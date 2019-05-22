DHA YURT BÜLTENİ - 20

Erdoğan: Siyasi rekabet, bu büyük birlikteliğin engeli değil, tam tersi zenginliği olmalıdır CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güvenlikten ekonomiye her alanda kritik bir dönemden geçtiğini belirterek, "Dolayısıyla birliğe, beraberliğe, her zamankinden daha çok ihtiyacımız bulunuyor. İşte bunun için 82 milyon vatandaşımızın her birini 'Türkiye' ortak paydası altında bir araya gelmeye davet ediyoruz. Demokrasinin ve hukukun kuralları içinde yürüttüğümüz siyasi rekabet, bu büyük birlikteliğin engeli değil, tam tersi zenginliği olmalıdır. Seçimler yapılır, kanunlar görüşülür, kararlar alınır, söylemler ifade edilir, sonuçta hepsi gelip geçer, geriye sadece Türkiye kalır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de eski ve yeni tüm milletvekilleriyle iftarda bir araya geldi. Meclis tören alanındaki iftar yemeğine HDP’li milletvekillerinin dışında, Meclis eski Başkanvekilleri, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partili milletvekilleri katıldı. İftar sonrası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yemek duası okudu. Yaklaşık 3 bin kişinin davet edildiği iftar yemeğinde konuklara iftar tabağı, mercimek çorbası, zeytinyağlı taze enginar, kıymalı su böreği, kaşık salata, hünkar beğendi, güllaç ve demirhindi şerbeti ikram edildi. TBMM Başkanlığı'nca iftar yemeğine katılan erkek milletvekillerine kravat, kadın vekillere ise fular hediye edildi.

'TBMM, MİLLETİN EMANETİNE SAHİP ÇIKTI'

İftar yemeğinin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis’in Kurtuluş Savaşı ve 15 Temmuz darbe girişimi karşısında ayakta durarak milletin verdiği emanete sahip çıktığını belirtti. Erdoğan, TBMM’nin dünyanın çifte gazilik unvanına sahip tek meclisi olduğunu belirtti. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Samsun’a çıkışının 100’üncü yılında gerçekleştirilen törenlerin siyasi parti genel başkanları, gençler ve Samsun halkıyla muhteşem olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Samsun'dan Ankara'ya kadar süren yaklaşık 11 aylık yolculuk milletimizin müstevlilere karşı kıyamının tüm Anadolu’ya ve Rumeli’ye yayılışına vesile olmuştur. 23 Nisan 1920'den bugüne Meclis'imizin serencamı, ülkemizin demokrasi ve ekonomi yolunda kat ettiği mesafenin bir özeti gibidir. Bu Meclis, Cumhuriyeti kuran Meclis’tir. Bu meclis, çok partili siyasi hayata geçişin mimarı olan Meclis’tir. Bu Meclis darbelere, cuntalara, vesayete karşı cesaretle dimdik duran Meclis’tir. Bu Meclis, ülkemizin büyümesi yolunda atılan adımların önünü açan bir Meclis’tir. Bu Meclis, milli iradenin üstünlüğünden aldığı güçle ülkemize ve milletimize yönelik tüm saldırıların önünü kesen Meclis'tir. Bu Meclis, tarihimizin en önemli yönetim sistemi değişikliğini, demokratik sistem içinde başarıyla gerçekleştiren Meclis’tir. Bu Meclis, terör örgütleriyle, ihanet çeteleriyle, beşinci kol unsurlarıyla ülkemize diz çöktürmeye çalışanların heveslerini kursaklarında bırakan Meclis’tir. İşte bunun için bu çatı altında görev yapan her bir arkadaşımız, her türlü takdiri hak etmektedir. Sizlerin şahsında 1920’den bugüne kadar görev yapmış tüm milletvekillerimize şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum."

'TÜRKİYE’Yİ HEDEFLERİNE ULAŞTIRMAKLA MÜKELLEFİZ'

