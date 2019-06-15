DHA YURT BÜLTENİ - 20

Uzman çavuşlar kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı (3)

ŞAHİN'İN CENAZESİ TOKAT'A GÖNDERİLDİ Mersin'in Tarsus ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde hayatını kaybeden uzman çavuşlardan Fatih Şahin için Tarsus Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Uzman Çavuş Fatih Şahin’in Tokat'tan gelen ailesi törende sinir krizi geçirdi. Şahin'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Tokat'a gönderildi. Görüntü Dökümü

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- Fatih Şahin’in tabutunun gelişi

- Cenaze Namazı

- Şahin’in yakınlarının ağlaması Haber-Kamera: Mersin, (DHA) ================== Osmaniye’deki feci kazada karı-koca öldü OSMANİYE’de iki otomobil ve bir TIR’ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.30 sıralarında E-90 otoyolu Gaziantep istikameti Şekerdere viyadüğünde meydana geldi. İddiaya göre aynı istikamete seyir halinde olan Ömer Köksal idaresindeki 01 BE 0381 plakalı otomobil ile sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 27 DL 055 plakalı otomobil ve 80 BE 829 plakalı kasası boş TIR, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Zincirleme trafik kazasını gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Ömer Köksal ve eşi Fazilet Köksal hurdaya dönen araç içinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, araçlarda bulunan S.K., M.K. ve M.K. yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerindeki cenazeler ise savcının incelemesinin ardından bulundukları yerden çıkartılarak Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kazaya karışan araçlar

Araçların çekiciye yüklenmesi

Çekici üzerindeki kazalı araç

Olay yerindeki jandarma ve polisler

Karayolları görevlileri

Aracın ezilen ön kısmı ve plakası

Kurtarma ekipleri

Otoyoldaki diğer araçlar Haber/Kamera: İbrahim EMÜ/OSMANİYE, (DHA) BOYUT: 53.6 MB SÜRE: 01'42" ====================== Eşinin tüfekle yaraladığı kadını, çelik tencere kurtardı ÇORUM'da, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Abdullah M. (44) tarafından pompalı tüfek ile vurulan Asiye M. (41), iki bacağından yaraladı. Olayda saçmalardan bazıları ise Asiye M.'nin elindeki çelik tencereye isabet etti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Abdullah M., ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Asiye M.'ye sokak ortasında pompalı tüfekle bilinmeyen nedenle ateş açtı. Asiye M. tüfekten çıkan saçmaların iki bacağına da isabet etmesi sonucu kanlar içerisinde yığılırken, şüpheli ise otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asiye M. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olaydan sonra kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede taş ocağı mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı. ÇELİK TENCERE HAYATINI KURTARDI Öte yandan görgü tanıkları, saçmaların Asiye M.'nin elindeki çelik tencereye isabet etmesinin, kadının ağır yaralanmasının önüne geçtiğini belirtti. Şüpheli Abdullah M.'nin olay yerinden kaçma anı ise bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Olay yeri ekiplerinin çalışması

-Yerde yatan yaralı Asiye M’ye müdahale

-Çevre sakinlerinin apartman balkonlarından olup biteni izlemesi

-Çelik tencere

-Detaylar (SÜRE 2 dk 10 sn) (BOYUT 200 MB) Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-Serkan BARIŞ -ÇORUM (DHA) =========================== Denizde boğulma tehlikesi geçirdi, ambulansta hayata döndü AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize giren 61 yaşındaki Mustafa Pala, bir anda suya battı. Sudan çıkamayan Pala’nın imdadına cankurtaran yetişti. Pala, hastaneye giderken ambulansta hayata döndürüldü. Olay, saat 18.00 sıralarında Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı'nda meydana geldi. Söke Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir zirai aletler firmasında çalışan Mustafa Pala, 3 arkadaşıyla birlikte mesai saatinden sonra serinlemek amacıyla denize girdi. Kıyıdan uzaklaşan Pala, bir süre sonra dalgaların arasında kaldı ve boğulmamak için çırpınmaya başladı. Arkadaşlarının ve çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine plajda görevli cankurtaran Pala'yı kıyıya çıkardı. İlk müdahaleyi cankurtaran ve arkadaşları yaparken, sırada olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ambulansa alınan Pala, hastaneye götürülürken sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajıyla hayata döndürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yeri görüntüleri

