DHA YURT BÜLTENİ-20

1)HASSA’DA FECİ KAZA: 9 YARALI,1 ÖLÜ HATAY’ın Hassa ilçesinde otoyol üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 9 kişi ise yaralandı.Kaza, Kırıkhan-Hassa otoyolu üzerinde saat 16.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Kaçar yönetimindeki 31 NCU 47 plakalı otomobil ile Ahmet Gülerdem yönetimindeki 31 ABR 200 plakalı otomobil Buhara Mahallesi mevkiinde bulunan döner kavşakta çarpıştı. Kazada Ahmet Gülerdem’in kullandığı araçta kendisiyle birlikte Firdevs Gülerdem, Büşra Gülerdem, Erdem Gülerdem, Betül Gülerdem ve Ayşe Gülerdem ile diğer aracın sürücüsü Mustafa Koçar ve araçta bulunan Tolgahan Koçar, Nilüfer Koçar, Nilgün Özlem yaralandı. Olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Tüm yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken ağır yaralı olan Ayşe Gülerdem’in kalbi durdu. Sağlık görevlilerinin uzun süre kalp masajı yaptığı yaşlı kadın diğer yaralılarla birlikte ambulansla Hassa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 9 yaralının ise hastanede tedavisi sürüyor.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay görüntüler

- Yaralılara yapılan ilk müdahale

- Ayşe Gülerdem'e kalp masajı yapılırken

- Yaralılar yerde yatarken

- Genel ve detay görüntüler SÜRE: 02'53" BOYUT: 276 MB Haber- Kamera: Hacı Kasım NARCI/HASSA, (Hatay), (DHA) ================================================== 2)MOTOSİKLETLE İLE BİSİKLET ÇARPIŞTI: 3 YARALI ADIYAMAN’da, motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi.

Muhammed Yaşarın kullandığı bisiklet ile Mehmet Emin yönetimindeki 27 HT 854 plakalı motosikletin çarpıştı. Kazada Muhammed Yaşar, Mehmet Emin ve motosikletin arkasında bulunan Erdal Gözel yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Kaza karışan bisiklet ve motorsiklet

-Ambulansın ayrılması

- Polis ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80 MB