Milletin sorumluluk, yetki ve görevi yasamada TBMM’ye, yürütmede Cumhurbaşkanına, yargıda da yargı kurumlarına verdiğini belirten Erdoğan, güçler ayrılığı ilkesinin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Bu sistemi ne derece sağlıklı işletebilirsek, milletimizin umutlarına ve beklentilerine o denli iyi cevap verebiliriz. Yeni yönetim sitemimiz, özellikle demokrasinin temelini oluşturan bu güçler arasındaki görev paylaşımını çok daha belirgin hale getirmiştir. Her birimiz kendi alanlarımızda milletimize yapacağımız hizmetlerle Türkiye’yi hedeflerine ulaştırmakla mükellefiz. Yasamanın da, yürütmenin de, yargının da güç ve yetki kaynağı, bizatihi milletimizin kendisi olduğu için hesap vereceğimiz yer de orasıdır. Milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı olarak bizler seçimlerde bu hesabı veriyoruz. Yargı da Anayasa ve kanunlar çerçevesinde yürüttüğü faaliyetleriyle hesabını milletin vicdanına sunuyor. Demokrasinin bu üç sac ayağı ne kadar sağlıklı işlerse, Türkiye de içeride ve dışarıda o derece güçlü olur. Coğrafyamızda milli birliğini ve devlet bütünlüğünü kaybeden ülkelere baktığımızda en büyük eksiklerinin demokrasi eksiği, milli iradenin tecellisindeki kopukluklar olduğunu görürüz. Maalesef bu ülkelerin halkları çok büyük acılar çekmiş, vatanları tarumar olmuştur."

‘BU OYUNLARI BOZDUK’

Erdoğan, son 6 yıldır diğer ülkelerde toplumlar için oynanan oyunların çok daha fazlasının Türkiye’ye uygulanmaya çalışıldığını belirterek, "Bunun için terör örgütlerinden, ekonomik tetikçilere kadar ellerindeki tüm imkanları kullandılar. Hamdolsun milletimizle, milli iradenin temsilcisi olan Meclisimizle, kurumlarımızla birlikte yekvücut olduk, birlikte hareket ettik ve bu oyunları bozduk. Bugün buradaki şu güzel manzarayı; birliğimizin, beraberliğimizin, uhuvvetimizin bir nişanesi olarak görüyorum" dedi. 'SEÇİMLER YAPILIR, GERİYE SADECE TÜRKİYE KALIR'

Türkiye'deki siyaset kültürünün zaman zaman çok sert tartışmaları ve rekabeti beraberinde getirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet siyaseti, ülkemize ve milletimize hizmet için yapıyorsak, bu durum elbette mazur görülebilir, elbette demokrasinin bir cilvesi olarak da kabul edilebilir. Ama başarı için her yolu mubah görenleri mazur göremeyiz. Kendi siyasi veya şahsi çıkarları için gerektiğinde darbecilerle, küresel güçlerle, terör örgütleriyle birlikte hareket etme yoluna gidenlere milletimiz hiçbir zaman itibar etmemiştir ve inanıyorum ki etmeyecektir. Bugün Türkiye güvenlikten ekonomiye her alanda kritik bir dönemden geçiyor. Dolayısıyla birliğe, beraberliğe, her zamankinden daha çok ihtiyacımız bulunuyor. Milletimizin 15 Temmuz’da darbeciler karşısında gösterdiği cesareti, dirayeti ülkeyi yönetenler olarak bizim de kendi tercihlerimizle ortaya koymamız şart. İşte bunun için 82 milyon vatandaşımızın her birinin 'Türkiye' ortak paydası altında bir araya gelmeye davet ediyoruz. Demokrasinin ve hukukun kuralları içinde yürüttüğümüz siyasi rekabet, bu büyük birlikteliğin engeli değil tam tersi zenginliği olmalıdır. Seçimler yapılır, kanunlar görüşülür, kararlar alınır, söylemler ifade edilir, sonuçta hepsi gelip geçer, geriye sadece Türkiye kalır" diye konuştu.

‘BÜYÜK OYUNU BİRLİKTE BOZALIM’

Herkesin Türkiye’ye gözü gibi bakması gerektiğini aktaran Erdoğan, "O meşhur benzetmeyle, evet, hepimiz, 82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız. İçeride ne yaşanırsa yaşansın geminin gövdesinin sağlam kalmasına, motorlarının işlemeye devam etmesine, rotasından sapmamasına katkıda bulunmak hepimizin görevidir. Kendi adımıza, büyük ve güçlü Türkiye davasına hizmet etmek için tüm gayretimizle çalıştık. 40 yıllık siyasi hayatımızın her anı bu anlayışla geçmiştir. Özellikle son 17 yıldır önce milletvekili ve Başbakan olarak, ardından Cumhurbaşkanı sıfatıyla bu yolda ter döktük, mücadele verdik. Elbette eksiklerimiz hatta hatalarımız olmuştur. Ama Türkiye’ye kazandırdıklarımızı kimse inkar edemez. Demokraside ve ekonomide ülkemize sınıf atlattık. Şimdi dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girme fırsatı önümüzde duruyor. Şayet bugün yaşadığımız güvenlik tehditlerini, ekonomik saldırıları, milli birliğimizi bozmaya yönelik tuzakları aşabilirsek, 2023 yılında bambaşka bir Türkiye’de yaşıyor olacağız. Bunun için en önemli görevlerden biri Meclis’imize ve burada temsil edilen siyasi partilerimize düşüyor. Gelin, ülkemiz ve milletimiz üzerinde oynanan bu büyük oyunu birlikte bozalım. Gelin, Türkiye’yi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıralım. Gelin, büyük ve güçlü Türkiye’yi birlikte inşa edelim" dedi.

