DHA YURT BÜLTENİ - 20

Bakan Soylu, Yenikapı Avrasya Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda İstanbul Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlileri ile bir araya geldi. Soylu, önceki gün Eskişehir’de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar'ın evinde meydana gelen silahlı soygunla ilgili 2 şüphelinin Bulgaristan’da yakalandığını belirterek, "Bundan 2 gün önce Eskişehir’de bir hırsızlık yapıldı. Bir iş adamının evine 3- 4 kar maskeli hırsızın girmesiyle eşiyle beraber elleri bağlanarak kasaları soyularak ve biraz da darp edilerek hırsızlar oradan kaçtılar. Arkadaşlarımıza hemen talimat verdik. Valimiz, emniyet müdürümüz, 48 saat geçmeden. Bakınız kamera yok, şahit yok, kim oldukları belli değil. Biraz önce Bulgaristan İçişleri Bakanı'yla görüştüm. Kimliklerini tespit ettik. Sınırımızdan Bulgaristan'a çıkar çıkmaz Bulgaristan'da bunları yakalattırdık" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eskişehir’de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar’ın evinde meydana gelen silahlı soygunla ilgili Bulgaristan’da 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Sarar çiftinden 1 milyon dolar ve 1 milyon euro istemişler (EK) BAKAN SOYLU: İKİ ŞÜPHELİ BULGARİSTAN'DA YAKALANDI

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, çıkan orman yangınına müdahale etmek isteyen 3 kişi dumandan etkilendi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına müdahale etmekte zorlanan ekiplere destek için belediye hoparlöründen yapılan anons ile çak sayıda vatandaşın da katıldığı söndürme çalışmaları devam ediyor.

Haber Kodu : 190519012 ve Haber Kodu : 190520158 ile Eskişehir'den görüntüler sisteme geçilmişti.

Eskişehir’de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin eşi Zehra Sarar’ın evinde meydana gelen silahlı soygunla ilgili olarak eski çalışanlarından Iulia D. (34) ile soygunla bağlantılı olduğu belirlenen 1 erkek şüpheli yakalanmıştı. Soruşturma sürüyor.

Eskişehir'deki silahlı soygunla bağlantısı olduğu değerlendirilen biri kadın 2 Moldova uyruklu şüphelilerin dün Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan'a çıkış yaptığı tespit edildi. Bulgar makamlarıyla temas kurularak şüphelilerin yakalanması sağlanırken, Türkiye’ye iade edilmesi içinde işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

Yangın, öğleden sonra Gölbaşı-Elbistan karayolunun 15'inci kilometresinde Kızılçam Ormanında başladı. Ormanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını görenler durumu itfaiyeye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmaya başladı.

VATANDAŞLARDAN YARDIM İSTENDİ

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına müdahale etmekte zorlanan ekiplere destek için vatandaşlardan yardım istedi. Belediyenin merkezi anons sistemi üzerinden yapılan çağrı ile olay yerine çok sayıda vatandaş gelerek, söndürme çalışmalarına kattıda bulundu.

3 GÖREVLİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 3 Orman İşletme Müdürlüğü görevlisi olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan görevlilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 3 hektarlık orman alanın yandığı bildirilirken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.