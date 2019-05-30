DHA YURT BÜLTENİ-20

Sedanur'un ölümüyle ilgili davada tutuklu 3 sanık hakim karşısında KARS'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in ölümüyle ilgili tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına, Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Birbirlerini suçlayan sanıklar, suçlamayı kabul etmedi. Güvenlik gerekçesiyle Yozgat'ta görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar Himmet Uç, Ertan Bozkurt ve Ahmet Bilen, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Sanıklardan Himmet Uç, savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Olayla hiçbir ilgi ve alakasının olmadığını ileri süren Himmet Uç, "Ertan ve Ahmet bana iftira atıyorlar. Ben mağdur oldum, tahliyemi istiyorum. Benim Sedanur'un ailesiyle de hiçbir husumetim yok" dedi. Diğer sanık Ertan Bozkurt ise olay günü Sedanur'un Himmet Uç'un evinin yakınında erik topladığını ve beraber çay içip kek yediklerini söyleyerek, "Himmet, bize, 'kek var, çay yaptım gelin içelim' dedi. Ben de Ahmet Bilen ile birlikte çay içtik, Sedanur da bize erik getirdi, o da bizimle çay içti, biz sonra oradan ayrıldık. Sedanur kaybolduktan sonra bunu, 'iftira atarlar' diye jandarmaya söylemedim. Ben cezaevinde yatan bir kişi olarak o suçun ne olduğunu biliyorum. Bana iftira atıyorlar, ben suçsuzum" diye konuştu.

Duruşmada tutarsız ifadeler veren Ahmet Bilen, akli dengesinin yerinde olmadığını ifade etti. Daha önce jandarma ve Cumhuriyet savcısına verdiği ifadeleri kabul ettiğini söyledi. Duruşmaya Kars Kağızman Ağır Ceza Mahkemesinden, SEGBİS ile katılan Sedanur'un annesi Handan Güzel ise, "Himmet Uç'un olayla bir alakası olmayabilir. Ancak Ertan Bozkurt ve Ahmet Bilen'in en ağır ceza ile cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, tutarsız ifadeler veren sanık Ahmet Bilen'in akıl sağlığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamı kararlaştırılarak, duruşma ertelendi. Görüntü Dökümü

-Yozgat adliyesi detay Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) =========================== Sedanur'un ölümüyle ilgili davada tutuklu 3 sanık hakim karşısında (2)

SEDANUR'UN KAYBOLDUKTAN 7 GÜN SONRA CESEDİ BULUNDU Kağızman'a bağlı Paslı Köyü'nde yaşayan Handan ve Abdullah Güzel çiftinin büyük çocuğu Sedanur, 16 Eyül 2018 günü evinin önünden kayboldu. Sedanur'dan haber alamayan aile, köylüler ile birlikte kızlarını aradı ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine aile, jandarmaya haber verdi. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel'in bulunması için güvenlik güçleri seferber oldu. Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler arama çalışması başlattı. Aramalarda kadavra arama köpeği 'Obert' ve iz takip köpeği 'Calisto' da kullanıldı. Zehirli yılanların bulunduğu sazlık alanlarda da arama yapan ekipler, tüm çalışmalara rağmen Sedanur'a ulaşamadı.

Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, 23 Eylül günü köye 1 kilometre uzaklıkta, kayalık ve çalılık alanda, küçük Sedanur'un cansız bedenini, üzeri taşlarla örtülü bir halde buldu. Sedanur Güzel'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan otopsinin ardından Sedanur Güzel, köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. DNA İNCELEMESİNDE CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIĞI SAPTANDI Sedanur'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan aynı köyde yaşayan Ertan Bozkurt, Ahmet Bilen ve Himmet Uç, 28 Eylül'de tutuklanarak, cezaevine konuldu. Kars T Tipi Cezaevi'nde kalan 3 sanık güvenlik nedeniyle Diyarbakır'daki cezaevine nakledildi. Küçük kızın cinsel tacize uğradıktan sonra öldürüldüğü DNA incelemesiyle ortaya çıktı. Tutuklanan 3 sanık hakkında ise 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 24'er yıl, 'cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezaları istendi. AİLE, SEGBİS ARACILIĞIYLA DURUŞMAYA KATILDI

