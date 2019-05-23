DHA YURT BÜLTENİ - 20

ABD Hava Kuvvetleri 39. Kanat Komutanı Hurst: Problemlere hiçbir ülke tek başına karşı koyamaz ADANA'da İncirlik Hava Üssü'nde konuşlu Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Kuvvetleri 39. Kanat Komutanı Albay Britt Hurst, dünyada mevcut olan problemlere hiçbir ülkenin tek başına karşı koyamayacağını belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin izniyle İncirlik Hava Üssü’nde bulunan ABD askeri gücü, NATO müttefiklerimizle bu bölgenin savunmasına yardımcı olmak, gerektiğinde tehditlere karşı koymak ve küresel harekatlara destek sağlamak açısından bir sembol olmuştur. Bunu sizin, Türkiye’nin yardımı olmadan yapamayızö dedi. İncirlik Hava Üssü'nde konuşlu ABD Hava Kuvvetleri 39. Kanat Komutanı Albay Britt Hurst, ABD Adana Konsolosu Alejandro Baez ile gazeteciler, Baez'in özel konutunda düzenlenen iftar programında bir araya geldi. İftar öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Alejandro Baez, ABD Adana Konsolosluğu'nun kurulduğu 1961 yılından bu yana Amerikalı diplomatlar ve ailelerinin Adanalılar tarafından içtenlikle karşılandığı için teşekkür etti. Topluma pozitif yönde katkıda bulunmak için gayret etmeye devam ettiklerini bildiren Baez, “Konsolosluk bölgemizde yeni seçilen belediye başkanlarını ziyaret ederek onların şehirleri için planlarını öğreniyor ve ortak program yapmak için elimizi uzatıyoruz. ABD değişim programları için adayları ve Büyükelçilik hibe yarışması için başvuruları değerlendiriyoruz. Bu iki program, yerel liderlerin ve organizasyonların küresel ağlar kurmalarına ve halihazırdaki işlerini desteklemek için kaynaklar bulmalarına yardım ediyorö dedi.

İncirlik Hava Üssü'nde konuşlu ABD Hava Kuvvetleri 39. Kanat Komutanı Albay Britt Hurst ise bu yaz konsolosluk çalışanlarıyla birlikte ekibin değişeceğini ve komuta devir teslimi yapacaklarını anlattı. Kentten ayrılacağı için üzgün olduğunu ve Atatürk'ü anma töreninden, lezzetli Adana kebabına kadar pek çok şeyi hiç unutmayacağını vurgulayan Hurst, şunları söyledi: “Bugün dünyada mevcut olan problemlere hiçbir ülke tek başına karşı koyamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin izini ile burada İncirlik Hava Üssü’nde bulunan Amerika Birleşik Devletlerinin askeri gücü NATO müttefiklerimizle bu bölgenin savunmasına yardımcı olmak, gerektiğinde tehditlere karşı koymak ve küresel harekatlara destek sağlamak açısından bir sembol olmuştur. Bunu sizin, Türkiye’nin yardımı olmadan yapamayız. Geçen Temmuz ayında buraya atandığımdan bugüne kadar, toplumunuz beni çok dostça karşıladı ve destek verdi. Türk dostlarımızla yanyana çalışmak, harekat yeteneğimizin ve İttifak birliğimizin temelidir. Küresel iletişim ağı kurmak ve sürekli dostluklar sağlama fırsatı hepimizin yararınadır. Üs içerisinde beraber çalıştığımız Türk arkadaşlarımızın kültürünüzü bizimle paylaşması bize büyük yararlar sağlamakta ve herkesin yararına olan kararlar almamızda çok yardımcı olmaktadır."

Görüntü Dökümü

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- Konsolosun konuşması

- Komutanın konuşması

- Genel ve detay görüntüler Haber - Kamera: Nuri PİR - Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) =============== Ölen eşi araçtan çıkarılmadan hastaneye gitmeyi kabul etmedi KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak beton bariyerlere çarptı. Kazada Asaf Saner(52) yaşamını yitirirken, hastaneye götürülmeyi kabul etmeyen Ayten Saner(51), eşinin cenazesinin araçtan çıkarılmasını bekledi. Kaza saat 18.30 sıralarında, Başiskele Ovacık Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Asaf Saner idaresindeki 41 RF 162 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol çalışmasının olduğu alana girerek takla atarken, beton bariyerlere çarparak durdu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Ayten Saner araçtan çıkarılırken, araçta sıkışan Asaf Saner’in öldüğü belirlendi. Ayten Saner, 112 Acil ekibi tarafından hastaneye kaldırılmak istenirken, “Eşim çıkmadan gitmem buradanö diyerek, olay yerinde bekledi. Ayten Saner yakınları tarafından teskin edilmeye çalışılırken, üzüntü içerisinde eşinin cenazesinin araçtan çıkarılmasını bekledi. Ayten Saner büyük üzüntü yaşarken, tedavisi için Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TV’DE YARIŞMAYA KATILMIŞTI

Asaf Saner, geçen günlerde bir televizyon programında yayınlanan yarışmacıların ocak başında ter döktüğü yarışmaya katılmıştı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kadının yere oturarak ölen eşinin cenazesinin çıkarılmasını beklemesi

-Polis ve sağlık ekibinin olay yerindeki çalışmaları

-Otomobilden görüntü

-Detaylar HABER-KAMERA:Alişan KOYUNCU/KOCAELİ, (DHA) =================== TIR'a çarpan cip paramparça oldu: 1 ölü, 1 yaralı BOLU'da, cipin TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 18.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Elmalık mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Ahmet Süleymanoğlu idaresindeki 34 MH 773 plakalı cip, Mutlu Beyazıt yönetimindeki CB 5312 KM plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, paramparça olan cipte bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, cipin sürücüsü de ağır yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan yara almayan TIR sürücüsü Mutlu Beyazıt büyük üzüntü yaşadı. İfade veren sürücüyü görevliler teselli etti.