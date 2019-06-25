DHA YURT BÜLTENİ - 20

Diyarbakır'da silah kavga: 1 ölü, 1 yaralı Diyarbakır'da iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Sedat Aydın (38) yaşamını yitirdi, Gündüz Taş (40) ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinde bulunan bir plazada meydana geldi. Aralarında alacak meselesi olan iki grup, plazanın giriş katında karşılaştı. Grup arasında çıkan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan Sedat Aydın ile Gündüz Taş yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kavgada yaralanan Aydın ve Taş'ı ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisine kaldırılan yaralılardan Sedat Aydın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aydın'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, yaralı Gündüz Taş'ın hayati tehlikesinin olmadığı, tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alıp, kavga karıştıkları tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden detaylar

- Alınan güvenlik önlemleri

- Polis ekiplerinin iş merkezine girmesi

- Ambulanslar

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Emrah KIZIL - Mesut BUDRAÇ / DİYARBAKIR,(DHA) ==================== Serinlemek için gölete giren Suriyeli çocuk boğuldu Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Suriye uyruklu 14 yaşındaki İsa, sıcak havada serinlemek için girdiği gölette boğularak yaşamını yitirdi.

İlçede oturan Suriye uyruklu İsa, öğle saatlerinde iki arkadaşıyla birlikte Mükremin Göleti'ne gitti. İsa, sıcak hava nedeniyle bunalınca serinlemek için gölete girdi. İsa, bir süre sonra gölette çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşları, İsa'yı kurtarmak için suya girdi; ancak başarılı olamadılar. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, gölette arama yaptı. İsa'nın Suriyeli arkadaşları Salih ve Mecit ise göl kenarında çalışmaları izlerken büyük üzüntü yaşadı. Yaklaşık 2 saat süren aramalar sonucu İsa'nın cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan İsa'nın cesedi, yapılan incelemeden sonra Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-İtfaiye ve Afad ekiplerinin arama çalışması

-Gölete giren İsa'nın arkadaşlarından görüntü

-Detay

-Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerinin gelmesi

-İsa'nın cansız bedenine ulaşması

-Detay Haber-Kamera: Halit YILMAZ / SORGUN(Yozgat),(DHA) ================================ Polis memuru kazada hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü polis memuru Necmi Gür (46), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kayseri-Kahramanmaraş yolunun Kürtül Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Göksun yönüne giden Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Necmi Gür yönetimindeki 46 PN 923 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp karşı yönden gelen C.Ö. yönetimindeki 63 AP 076 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, Necmi Gür ise ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gür, daha sonra ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Necmi Gür, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü C.Ö. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yeri

- Kaza yapan kamyon

- Kamyonun önündeki otomobil

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA) ====================== 150 kilo Hint kenevi ile yakalandı, 'Biraz fazla olmuş' dedi Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, evinin bahçesinde 150 kilo ağırlığında 260 kök Hint keneviri ele geçirilen F.O. (39), jandarma tarafından gözaltına alındı. F.O.'nun verdiği ilk ifadesinde, "Bahçeye kendime yetecek kadar ekmek istedim. Biraz fazla olmuş" dediği öğrenildi.

Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İshakçelebi Mahallesi'nde yaşayan evli ve iki çocuk babası F.O.'nun evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiğini öğrendi. Harekete geçen ekipler, bugün saat 14.00 sıralarında, şüphelinin evine operasyon düzenledi. 'Volta' isimli uyuşturucu arama köpeğinin de katıldığı operasyonda, evde, bahçesinde ve çevresinde yapılan kontrolde; boyları 30 santim ila 3 metre arasında değişen, ağırlığı ise yaklaşık 150 kilo gelen 260 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan F.O.'nun ilk ifadesinde, "Bahçeye kendime yetecek kadar ekmek istedim. Biraz fazla olmuş. Kesinlikle bu işin satışıyla ilgili bir düşüncem yoktu. Kendim içmek için ektim. İçiciyim, pişmanım" dediği öğrenildi. F.O.'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Ele geçirilen Hint kenevirleri ise imha edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hint kenevirlerinin köklenmesi

- Narkotik köpeğinin bahçede arama yapması

- Evden görüntü

- Köklenen Hint kenevirlerinin traktöre yüklenmesi

- Hint kenevirlerinin yakılarak imha edilmesi

- Genel ve Detay görüntü Haber-Kamera: Cemil SEVAL / SARUHANLI(Manisa),(DHA) =================================== 2 ilde fuhuş operasyonu: 31 gözaltı Bingöl ve Diyarbakır'da, 'son çekim' adıyla eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonda, aralarında çete liderinin de olduğu 31 kişi gözaltına alındı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 aylık teknik takipli çalışma sonucu Bingöl ve Diyarbakır'da eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi. 'Son çekim' adı verilen operasyonda, aralarında çete liderinin de bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, gizli kameralarla çekim yaptığı ve fuhuş sonrası hamile kaldıkları yalanıyla yüklü miktarda para temin ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 2 el bombası, 8 kamera, doğum kontrol hapları, 74 cep telefonu ve 11 silah ele geçirildi. Yapılan incelemelerde; evlere yerleştirilen gizli kameralar ve çete üyelerine ait cep telefonları ile birçok kişinin uygunsuz görüntüsünün kaydedildiği de ortaya çıktı.