Güvenlik nedeniyle bugün Yozgat'ta yargılanmaya başlanan 3 sanıktan şikayetçi olan anne Handan ve baba Abdullah Güzel, duruşmaya Kağızman'dan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşma sonrası Kağızman Adliyesi önünde açıklama yapan anne Handan ve baba Abdullah Güzel duruşmanın 13 Eylül'e bırakıldığını hatırlattı. İdamın getirilmesini isteyen Güzel çifti, "En ağır cezası almasını istiyoruz. Acılarımız daha yeni. Sedanur sanki bugün öldü. Günahsız, 9 yaşındaki çocuktan ne istediler. Bu olaylar olmasın artık yeter. Daha çok çocuk ölebilir, istismar edilebilir. Aile düzenimiz, psikolojimiz bozuldu. Başka canlar yanmasın. Duruşmada düğüne gider gibiydiler. Bir kişi idam edilse artık bu olaylar olmaz. Çocukların ne gühanı var, bu hale getiriyorlar" dediler. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Aileden detaylar

- Annenin konuşması (yeşil yelekli)

- Babanın konuşması (gömlekli)

-Teyzesinin açıklaması Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)- ======================= Kaçak tezgahları kaldırmak istemeyen satıcılar, benzinle kendilerini yakmaya çalıştı

ADANA'da kaçak tezgahları yıkmak isteyen zabıta ile 'bici bici' adı verilen yöresel içecek satıcıları arasında gerginlik çıktı. Çevik kuvvet ve TOMA aracı ile müdahe edilen satıcılardan bazıları benzin döküp kendilerini yakmaya çalıştı. Olay, öğlen saatlerinde Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan Amerikan Adası girişinde meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, bölgede yapılan çevre düzenlemesi kapsamında kaçak tezgahları kaldırmak istedi. İş makineleriyle bölgeye gelen ekipleri gören 'bici bici' adı verilen yöresel içecek satıcıları tezgahlarının kaldırılmasını engellemek istedi. Zabıtalar ile satıcılar arasında kısa süreli arbede çıkınca olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve TOMA aracı sevk edildi. Zabıta ekiplerine direnen satıcılar, ada girişini plastik sandalye ve çöp konteynerleri ile kapatarak eylem yaptı. Polis ve zabıta ekiplerine direnen bazı satıcılar ise üzerlerine benzin dökerek kendilerini yakmak istedi. Eylemciler polisin uzun uğraşı sonucu ikna oldu.

Zabıta ekipleri, satıcılara tezgahları kaldırmaları için süre verdi. Görüntü Dökümü

----------------------------

- Olay yerindeki polis ekipleri

- TOMA'dan görüntü

- Polislerin bici satıcıları ile konuşması

- Elinde benzin şişesi ile konuşan satıcılar

- Genel görüntüler SÜRE:03'22" BOYUT:372 MB Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA) =================== Körfez’de zincirleme kaza: 6 yaralı KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, iki kamyonet ve işçi servisinin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolu Hereke yokuşunda meydana geldi. Mehmet Kayacan yönetimindeki 34 JY 1657 plakalı kamyonet önünde aniden fren yapan Ahmet Karakaya yönetimindeki 34 GD 8232 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Sürücüsünün ismi bilinmeyen 41 P 1813 plakalı işçi servisi de kaza yapan kamyonetlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçi servisinde bulunan ve yaralanan 6 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk etti. Kaza nedeniyle ulaşım kontrollü sağlandı. Çekici yardımıyla araçlar yoldan kaldırıldıktan sonra yol tamamen ulaşıma açıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü -Kaza yapan araçlar -Polis ve biriken araç kuyruğu Haber-Ergün AYAZ/Kamera-Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) =============== Kamyonet önündeki kamyona çarptı: 4 yaralı KARABÜK’te, önündeki kamyona çarpan kamyonette 4 kişi yaralandı. Şoför mahallinde sıkışan sürücü itfaiye, polis, sağlık ekipleri ve vatandaşların yarım saat süren çalışmaları sonucu çıkarılabildi. Kaza, akşam saatlerinde D-755 Karayolu Kemal Oyman mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne gelen Fatih Köroğlu idaresindeki 78 AV 583 plakalı kamyonet, önünde ilerleyen Hasan Araçlı yönetimindeki 78 BL 540 plakalı kamyona çarptı. Kazada, Fatih Köroğlu ile yanındaki Bülent Köroğlu, Süleyman Köroğlu ve Ferhat Taşkır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler kamyonetin şoför mahalline sıkışan Fatih Köroğlu kurtarmak için çalışma yürüttü. Çalışmalara AFAD, polis, sağlık ekipleri ve vatandaşlar da dahil oldu. Fatih Köroğlu, yarım saat süren çalışmanın ardından çıkarılarak, ambulansa taşındı. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.