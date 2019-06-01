DHA YURT BÜLTENİ - 20

Kuzey Marmara Otoyolu’nda havadan ve karadan bayram denetimi KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kuzey Marmara Otoyolu’nda havadan ve karadan bayram denetimi yaptı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Kuzey Marmara Otoyolu’nda havadan ve karadan bayram denetimi yaptı. Kuzey Marmara Otoyolu’nun Dilovası ilçesinde bulunan Liman Kavşağı ile Körfez ilçesinde bulunan Sevindikli Kavşağı arasında kalan Sevindikli Kavşağı önceki gün ulaşıma açılırken, Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter otoyol üzerindeki araçları havadan denetledi. Dilovası Mevkii Mermerciler Gişesi giriş ve çıkışlarında ise jandarma ekiplerince uygulama yapıldı. Uygulamalarda helikopter ve dronenin yanı sıra 6 trafik timi ve 6 asayiş timi olmak üzere 12 ekip ve 50 jandarma personeli görev yaptı. Uygulama kapsamında Plaka Tanıma Sistemi (PTS) sistemleri de kullanıldı. Durdurulan araçlarda kimlik kontrolü yapılırken, narkotik köpeği ‘Oran’ ile de arama yapıldı. SÜRÜCÜ KARNESİ DAĞITILDI

Otoyol uygulamasına Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Osman Aslan da katıldı. Kaymakam Güler ve Kıdemli Albay Aslan, durdurulan araçlarda bulunanların bayramlarını kutlarken, trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca araçlarda bulunan çocuklara ‘Sürücü Karnesi’ verilerek aracı kullanan sürücüler hakkında not vermeleri ve verdikleri notları Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesaplarına göndermeleri ve bisiklet çekilişine katılmaları istendi.

BİN 27 KİŞİNİN KİMLİKLERİ KONTROL EDİLDİ

Jandarma ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi de dahil olmak üzere 6 bin 126 aracı kontrol etti. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçlarda bulunan bin 27 kişinin kimlikleri kontrol edilirken, 2 araç trafikten men edildi. Kural ihlali yapan 30 araç sürücüsüne ceza kesildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı. ‘24 SAAT KONTROLLERİMİZİ YAPIYORUZ’

Kıdemli Albay Osman Aslan yaptığı açıklamada, “Biz hem havadan hem karadan denetimlerimizi yapıyoruz. Bu yol yeni açılmış bir yol. Bu nokta bizim için çok kritik bir nokta olduğu içinburaya bir nokta koyduk. 24 saat esasına göre kontrollerimizi yapıyoruz. Drone ve helikopterle şerit ihaleleri ve hız kontrollerini yapıyoruz. Ayrıca karadaki asayiş ve trafik ekiplerimiz de burada kontrollerini yapıyor. Diğer asayiş faaliyetlerimizle ilgili şüphelenen araçlarda denetimler de yapılıyor. Bazı araçlarımız köpeklerimiz ile narkotik denetimleri de yapıyor. Radar uygulamamız da otoyolun her köşesinde ve ara yollarda da devam ediyor. Bu uygulamamız bayram süresince ve bayram sonrası da devam edecek.” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Helikopterden otoyol görüntüsü,

Drone ile havadan uygulama görüntüsü

Otobüs ve araçların durdurularak aranması

Helikopter detayı

Köpek ile arama detayı

Yol detayları HABER-KAMERA: Selda Hatun TAN/KOCAELİ, (DHA) ============================ İzmir'de bayram trafiğine denetim İZMİR'de Ramazan Bayramı öncesinde polis ve jandarma ekipleri trafik kontrolü yaparak sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirdi. Polis ve jandarma ekiplerinin bayram öncesi yaptığı trafik denetimi ve bilgilendirme uygulaması havadan görüntülendi. Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler helitopterle belirlenerek, uygulama yapan ekiplere bildirildi. Bu sürücülere trafik cezası kesilirken, çocuklara polis düdüğü hediye edildi. Bornova Karaçam trafik kontrol noktasında gerçekleştirilen uygulamaya İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz da katıldı. Vali Erol Ayyıldız, araçlardaki sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı. Sürücü seyahat karnesi adıyla dağıtılan broşürlerde uyulması gereken trafik kurallarıyla birlikte çocukların doldurması için bazı boşluklar ayrıldı. 'Karnemi dolduruyorum trafiğe güvenle çıkıyorum' yazılı broşürü dolduranlar 'TrafikEgtm' twitter adresine yollayarak 100 bisikletten birine sahip olma şansına sahip olacak.

Sürücüler ve aileleriyle birlikte tüm İzmirli vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Vali Erol Ayyıldız, 9 günlük bayram tatilinde huzurlu bir bayram geçmesi için tüm emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin işlerinin başında olduğunu söyleyerek "Ege Bölgesi ve bilhassa İzmir olarak bu bölgenin ağırlıklı trafiğini biz çekiyoruz. Bu trafiğin bayram güzelliğinde sürmesi için ekiplerimiz havadan, karadan yoğun bir şekilde çalışıyor. Biz de arkadaşlara moral verip vatandaşların bayramını tebrik etmek için bugün beraber olalım istedik. Gördüğümüz kadarıyla hem vatandaşlar dikkatli olunması konusunda farkındalar hem de görevli arkadaşlar 7/ 24 saat görevlerini yerine getiriyor" dedi.

