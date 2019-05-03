DHA YURT BÜLTENİ -20

VALİ OZAN BALCI AÇIKLAMA YAPTI Taziye dönüşü otobüs şoförünün kontrolü kaybetmesi sonucu otobüsün yan yattığını belirten Tokat Valisi Ozan Balcı "Maalesef bugün Reşadiye ilçemiz Elmacık köyüne taziye gelen vatandaşlarımız taziye dönüşünde otobüsün şoförünün kontrolü kaybetmesi sonucu yan yattı. Otobüste 7 vatandaşımızı rahmetli oldu. Memleketimizin, milletimizin başı sağ olsun. 30'a yakın vatandaşımız yaralı. AFAD ekiplerimiz, sağlık ekiplerimiz, kolluk kuvvetlerimiz burada gerekli müdahaleyi yaptı. Yaralılarımız da hastanelere sevk edildi" dedi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Akyarlar mevkiinde meydana geldi. 7 Rus turistin bulunduğu Alman bayraklı, 'Pura Vıda' isimli teknedekiler, Bodrum'a doğru hareket halindeyken, açıkta yüzen kişiyi gördü. Yorulduğunu söyleyen kişiyi tekneye alan turistler bir süre beraber hareket etti. Yunanistan'ın İstanköy Adası'na gitmek istediğini belirten Irak uyruklu Faek Hade ismindeki kaçak, turistlerden ret cevabı alınca, tekrar denize atlayarak yüzmeye başladı. Rus turistlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı tarafından 2 bot ve 1 dalış timi sevk edildi. Ekiplerin denizde yaptıkları arama çalışmalarında yeri tespit edilen Faek Hade, Sahil Güvenlik botuna alındı. Hade, ifadesinde, Akyarlar Sahili'nden yüzerek denize açıldığını, amacının İstanköy Adası'na gitmek olduğunu söyledi. Haek, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

MUĞLA’nın Bodrum ilçesi açıklarında, şnorkel, maske ve paletle yüzerek, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışırken, yorulan ve boğulmak üzere olan Irak uyruklu Faek Hade (42), Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Gevran Caddesi'ndeki Karakurt Apartmanı'nda oturan ve bir süredir bunalımda olduğu öne sürülen kişi, tek başına olduğu sırada evini ateşe vererek intihara kalkıştı. Evden çıkan dumanı fark eden komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, evini ateşe veren kişi yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İhbar üzerine jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri botla bölgede arama çalışmaları başlatırken, jandarma ekipleri de kıyıdan çalışma yaptı. Aramalarda şu ana kadar herhangi bir bulguya ulaşılamazken, çalışmaların sabaha kadar süreceği belirtildi. Sabah ise bölgeye jandarma arama kurtarma ekiplerinin de sevk edileceği ve aramaların devam edeceği kaydedildi.

KONYA'da, mobilya ve tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Diğer iş yeri sahipleri ise mobilyalarını dışarı çıkararak kurtarmaya çalıştı. Yangın, saat 19.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Gümüşlü Sokak'ta bulunan Hidayet Yaver'e ait mobilya ve tekstil atölyesinde çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin diğer iş yerlerine sıçramaması için mücadele etti. Diğer dükkan sahipleri ise iş yerlerindeki mobilyaları dışarı çıkartarak kurtarmaya çalıştı. Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu söndürülerek kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Marmaris'teki 5 yıldızlı bir otelde, Hollanda'nın milli bayramı "Kral Günü" kutlandı. Saat 18.30'da başlayan, Hollanda Marmaris Fahri Konsolosu Murat Azgun'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonun gerçekleştirildiği salon, Türk ve Hollanda bayrakları ile donatıldı. Resepsiyona, Hollanda Kraliyet Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, Hollanda Ankara Büyükelçiliği Ticaret ve Ekonomi Ateşesi Helen Rekkers, Türkiye Otelciler Federasyonu(TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu ile birçok işadamlı, turizmciler ve ilçede yerleşik yaşayan Hollandalılar katıldı. Türkiye ve Hollanda Milli marşlarının okunmasıyla başlayan kutlamaların açılış konuşmasını Hollanda Marmaris Fahri Konsolosu Murat Azgun yaptı. İki ülke arasında 4 yüzyıldır süregelen çok önemli bir dayanışma olduğunu belirten Azgun, "Marmaris'te devamlı yaşamakta olan 3 bine yakın Hollandalı bulunmaktadır. Sosyal ve ekonomik ilişkiler durağan döneme girse de son dönemlerde hükümetler arasında yapılan görüşmelerle olumlu ilerlemektedir. 123 yıldır Kraliçe Günü'nü kutluyorduk, geçtiğimiz yıllardan itibaren Kraliyet tacı devir teslim töreninde Kral Willem Alexander'ın tahta geçmesiyle Kral Günü kutluyoruz. Ülkemizin de Hollanda ile ilişkilerinin daha sağlam devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

Hollanda Kraliyet Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate de, geçen aylarda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hollanda'ya gerçekleştirdiği ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da sağlamlaştığını belirterek, , "Kral Günü'nde Hollanda'da sokaklarımız renklendirilir ve aynı sizin 23 Nisan kutlamalarınız gibi çocuklarımız eğlenir. Ülkemizde 450 binden fazla Türk kökenli vatandaş yaşıyor. Bunlar iki ülke arasında köprü oluşturuyor. Hollanda Türkiye'de en büyük yatırımcı konumunda. İlişkilerimiz arada bozulma noktasına gelse de, bunlar dostluklarda olağan bir şeydir. Bu dostluk sağlam temelli devam edecektir. İki ülkeyi birleştiren noktalara odaklanarak ilişkilerimizi daha da güçlendirmeliyiz. Bu güzel günü organize eden dostlarıma teşekkür ederim" dedi.

Konuşmaların ardından, yüksek sesle üç defa "Yaşasın Kralö diye bağırıldı ve davetliler birbirleriyle sohbet ederek vakit geçirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Büyükelçi Yardımcısı Weststrate ve konsolosun eşleri ile birlikte davetlileri karşılamasından görüntü

- Davetlilerden genel-detay görüntü

- Türkiye ve Hollanda Milli marşlarının okunmasından görüntü

- Hollanda Marmaris Fahri Konsolosu Murat Azgun'un konaşmasından görüntü

- Büyükelçi Yardımcısı Weststrate'in Türkçe ve Hollandaca yaptığı konuşmadan görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), DHA