ŞENTOP: İLK GAZİLİK 100 YIL ÖNCE, İKİNCİSİ 15 TEMMUZ'DA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, TBMM'nin ilk gaziliğinin 100 yıl önce Samsun’da başladığını, ikinci gaziliği ise 15 Temmuz'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi karşısında gösterdiği yiğitçe duruş ve darbeci hainlerin Yüce Meclisi bombalaması sebebiyle olduğunu söyledi. Şentop, "Milletimizin, başka bir ülkede rastlanmayacak ölçüde siyasi anlamda faal ve hassas olduğunu birçok vesilelerle görmüşüzdür. Olup bitene müdahil olmak, yanlış gördüğünde ona karşı tavır koymak milletimizin hususiyetleri arasındadır. 100 yıl önce Milli Mücadele’de ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde milletimizin takındığı tavır bunun en açık delilidir" diye konuştu.

Türkiye’nin sahip olduğu güzellikleri anlatan Meclis Başkanı Şentop, 2020 yılının TBMM'nin açılışının 100’üncü yılı olacağını hatırlatarak şunları söyledi:

"Sadece milli tarihimiz için değil, Türk ve İslam dünyasının tamamı için TBMM’nin açılışının 100’üncü yılı önemli. Bu sebeple önümüzdeki yılın özel bir anlamı var. Yapacağımız hazırlıklarla, özel kutlama takvimimizle Gazi Meclisimizin hürriyet ve istiklâlimizin merkezi olduğunu bir kez daha göstereceğiz. Türkiye’yi ve aziz milletimizi ebediyete kadar yaşatmak için büyük bir azimle çalışmaya devam edeceğimizi bütün dünyaya tekrar ilan edeceğiz. İnşallah gururla anlatacağımız güzel etkinlikler yapacağız.ö

'TÜRKİYE’DE SİYASET YAPMAK ZORDUR'

Türkiye’de siyaset yapmanın zor olduğunu belirten Şentop konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye’de siyasetçi olmak zordur. Hele de milletvekilliğinin kaderi sürekli eleştirilmektir. Şüphesiz ki, siyasetçi eleştiriye açıktır ve işin tabiatı da budur. Ne var ki, bazen siyasetçilere, milletvekillerine ve Yüce Meclise yönelik insafla, iz’anla bağdaşmayan haksız hücumlara da rastlıyoruz. Açıkçası, bu türden hücumların ülkemiz ve demokrasimiz için fayda vermekten çok zarara yol açtığı kanaatindeyim. Siyasetçi ve milletvekili, en kolay erişilen kişi olduğu için en kolay hücum edilen kişi olmamalıdır. Kurumlarımızı elbette eleştireceğiz. Fakat bunu yaparken kurumların saygınlığına ve demokrasimize zarar verecek söylemlerden uzak durmak zorunludur."

İftarın ardından Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u Meclis'teki makamında ziyaret etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua ettmesi

-TBMM Başkanı Şentop'un konuşması

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

-Genel ve detaylar

*Görüntü DGS'de. Tamamı FTP'de. Haber: Besti KARALAR - Arda ERDOĞAN / ANKARA,(DHA) Pakdemirli: Yeni dönemde 2 milyon hektar alan sulamaya açılacak TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımda başarının gerçekleşmesi için anahtar rolün Devlet Su İşleri'nde (DSİ) olduğunu belirterek, "Yeni dönemde DSİ'yle birlikte sulamaya açmamız gereken 2 milyon hektar daha alan var. DSİ, bu işleri bitirdiği zamandan sonra artık yatırımcı kuruluş değil, sadece işletici kuruluş olacak ve Türkiye’nin sulama ile ilgili yatırımlarını bitirmiş, gururla göğsünü kabartan bir kuruluş olacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası’nın (İNTES) şehit yakınları, gaziler ve çiftçiler için düzenlediği geleneksel iftar programına katıldı. DSİ Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen iftara Bakan Pakdemirli’nin yanı sıra DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, İNTES Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu ve çok sayıda davetli katıldı. İftar yemeği sonrası davetlilere seslenen Bakan Pakdemirli, Ramazan ayını şehit aileleri ve gazilerle birlikte geçirmeye özen gösterdiğini söyledi. Şehit aileleri ve gazilere yaptıkları fedakarlıklar için teşekkür eden Pakdemirli, "Ülkemizden de memnunuz, bayrağımızdan da çok memnunuz. Hep şunu söylüyoruz; 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' bu dördü bir arada olduğu sürece herkesle bir araya geliriz, herkesle bir masada otururuz ve konuşuruz. Bunu sağlarsak inşallah bu ezanlar camilerimizden susmayacak, bayrağımız da gönderden inmeyecektir. Bunun farklı şekilde olacağını düşünenler varsa, önümüzdeki binlerce yılda hüsrana uğrayacaklar bu millet ilelebet vatanına, milletine, bayrağına canları pahasına sahip çıkacaktır. Bu Anadolu toprakları, binlerce yıl şehitlerimizin kanlarıyla sulandı, gerekirse de binlerce yıl daha şehitlerimizin kanlarıyla sulanır" diye konuştu.

