DHA YURT BÜLTENİ - 20 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında, belirlenen adreslere geçen Salı günü şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye ve Irak uyruklu 10 şüpheli, kaldıkları evlerde gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel fotoğraf ve video olduğu tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.E.T., R.E.S., A.M. ve İ.E. tutuklanırken, diğer 6 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

İlçede öğle saatlerinde etkili olan sağanak, su baskınları ve taşkınlara neden oldu. Yollardaki araçlar su altında kalırken, birçok evi de su bastı. Yüksek kesimlerde şiddetini artıran yağış nedeniyle Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye parkuru su altında kaldı. Ağcıkişi Mahallesi'nde açık arazide otlatılan 8 büyükbaş, Gökırmak deresinin taşması sonucu sel sularına kapılarak kayboldu. Sarımsak tarlaları da sel sularından zarar gördü. Tarlada çalışırken selde mahsur kalan tarım işçileri, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Birecik'te Nisan ve Mayıs aylarında aşırı yağış nedeniyle Kelaynak Üretim Tesisleri yolundaki tepelik alanda yumuşayan toprağın kaymasıyla farklı tarihlerde 3 ayrı heyelan meydana geldi. Heyelanlar nedeniyle yaklaşık 2 aydır yolları kapalı olan esnaf, iş yapamadıkları gerekçesiyle ellerinde yazılı dövizlerle belediye binasına yürüdü. Polisin güvenlik önlemi aldığı eylemde kalabalığın yanına giden Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, sorunun kendileriyle alakalı olmadığını, yolun yeniden açılabilmesi için gerekli işlemlerin devam ettiğini, bölgenin ise riskli olduğu gerekçesiyle trafiğe kapandığını belirtti. Mirkelam'ın bu sözüne karşılık tepki gösteren esnaf, Karadeniz'de yaşanan bir heyelanda molozların aynı gün kaldırıldığını fakat Birecik'te aylardır herhangi bir çalışma yapılmadığını öne sürdü.

YERE YAZAR KASA ATTILAR

Yaşanan olaylara tepki gösteren bir esnaf ise iş yapamaz duruma geldiği için yanındaki yazar kasayı atarak "İşte bizim tepkimiz" dedi. İlçe kaymakamının da belediyeye gelmesi üzerine grubun içinden seçilen 10 kişi, yetkililerle görüştü. Eylem yapan grup ise arkadaşları çıkana kadar ellerindeki pankartlarla Gaziantep yolu üzerindeki Fırat Köprüsüne doğru ilerledi. Köprüye giden kalabalık slogan atarak yolu trafiğe kapattı. Polis ekipleri ise yolu kapatan grubu ikna etmek için büyük çaba harcadı. Bir süre yolu trafiğe kapatan kalabalık daha sonra ikna edilerek köprüyü ulaşıma tekrar açtı. Gerginliğin devam ettiği ilçede yaşanan sorunun çözümü için gerekli çalışmaların hızlandırılıp yolun ulaşıma açılacağı sözü üzerine grup dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yolu kapatan eylemciler

- Polis toplanan kalabalığı ika etmeye çalışması

- Heyelan anı görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:-ŞANLIURFA - DHA)

