DHA YURT BÜLTENİ - 20

Bursa'da AK Parti teşkilatı bayramlaştı

AK Parti Bursa İl Teşkilatı bayramlaşma programına katılan eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, "Türkiye bir zihniyet ile mücadele ediyor. Kişilerle bizim alıp veremediğimiz yok. Bazen doğru yerde yanlış kişiler olabilir. Ancak doğru adam asla yanlış yerde bulunmaz" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Törene Eski Başbakan Yardımcısı, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekilleri ve partililer katıldı. Törende konuşma yapan AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, bayramların küslerin barıştığı, kardeşliğin pekiştiği, akrabalar ve komşular arası hoşgörünün artarak devam ettiği zamanlar olduğunu belirterek, "Birileri her ne kadar bu kardeşliği bozmak istese de, biz her zaman birlik ve beraberliğin tarafında yer almaya devam edeceğiz. 82 milyonun her ferdini Türkiye'nin ortak noktasında buluşturmanın mücadelesini AK Parti teşkilatları olarak vereceğiz. Bunun için teşkilat mensuplarıyla selamı yaygınlaştırıp, muhabbeti güçlendireceğiz. Ezeli ve ebedi kardeşliğimizin üzerine titremeye devam edeceğiz. Türkiye olarak ileri adımlar ataya devam ederken, bir taraftan da tek devlet, tek bayrak, tek millet şiarımızı da tekrarlamaya devam edeceğiz" dedi.