Pakdemirli, tarım alanında yapılan yatırımlarda DSİ’nin öncü görevi gördüğünü belirttiği konuşmasında, yeni dönemde DSİ eliyle Türkiye’de 2 milyon hektar alanın daha sulamaya açılacağını söyledi.

'ÜLKEMİZİ, REFAH SEVİYESİ YÜKSEK ÜLKELERDEN BİRİ HALİNE GETİRECEĞİZ'

Tarımda başarının gerçekleşmesi için DSİ’nin kritik bir rol üstlenmesi gerektiğine vurgu yapan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"DSİ, bu işleri bitirdiği zamandan sonra da artık yatırımcı kuruluş değil, sadece işletici kuruluş olarak alacak ve Türkiye’nin sulama ile ilgili yatırımlarını bitirmiş, gururla göğsünü kabartan bir kuruluş olacak. Bundan sonra parayı harcarken çok daha dikkatli olacağız, projeleri yaparken de çok daha dikkatli olacağız ve her bir harcadığımız kuruşun ülkemize daha fazla getirisi olacak şekilde hesabını yaparak, sulamayla ilgili projelerimizi en hızlı şekilde ülkemizi refah seviyesi yüksek olan ülkelerden biri haline getireceğiz. Tarımda başarı istiyorsak burada anahtar rol DSİ'nin rolüdür. Tarımda biz 2 milyon hektarı daha sulamaya açarsak, önümüzdeki 20 yılı da 30 yılı da 50 yılı da kendi kendine yeten ülke olma yolunda garantiye almış olacağız." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Davetlilerden görüntü

- Bakan Pakdemirli'nin konuşması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN / ANKARA,(DHA) Belediyede işten çıkarılan 2 kişi Başkan Yardımcısını darp etti MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, iddiaya göre işten çıkartılan 2 belediye personeli Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç'u darp etti. Olayda, Koç'un kolunun kırıldığı öğrenilirken, Koç hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Yenice Mahallesi Yıldız Camii yakınında meydana geldi. Alaşehir Belediyesi'nde çalışırken iddiaya göre bir süre önce iş akti feshedilen M.C. ve M.Y., akşam iş çıkışı 19 Mayıs Caddesi'nden yürüyerek evine giden Halil Koç'un önünü kesti. Burada iki şüpheli Başkan Yardımcısı Koç'a hakaretler ettikten sonra fiziksel müdahalede bulundu. Koç'u bir süre darp eden M.C. ve M.Y., daha sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Koç'u ambulansa alarak Alaşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Koç'un olayda kolunun kırıldığı ve yüzünde darp izlerinin bulunduğu öğrenildi.

Halil Koç'un şikayetçi olması üzerine polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, polis Koç'un saldırıya uğradığı bölgede güvenlik kameralarını inceledi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına olayın yansıdığını tespit eden ekipler, şüphelilerin eşgallerini belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, saldırının ardından Başkan Yardımcısını ziyaret etti. Başkan Öküzcüoğlu, saldırıyı kınadığını belirterek, güvenlik güçlerinden böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alınmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Halil koç'a saldırı işyeri kamerası

-Ambulansta tedavi altına alınması Haber: ALAŞEHİR(Manisa),(DHA) Otomobille çarpışan otobüs bariyerlere çarparak durabildi KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, TEM yolunda yolcu otobüsü, otomobille çarpıştıktan sonra bariyerlere çarparak durdu. İtfaiye, otobüsün sıkışan kapılarını açarak yolcuları tahliye ederken, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza gece saatlerinde, TEM yolu Kartepe mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Kazım K. yönetimindeki 16 RH 329 plakalı yolcu otobüsü ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otobüs yol kenarında bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri kaza nedeniyle otobüsün sıkışan kapısını açarak yolcuları tahliye etti. Şans eseri otobüs içerisindeki yolcular kazayı yara almadan atlattı. Yolcular, olay yerine gelen başka otobüs ile yollarına devam etti. Otobüs ve otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.