Trafik kuralları konusunda duyarlılık gösteren sürücüler ve çalışan görevlilerin bayramını tebrik ettiğini ifade eden Ayyıldız, çocukların sürücüleri değerlendirmesi için dağıtılan broşürlerle ilgili şunları söyledi: "Bayram tedbirleri ile amacımız kimsenin ağız tadının bozulmaması için. Yola çıkan ve bayramı başka bir yerde geçirecek vatandaşlarımız için siz basın mensupları da çalışıyorsunuz. Kazadan, beladan, her afetten uzak bir tatil geçirilmesini diliyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı trafikte güvenliği arttırmak için sosyal projeler uyguluyor. Küçük çocuklarımızı fahri trafik görevlisi yaparak büyüklerine not vermesini ve böylece duyarlılıklarını arttırmasını istedik. Böylece büyükler de çocuklarının önünde daha dikkatli oldular." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Uygulamadan görüntü

Valinin açıklaması

Genel ve detay görüntü Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA) ======================== Bingöl’de drone'lu bayram trafiği denetimi BİNGÖL'de, Ramazan Bayramı nedeniyle trafikte drone'lu denetim yapıldı.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yoğunlaşan trafikte aksamalar yaşanmaması için trafik polisleri drone'lu denetim yaptı. Durdurulan araçların sürücülerine emniyet kemeri takmları, cep telefonu kullanmamaarı ve hız limitlerine uymaları yönünde uyarılarda bulunuldu. Bingöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Özcan Alıcı, trafik uygulamasını drone destekli yaptıklarını ifade ederek, "İçişleri Bakanlığımızın yazılı talimatıyla bayram öncesi ve sonrasında trafik tedbirleri ile ilgili, drone uygulaması yapıldı. Vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, gidecekleri yerlere sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasını amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın kurallara uymalarını, sevdiklerini üzmemelerini temenni ediyoruz" dedi. Görüntü Dökümü

---------

- Trafik polislerinin yol uygulaması yapması

- Trafik ekiplerinin araçları durdurup kemer kontrolü yapması

- Trafik Şube Müdürü Özcan Alıcı’nın konuşması

- Drone görüntüleri Haber-Kamera:Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA) ========= Polis ve jandarmadan bayram trafiğine helikopterli müdahale

BAYRAM tatilinin başlaması ile birlikte vatandaşların tatile gitmek için kullandığı yol güzergahlarında kilometrelerce kuyruk oluşunca polis ve jandarma ekipleri trafiğin açılması ve yönlendirme yapmak için ekiplere helikopterle havadan destek sağladı. İçişleri Bakanlığının talimatını değerlendiren Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri havadan helikopter desteği ile trafiğin yoğun olduğu bölgeleri tespit etti. Trafiğin yoğun olduğu görülen Bursa İzmir Karayoluna ekip sevk edilmesi üzerine kilometrelerce uzayan kuyruk jandarma ve polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Ayrıca helikopter ve drone ile trafik oluşan bölgelerin tespit edilmesi bayramın son gününe kadar devam edileceği öğrenildi. Jandarma Binbaşı Mehmet Barış Bozkurt,"Ülke genelinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü olarak yoğun bir şekilde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Gördüğünüz gibi havadan helikopter ve drone destekli sabit ve seyyar noktalarımız iş başındalar. Bütün amacımız vatandaşlarımızın mutlu bir şekilde sevdiklerine kavuşmaları, bunun için 24 saat esasına göre Bayram tatili müddetince çalışmalarımız devam edecektir" diye konuştu.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Şükrü Solak," Bu gün İçişleri Bakanlığımızın, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ve Trafik Daire Başkanlığımızın talimatı ile jandarma ile müşterek olarak Ramazan Bayramı tedbirlerini havadan kontrol ederek birlikte gerçekleştiriyoruz. Bizim için en önemli güzergah İstanbul ve İzmir arası bu günkü kontrolümüzde de Bursa'dan İzmir güzergahı arasındaki yoğunluğu durumunu havadan kontrol ettik. Bayram boyunca jandarma ile müşterek denetimlerimiz devam edecek. Hemen hemen her 30 kilometrelik yol bir ekip planladık. Böylelikle vatandaşlarımız daha huzurlu daha güvenli yolculuk yapmalarını temin etmek için 9 gün boyunca 7/24 olmak kaydı ile elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Görüntü Dökümü

-------------------------------------------

- Polis ve Jandarma ekiplerinin yol uygulaması yapmasından görüntüler

- Helikopterin havalanmasından görüntüler

- Havadan trfaiğin görüntülenmesi

- Jandarma ve polis ekiplerinin havadan incelem yapması ve ekip gönermesi

- Detaylar Süre: 05.57 Boyut: 667 MB

Haber - Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,(DHA)

======== Kayseri'de muhteşem Solo Türk gösterisi TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) akrobasi ekibi Solo Türk, Kayseri'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı etkinlikte gösteri yaptı.

TSK'nın akrobasi ekibi Solo Türk'ün, Talas ilçesi Harman Mahallesi'nde düzenlediği gösteriyi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ve çok sayıda vatandaş izledi. Etkinlikte Solo Türk ekibi çeşitli akrobasi hareketlerde bulundu. Vatandaşlar yapılan gösterileri ilgiyle izledi. Yaklaşık yarım saat süren gösterinin ardından kalabalık dağıldı. Görüntü Dökümü:

=====================

-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan görüntü

-Akrobasi gösterisi

-Genel detay

Süre:3.12 - 419 MB

Haber-Kamera:KAYSERİ, (DHA) ========== Lavaboya giren yılanı itfaiye yakaladı TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde bir tesisin lavabosuna giren yaklaşık 3 metre boyundaki yılan, paniğe neden oldu. Tesis sahibinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekibi tarafından yakalanan yılan, doğaya bırakıldı.