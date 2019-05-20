DHA YURT BÜLTENİ - 20

Sarar çiftinden 1 milyon dolar ve 1 milyon euro istemişler (EK)
BAKAN SOYLU: İKİ ŞÜPHELİ BULGARİSTAN'DA YAKALANDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eskişehir’de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar’ın evinde meydana gelen silahlı soygunla ilgili Bulgaristan’da 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Soylu, Yenikapı Avrasya Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda İstanbul Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlileri ile bir araya geldi. Soylu, önceki gün Eskişehir’de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar'ın evinde meydana gelen silahlı soygunla ilgili 2 şüphelinin Bulgaristan’da yakalandığını belirterek, "Bundan 2 gün önce Eskişehir’de bir hırsızlık yapıldı. Bir iş adamının evine 3- 4 kar maskeli hırsızın girmesiyle eşiyle beraber elleri bağlanarak kasaları soyularak ve biraz da darp edilerek hırsızlar oradan kaçtılar. Arkadaşlarımıza hemen talimat verdik. Valimiz, emniyet müdürümüz, 48 saat geçmeden. Bakınız kamera yok, şahit yok, kim oldukları belli değil. Biraz önce Bulgaristan İçişleri Bakanı'yla görüştüm. Kimliklerini tespit ettik. Sınırımızdan Bulgaristan'a çıkar çıkmaz Bulgaristan'da bunları yakalattırdık" dedi.
İADE İŞLEMLERİ BAŞLADI
Eskişehir'deki silahlı soygunla bağlantısı olduğu değerlendirilen biri kadın 2 Moldova uyruklu şüphelilerin dün Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan'a çıkış yaptığı tespit edildi. Bulgar makamlarıyla temas kurularak şüphelilerin yakalanması sağlanırken, Türkiye’ye iade edilmesi içinde işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.
İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Eskişehir’de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin eşi Zehra Sarar’ın evinde meydana gelen silahlı soygunla ilgili olarak eski çalışanlarından Iulia D. (34) ile soygunla bağlantılı olduğu belirlenen 1 erkek şüpheli yakalanmıştı. Soruşturma sürüyor.
Haber Kodu : 190519012 ve Haber Kodu : 190520158 ile Eskişehir'den görüntüler sisteme geçilmişti.
ESKİŞEHİR (DHA)
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Orman yangınına destek için vatandaşlara çağrı yapıldı: 3 görevli dumandan etkilendi
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, çıkan orman yangınına müdahale etmek isteyen 3 kişi dumandan etkilendi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına müdahale etmekte zorlanan ekiplere destek için belediye hoparlöründen yapılan anons ile çak sayıda vatandaşın da katıldığı söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yangın, öğleden sonra Gölbaşı-Elbistan karayolunun 15'inci kilometresinde Kızılçam Ormanında başladı. Ormanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını görenler durumu itfaiyeye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmaya başladı.
VATANDAŞLARDAN YARDIM İSTENDİ
Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına müdahale etmekte zorlanan ekiplere destek için vatandaşlardan yardım istedi. Belediyenin merkezi anons sistemi üzerinden yapılan çağrı ile olay yerine çok sayıda vatandaş gelerek, söndürme çalışmalarına kattıda bulundu.
3 GÖREVLİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 3 Orman İşletme Müdürlüğü görevlisi olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan görevlilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 3 hektarlık orman alanın yandığı bildirilirken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Ekiplerin yangına müdahalesi
-Yanan kızılçam ağaçları
-Yangına su ve kürekle müdahale
-Söndürülen ormanlık alanlar
-Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA)
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Didim'de helikopter destekli kaçak göçmen operasyonu
AYDIN'ın Didim ilçesinde polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin helikopter destekli kaçak göçmen operasyonunda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 25 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Bugün saat 13.00 sıralarında Didim'in İmbat koyunda devriye görevi yapan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 2 göçmen kaçakçısını yakaladı. Çevrede yapılan aramalarda düzensiz göçmen bulunamazken, düzensiz göçmenlerin denizde veya arazide olabileceği Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bildirildi. Yapılan ihbarın ardından düzensiz göçmenlerin tespit edilebilmesi için bölgeye Sahil Güvenlik botu ile 4x4 kara aracı sevk edilirken, ayrıca Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı'na bağlı 1 adet Sahil Güvenlik helikopteri görevlendirildi. Bölge, helikopter tarafından havadan taranırken, Didim'in Tekağaç Burnu doğusunda yer alan İmbat Koyu mevkisinde yeşillik alana saklanmış vaziyette düzensiz göçmenler tespit edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulunan 10'u Suriye, 1'i Filistin, 5'i Orta Afrika, 7'si Kongo ve 2'si Mali uyruklu 17'si erkek, 6'sı kadın ve 2'si çocuk olmak üzere toplam 25 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. 3 göçmen kaçakçısı gözaltına alınırken, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen kaçak göçmenler ise kimlik tespit işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Sahil Güvenlik Helikopteri'nin havadan çekim görüntüsü
Haber - Kamera: Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın), (DHA)
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Manisa’da beton fabrikasında yangın
MANİSA’nın Yunusemre ilçesinde, beton kalıp fabrikasının arşiv bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde ilçedeki Organize Sanayi Bölgesi 1’inci kısımda bulunan beton kalıp üretimi yapan fabrikanın evrakların bulunduğu arşiv bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Arşiv odalarında yükselen dumanları gören çalışanlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gerelerek yangına müdahale eden itfaiye ekileri yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda, yangını kontrol altına aldı. Kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi
-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
-Fabrika bahçesinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler
Haber - Kamera: Cemil SEVAL/MANİSA,(DHA)
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