-Mustafa Pala’nın denizden çıkarıldıktan sonra cankurtaran ve arkadaşları tarafından kalp masajı yapılması

-Pala'nın ambulansa taşınması görüntüsü Haber: Burhan CEYHAN - Kamera: İslam KELEŞ/ AYDIN, (DHA) ====================================== Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 5 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Mahmudiye Mahallesi'ndeki mobilya sanayisinde meydana geldi. Kardeş oldukları öğrenilen Turgut B.(27), Ümet B.(17) ve Mehmet B.(31) ile Engin Ö.(42) ve Hüdai G.(30) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Engin Ö. ve Hüdai G.'ye ait işletmenin önünde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Satırların ve bıçakların kullanıldığı kavga sonucunda 5 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. POLİS JANDARMA HASTANEYİ KORUDU

Olayı öğrenen Turgut B., Ümet B., Mehmet B. Engin Ö. ve Hüdai G.'nin yakınları hastaneye geldi. Polis ve jandarma ekipleri yaklaşık 100 kişinin hastaneye gelmesi sonucunda olası bir kavganın önüne geçmek için hastanede güvenlik önlemi aldı. Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralılardan görüntüler

-Hastane bahçesinden görüntüler Süre: Boyut: Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) =========================== Şanlıurfa'da işyeri yangını ŞANLIURFA’da medikal ürünler satılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangın, akşam saatlerinde Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde medikal ürünlerin satıldığı iş yerinde çıktı. İş yerinden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye ekiplerini bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 2 saat süren çalışmayla söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında yaralanan olmazken, iş yeri kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan iş yeri

- İş yerinden çıkan dumanlar

- İtfaiye ekiplerinin gelmesi

- Yanan iş yerine itfaiye ekipleri müdahale etmesi

- Sağlık ekiplerinin beklemesi

- Genel ve detay görüntüler Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA) ========================= Acıpayam'da sel; otomobil ve traktör sürüklendi(2)

SAĞANAK YAĞIŞ DEREYİ TAŞIRDI DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesi Kuyucak Mahallesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Mahallenin ortasından geçen Bağarası Deresi'nin aşırı yağış sonucu taşması nedeniyle Çetin Akkuş'a ait 20 KC 517 plakalı park halindeki otomobil sel sularına kapılarak yaklaşık 200 metre sürüklendi. Otomobil kullanılmaz hale geldi. Dere kenarında bulunan bir traktör römorku da sel sularına kapıldı. Bazı evleri su basarken, 20 Mart tarihinde ilçede meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde evi hasar gören Ahmet Acar'ın yaşadığı deprem çadırı da su altında kaldı, çadırdaki eşyalar çamura bulandı. Derenin taşmasıyla evlerin bahçeleri ve ahırlar çamura bulandı. Vatandaşlar, yağmurun dinmesiyle temizlik çalışması başlattı. Mahalle halkı ellerine aldıkları küreklerle çamurları temizlemeye çalıştı. Mahalleye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Jandarma ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri su basan evlerdeki sel suyunu tahliye etti. Mahalledeki bazı seralarda yağış nedeniyle çöktü. Çadırı su altında kalan Ahmet Acar, yağışın bir anda bastırdığını belirterek, “Mart ayındaki depremde evimiz hasar gördü. Aldığımız çadırda yaşamaya başladık. Yağmur bir andı bastırdı. Dere taşınca çadırımızı su ve çamur bastı. Eşyalar çamura bulandı. Eşyaları çadırdan çıkardık."dedi.