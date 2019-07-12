DHA YURT BÜLTENİ - 20

Bodrum'da, otluk ve makilik alanda yangın (2) YANGIN ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR Muğla’nın Bodrum ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle şu ana kadar yaklaşık 30 hektarlık alanda etkili oldu. Havanın kararmasıyla, alevlere müdahale eden bir helikopter çalışmalarını sonlandırırken, 13 itfaiye aracı, çok sayıda arazöz ve 55 yangın söndürme personelinin karadan müdahalesi sürüyor. Ekiplerin, yangının yerleşim alanlarına sıçrama ihtimaline karşı önlem aldığı ve bazı evlerin bahçelerindeki küçükbaş hayvanların tahliye edildiği bildirildi. Görüntü dökümü

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Yanan otluk alandan gece görüntüsü Mehmet CAN MERAL/BODRUM (Muğla) DHA ============= Gaziantep'te limon yüklü TIR devrildi: 3 ölü (2)- Yeniden GAZİANTEP'te sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada, TIR’ın içerisinde bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 6'ıncı kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 76 AD 438 plakalı limon taşıyan TIR, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, orta refüjdeti bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, ters dönen TIR’da bulunan Ömer Koçak (21), Necati Er (42) ve Murat Güraras hayatını kaybetti. Karayolundaki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen TIR’dan çıkarılan 3 kişinin sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım her iki yönden kontrolle şekilde sağlandı.

Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Devrilen TIR

- Cenazeler

- Polisin çalışması

- İtfaiye ekipleri

- Ambulans

- Canazelerin araca konulması

- Genel ve detay görüntüler Haber: Kadir GÜNEŞ Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) ====================== Malatya'da, sandalyeden düşen kadın öldü Malatya'da, apartmanın ikinci katındaki dairede dolaba eşya koymak için sandelyenin üzerine çıkan ve dengesini kaybederek yere düşen Vehbiye İlhan (80), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde, Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 2'nci katında oturan Vehbiye İlhan, çocuk odasında bulunan elbise dolabına eşya yerleştirmek için sandalyenin üzerine çıktı. İlhan, bir süre sonra dengesini kaybederek yere düştü. Sesi duyan yakınlarının ihbarıyla eve gelen sağılık ekipleri yaptığı kontrolde İlhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Vehbiye İlhan'ın cansız bedeni inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis arabası

- Evden görüntü

- İkinci kattan detay

- Olay yeri inceleme ekipleri

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 61 MB ============================== Cadde ortasında silahlı kavga: 1 yaralı KARABÜK’te, cadde ortasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Saldırgan tutukluk yapan tabancayı atarak kaçarken, panik yaşandı. Olay, akşam saatlerinde kentin en işlek caddelerinden Albay Karaoğlanoğlu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Burhan S.(49), Zafer Y. ve 2 kişi arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Burhan S., kavgayı ayırmaya çalışırken Zafer Y., aracından aldığı tabanca ile Burhan S.’yi bacaklarından vurdu. Zafer Y., diğer kişilere de ateş etmek isterken tabanca tutukluk yaptı. Tabancayı caddeye atan Zafer Y. polisi görünce kaçtı. Vatandaşlar etrafa kaçışırken 2 kişi Zafer Y.’nin peşinden koştu. Burhan S., gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bacaklarından yaralanan Burhan S.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis ekipleri tabancanın etrafına güvenlik şeridi çekti. Polis, kanın üzerine su dökerek caddeyi temizlemeye çalışan 2 esnafın yanına giderek uyarıda bulundu. Polis Zafer Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. İş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay anı (Güvenlik kamera görüntüsü)

-Yaralının ambulansa konulması(Cep telefonu görüntüsü)

-Polisin incelemeleri

-Polisin kanın üzerine su dökerek caddeyi temizlemek isteyen vatandaşları uyarması Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) ========================== Hatalı sollama yapan otomobilden kaçan kamyonet, apartman boşluğuna düştü Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde hatalı sollama yapan otomobile çarpmamak için yön değiştiren kamyonet, apartman boşluğuna düştü. Kazada, kamyonet sürücüsü Bayram Karaçar (23) ile Gülhan Özdemir (32) ağır yaralandı.

Kırıkhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde iddiaya göre Bayram Karaçar (23) yönetimindeki 31 B 2840 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen otomobilin hatalı sollama yapması sonucu araca çarpmamak yön değiştirdi. Bu sırada sürücü Karaçar'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyone yaklaşık 40 metre yükseklikten aşağıya uçarak apartman boşluğuna düştü.

Kaza sırasında sürücü Karaçar ve yanında bulunan Gülhan Özdemir (32) ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Apartman boşluğuna düşerek kullanılamaz hale gelen kamyonet, kazadan sonra olay yerine çağrılan vinçle sıkıştığı yerden çıkartılarak kurtarıcıya yüklenip götürüldü. Yaralıların durumlarının kritik olduğu belirlenirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntüler

- Apartman boşluğundaki kamyonet

- Çevreye savrulan parçalar

- Yerdeki yaralıdan görüntü

- Genel ve detay görüntüler Haber - Kamera: Mehmet KOCACIK/ KIRIKHAN (Hatay), (DHA) =========================== Otomobil, buğday yüklü traktöre çarptı: 4 yaralı ELAZIĞ'da yabancı plakalı otomobilin, buğday yüklü traktöre arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Bingöl yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Bingöl yönüne ilerleyen Ahmet Yılmaz yönetimindeki DA MD 121 plakalı otomobil, Değirmenönü Köyü yakınlarında Hasan Türkoğlu yönetimindeki 23 AF 431 plakalı buğday yüklü traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktör ve otomobil tarlaya devrildi. Kazada 1’i çocuk 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere götürülüp tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden görüntü

Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA) GÖRÜNTÜ BOYUTU: 15 MB ======================= 11. Cumhurbaşkanı Gül, yeni parti ve S-400 sorularını yanıtsız bıraktı (2)

'ÜNİVERSİTENİN EMİN ADIMLARLA YÜKSELDİĞİNİ GÖRMEK BİZLERİ MUTLU EDİYOR' Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) kampüsünde düzenlenen mezuniyet törenine, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Vali Şehmus Günaydın, AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende konuşan 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "İsmimi taşıyan bir üniversitenin açılışında nasıl bulunduysak mezuniyetinde bulunmakta benim için bir heyecan oluyor. Bu üniversiteyi kurarken vizyonumuz, amacımız iyi bir üniversite kurmaktı. İyi bir üniversiteyi bilenlerle bir araya gelindi. Her şeyin başının eğitim olduğuna inandığım için bunu çok destekledim. Tabi ki kendi adımı taşıyan bir üniversite olunca kendi düşüncelerimi ilgililere aktardım ve bu üniversite ortaya çıktı. Bu üniversitenin ayrıcalıklığı şuradan geldi; sadece iyi akademisyenler, okullar değil sizleri iyi öğrencilerle buluşturduk. Anlattıklarınızı en iyi öğrenen kişilerle karşı karşıya oldunuz. Üniversitenin emin adımlarla yükseldiğini görmek hepimizi mutlu ediyor" dedi.