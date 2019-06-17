DHA YURT BÜLTENİ-20

Ağrı'da sel can aldı: 2'si çocuk 4 ölü AĞRI'nın Diyadin ilçesinde sel sularına kapılan anne ve 2 çocuğu ile aynı bölgede yıldırım çarpması sonucu bir kişi olmak üzere toplam 4 kişi hayatını kaybetti. Diyadin ilçe girişindeki Göl Mahallesi'nde yaşayan Naime Polat (48), çocukları Musa (11) ve Pınar (4) ile birlikte araziye ot toplamaya çıktı. Burada yakalandıkları dolunun yağmura çevirmesi üzerine arazide kalan anne ve çocuklar, yağışla oluşan sel sularına kapıldı. Sel sularında gözden kaybolan anne ve iki çocuğunu gören vatandaşlar, hemen polisi ve 112'yi aradı. Bölgeye hemen jandarma, AFAD, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aynı bölgede olan Nurullah Yardımcı'ya ise (19) yıldırım isabet etti. Yardımcı olay yerinde yaşamını yitirdi. Bölgede çalışma yapan ekipler, anne ve iki çocuğu ile yıldırım isabet eden Nurullah Yardımcı'nın cansız bedenine ulaştı. Anne Naime Polat, çocukları Musa ve Pınar Polat ile Nurullah Yardımcı'nın cansız bedenleri Diyadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi duyan aileler hastane önünde gözyaşlarına boğuldu.

AĞRI, (DHA)- ============== Trabzon'da sağanak yolları göle çevirdi (2)

UÇAĞIN ZORLU İNİŞİ KAMERADA Trabzon'da akşam saatlerinde şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Trabzon Havalimanı pisti de sağanak şiddetli yağış nedeniyle etkilendi. Bu sırada İstanbul-Trabzon seferini yapan bir yolcu uçağının pilotları piste zorlu bir iniş gerçekleştirdi. Uçağın tekerlerinin piste konması ile birlikte su birikintileri çevreye sıçradı. O anlar kameraya anbean yansıdı. Sorunsuz şekilde inişi tamamlayan uçak aprona yanaştı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Uçağın iniş anı Haber: Tolga SAĞLAM TRABZON-DHA ============================== Tarsus'ta bisiklet ve motosiklet üretim fabrikasında yangını (1) MERSİN'in Tarsus ilçesinde bisiklet ve motosiklet üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Bisiklet üretim kısımında yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda etkili olan yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor. Yangın, saat 20.30 sıralarında Yenice Mahallesi D-400 Karayolu üzerindeki bisiklet ve motosiklet üretimi yapılan fabrikada çıktı. Fabrikanın bisiklet üretim kısımından yükselen alevleri fark eden işçiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 bin metrekarede etkili olan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın nedeniyle fabrikanın bazı yerlerinde çökmeler yaşandığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Gökhan KESKİNCİ/MERSİN, (DHA) ============================ İnegöl'de sağanak ve dolu (3)

FIRTINA ÇATILARI UÇURDU Bursa’nın İnegöl ilçesinde yoğun yağış ve doluyla birlikte etkili olan fırtına iki mobilya imalathanesinin çatısını uçurdu, duvarları yıktı. Çatılardan bir tanesi 20 metre ilerdeki bir işyerinin üzerine kondu. Bir başka çatı da uçarak yola düştü. Olay sırasında sokakta kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Mahmudiye Mahallesi Sağlık sokakta bulunan fırın küreği imalathanesinin sac olan çatısı yerinden çıkıp havalandı. Havalanan çatı, 20 metre ilerdeki mobilya imalathanesinin üzerine kondu. Çatısı uçan işyerinin duvarları yıkıldı. İşyeri sahibi Enis Adıgüzel, “Şiddetli rüzgar, ardından fırtına. Sesler gelmeye başladı. tuğlalar aşağı düştü. Yukarı çıktığım da çatıyı bulamadım. Yağış durunca, tekrar yukarı çıktım ve baktığımda 20 ilerdeki işyerinin üzerine çatımız uçmuş. Daha önce böyle bir şey görmedik. 20 bin lira zararımız varö dedi. Mahmudiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde mobilya imalathanesinin çatısı, fırtına nedeniyle uçarak yola düştü. Olay sırasında sokakta kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.

Görüntü Dökümü:

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- genel görüntü

-açıklama

-detaylar Süre: 01.34 Boyut: 177 MB Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA) ==================== İzmir'de sağanak yağış İZMİR'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle sokaklar ve caddeler göle döndü. Kısa sürede etkisini gösteren sağanak yağış, vatandaşların ve sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İzmir'de bölgesel yağış etkili oldu. Özellikle Buca ve Bornova ilçelerindeki sağanak yağış nedeniyle sokaklar göle döndü. Yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar zor anlar yaşarken, trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Etkili olan sağanak yağışın ardından belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı. Öte yandan, Meteoroloji İzmir bölgesinde yağışların çarşamba gününe kadar devam edececeğini ifade etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sokaklardan görüntü

-Araçlardan görüntü

-Genel ve detay görüntü Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)

============================ Burdur'da yağmur etkili oldu BURDUR'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle Burdur Çayı taştı. Burdur kent merkezinde saat 17.30 sıralarında başlayan yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Metrekareye 15 kilogram yağışın düştüğü kentte, Burdur Çayı taştı. Taşkın nedeniyle pek çok cadde ve sokak sular altında kaldı. Köprübaşı ile Müftülük Köprüsü arasındaki çay kenarındaki oturma gruplarının bulunduğu bölgeye can güvenliği nedeniyle vatandaşların girişine izin verilmedi. Belediye ekipleri taşan rögarları açmak için çalıştı. İsmail Boyacıoğlu Caddesi'nde yağış nedeniyle biriken çamur, iş makineleri yardımıyla temizlendi. Yağış nedeniyle Kışla Mahallesi'nde bazı evlerin birinci katını ve bahçelerini su bastı. Belediye ekiplerin vatandaşların taşkında etkilenmemesi için suyu tahliye etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yağmur yağışı

-İş makinalarının çalışması

-Çaydaki sel

-vatandaşların seli çekmesi

-sel basan ev

-sel basan bahçeler

-detay Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) -