DHA YURT BÜLTENİ - 20

Fethiye'de ormanlık alanda yangın (ek)

SÖNDÜRÜLDÜ Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Karaçulha Mahallesi'nde, kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlıkta çıkan yangın, kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlere 3 helikopterle havadan, 20 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle de karadan müdahale edildi. Yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri de destek verdi. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangında yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı. Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA) ================== Otomobilin çarptığı Ahmet öldü BİNGÖL'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Ahmet Sarıtağ (17), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı, MOBESE kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaza, dün, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Sarıtağ'a, O.Y.'nin kullandığı 33 LU 389 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayıp, yola düşen Sarıtağ, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Sarıtağ'ı ambulansla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Sarıtağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü O.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı, MOBESE kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Ahmet Sarıtağ'ın, havaya fırlayıp, yola düştüğü anlar yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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Sarıtağ'ın karşıdan karşıya geçmesi

Otomobilin çarpması

Otomobilin çarpmasıyla havaya savrulaması

Genel ve detay görüntüler Haber: Aziz ÖNAL-Kamera: BİNGÖL,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 2 MB ============ Sosyal medya fenomeni gözaltına alındı BODRUM'da, 'yerli Kim Kardashian' olarak bilinen sosyal medya fenomeni 25 yaşındaki Pelinsu Meşe, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Meşe, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla üne kavuşan ve ABD’de çeşitli kliplerde oynayan Pelinsu Meşe, bugün öğle saatlerinde, 'uyuşturucu madde kullanmayı alenen özendirme' suçundan gözaltına alındı. Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne götürülen Meşe, emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi. Pelinsu Meşe, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR BODRUM (Muğla), (DHA)- ====================== Salihli'deki kazada ölen 6 kişiden 5'inin cenazeleri toprağa verildi (2)

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ DE DEFNEDİLDİ

Manisa'nın Salihli ilçesinde, yolcu otobüsü, panelvan minibüs ve otomobilin karıştığı kazada yaşamını yitiren 6 kişiden minibüs sürücüsü Ahmet Yuca (50) da toprağa verildi. Evli ve 5 çocuk babası Yuca'nın naaşı, ilk olarak cenaze töreni için Hacıbektaşlı Mahallesi'ndeki camiye getirildi. İkindide kılınan cenaze namazına, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yuca, Hacıbektaşlı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA) ====================== Falezlerde intihar girişimi ANTALYA'da, ailevi sorunları nedeniyle bunalıma giren H.D., falezlere çıkarak intihar etmek istedi. Aşırı derecede alkollü olan H.D.'nin falezlere çıkmadan önce parkta ateş yaktığı ve cebindeki parayı da ateşe attığı iddia edildi. Olay, saat 17.00 sıralarında Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Parkta bir süre alkol alan H.D., iddiaya göre burada ateş yakıp cebinden çıkardığı bir miktar parayı yaktı. Üzerindeki tişörtü de çıkaran H.D., falezlerin kenarına gelerek atlayacağını söyledi. Durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de hazır bekletildi.