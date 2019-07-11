DHA YURT BÜLTENİ - 20

Manisa'nın Salihli ilçesinde, yolcu otobüsü, panelvan minibüs ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 22 kişide yaralandı. Salihli istikametinden Demirci istikametine gitmekte olan Ahmet Gök yönetiminde 40 AAF 250 plakalı yolcu otobüsü ile Ahmet Yuca yönetimindeki 45 LE 989 plakalı minibüs ve Yunus Emre Kalya yönetimdeki 48 ABL 718 plakalı otomobil Bezirganlı Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında, panelvan minibüste bulunan ve Gökçeköy Mahallesi'ndeki bir çiftliğin inşaat işinde çalıştıkları ve iş bitişi Salihli'ye dönmek üzere yola çıktıkları öğrenilen Ahmet Yuca, Çınar Baysak, Erol Kilit, Mehmet Yanar, Şeref Öktem ve Rahim Aydın olay yerinde yaşamını yitirdi. Ayrıca, otomobil sürücü Yunus Emre Kalya ve yolcu otobüsünde bulunan toplam 22 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından başta Salihli Devlet Hastanesi olmak üzere ilçedeki özel hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Demirci-Salihli karayolu yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ve Emniyet Müdürü Sayım Başaran ve Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz olay yerine giderek kazayla ilgili bilgi aldı. Öte yandan, kaza sonrası Manisa Valisi Ahmet Deniz, Salihli Devlet Hastanesi'ne giderek yaralıları ziyaret etti. Kazaya ilişkin açıklama yapan Vali Deniz, “Kaza nedeniyle ne yazık ki 6 vatandaşımızı kaybettik. 22 yaralımız mevcut. Yaralılarımızın bir çoğu ayakta tedavi edildi. Bazıları da taburcu ediliyor. Şuanda yaralı vatandaşlarımızın içinden durumu ağır olan yok. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Canbalı köprüsü yakınlarında İstanbul-İzmir otoyolu inşaatında çalışan işçiler, bir gencin dereye girmek için üzerindeki elbiseleri çıkardığını görünce ikaz ederek, suy derin olduğu için girmesini engellediler. Bir süre sonra uyardıkları genci göremeyen işçiler, gencin elbiselerini dere kenarında görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından olay yerine ambulans, itfaiye ve Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Polisi çağırıldı. Kurbağa Adamları'nın deredeki arama çalışmalarında gencin cesedine ulaşıldı. Polis ekiplerinin araştırmasında şahsın 25 yaşındaki Sayim Çalımlı olduğunu belirledi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------------------

Olay yeri

Deniz polisi kurbağa adamların arayışı

Kurbağa adamların cesedi çıkarması

Sağlık ekiplerinin müdahalesi

Cenaze aracına konulması

SÜRE:2,48 BOYUT: 204MB

Haber-Kamera: Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)

=======================

Enez’de dolu ve fırtına etkili oldu

EDİRNE’nin fırtına ve dolu yağışı uyarısı yaptığı Enez ilçesinde dolu ve fırtına etkili oldu. Dolu ve fırtınada bazı araçların camları kırılırken, ekili alanlar zarar gördü, limandaki iki tekne battı.

Meteoroji’nin fırtına ve dolu uyarısında bulunduğu Edirne’nin Saros Körfezi kıyısındaki Enez ilçesinde bugün saat 19.30 sıralarında fırtına, dolu ve şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkilerken, zararlara neden oldu. Deniz üzerinden gelen ve Sultanice ile Gülçavuş köylerinde etkili olan fırtınada, dolu yağışı nedeniyle bazı araçların camları, çay bahçesindeki plastik sandalyeler kırıldı. Ceviz büyüklüğündeki dolu, ekili alanlara da zarar verdi.