör yakalandı BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitme hazırlığı yapan Afganistan uyruklu 17 kaçak göçmen ile bir organizatörü yakaladı. Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi Tek Evler mevkiinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini alan polis ekipleri, bölgeye hareket etti. Yapılan operasyonda organizatör M.İ. ile birlikte İstanbul'dan getirildikleri belirlenen Afganistan uyruklu 8'i çocuk 17 kaçak göçmen, bir lastik bot, dört ayak pompası, bir bot motoru ve bir benzin dolu bidon ele geçirildi. Kaçak göçmenlerin getirildiği araç ise, Balıkesir'in Havran ilçesinde terkedilmiş olarak bulundu. Gözaltına alınan organizatör M.İ.'nin polis ekipleri tarafından sorgusu devam ederken, aralarında 15 günlük bir bebeğin de bulunduğu 17 kaçak göçmenin Çanakkale Göç İdaresi'ne gönderileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ayvalık ilçe Emniyet Müdürlüğü detay görüntü

-Kaçak göçmenlerin emniyetten çıkış detayı

-Kaçak göçmenlerin bindirildiği minibüsten detay görüntü Haber-Kamera: Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) =========================== Trafikte makas atıp, polisleri silahla tehdit eden şüpheli, yakalandı KAYSERİ'de otomobille trafikte makas atan ve kendisini yakalamaya çalışan polisleri silahla tehdit eden Serkan E., kovalamacanın sonunda yakalandı. Serkan E.'nin ayrıca hırsızlık suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi. Olay, akşam saatlerinde merkez Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda gerçekleşti. Kayseri plakalı otomobiliyle trafikte makas atan Serkan E.'yi görenler durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Serkan E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin takibe aldığı otomobildeki Serkan E. durumu anlayınca polislere silah göstererek tehdit etmeye çalışıp, kaçmaya başladı. Kovalamacanın sonunda Serkan E., 19 Mayıs Mahallesi Göksel Sokak üzerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada Serkan Karataş isimli sahte kimlik ele geçirildi. Serkan E.'nin ayrıca hırsızlık suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi. Yakalanan Serkan E., Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Sağlık kontolüne getirilmesi Muhammed KISIR/KAYSERİ (DHA)- ======================== Standart Profil işçilerinden yol kapatma eylemi MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Standart Profil fabrikasında örgütlenme çalışmasını tamamladığını duyuran Petrol-İş Sendikası'na bağlı fabrika işçileri yol kapatma eylemi yaptı. Sendika yetkilileri fabrika önünde yaptığı açıklamayla firma yetkililerine seslenerek toplu iş sözleşmesi yapılması gerektiğini savundu. Petrol-İş Sendikası örgütlenme çalışması yürüttüğü Standard Profil fabrikasında 2 bin 45 çalışan arasından bin 615'in Petrol-İş Sendikalı olduğu gerekçesiyle, sözleşme yapma konusunda yetki aşamasına geldiğini duyurdu. Saat 15.00'te fabrika önünde toplanan fabrika işçileri, ellerinde sendika ve Türk bayrakları ile yolu kapattı. Yaklaşık 400 işçinin katıldığı eyleme Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Muzaffer Işık, genel merkez yöneticileri, örgütlenme sorumlusu Emrah Yunus Saruhan da işçilerin arasında yer aldı. Düdük çalıp, alkış yaparak ve “İşçiyiz haklıyız kazanacağız" sloganları atan işçiler, fabrika önünde yaklaşık 2 saatlik eylem yaptı.

Standart Profilin sözleşme yapmaya yanaşmadığını ifade eden Petrol- İş Sendikası Genel Başkanı Muzaffer Işık fabrika önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Elbette bir yıllık bir süreçte alt yapısını hazırlayarak bu günlere geldik. Bugün geldiğimiz noktada durumumuz şudur. Üyelik noktasında çoğunluğa ulaştığımız anlaşıldığında biz bakanlığa yetki alma noktasında başvurumuzu yaptık. Büyük bir özveriyle hem bakanlık noktasında hem de diğer çalışma kollarında konunun takipçisiyiz. Geldiğimiz noktada 12 Nisan tarihi itibariyle işverenlerimiz bu tespite itiraz etti. Burada çalışanların 2 bin 45 olmasına rağmen bizim üye sayımız bin 615'tir. İşveren olarak bakanlığın bile kabul etmiş olduğu bu çoğunluğu sizlerde kabul etmek zorundasınız. Biz hukuk mücadelemizin sonuna geldik. Artık masaya oturma zamanı gelmiştir. Gelin sözleşmemizi bir an önce yapalım." Basın açıklamasının ardından işçiler olaysız bir şekilde dağıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İşçilerin görüntüsü

-İşçilerin düdük ve alkışlarla yaptığı eylemden görüntü

-Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı açıklaması

-Genel ve detay görüntüler