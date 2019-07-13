DHA YURT BÜLTENİ - 20

Van'da PKK'lı 3 terörist öldürüldü VAN'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda, tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Van Valiliği jandarma ve polis ekipleri tarafından Çaldıran ilçesine bağlı Tendürek bölgesinde düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Çaldıran ilçesi Tendürek dağı bölgesinde 13 Temmuz 2019 tarihinde tespit edilen 3 terörist; Van İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince icra edilen operasyon sonucu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir." denildi. VAN, (DHA)- =================== Baraj gölüne giren 2'si kardeş 3 çocuk kayboldu HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, baraj gölüne giren Orçun ve Olcay Olalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu, kayboldu. Jandarma göl çevresinde yaptığı aramada çocukların ayakkabı ve elbiselerini bulurken, yarın sabah dalgıçlarla arama çalışmalarına devam edileceği öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde, Yüksekova ilçesine 12 kilometre mesafedeki Dilimli Barajı'nda meydana geldi. Yaşları 13 ile 15 arasında olan Orçun ve Olcay Olalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu, serinlenmek için Dilimli baraj gölüne girdi. Çocuklar bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden köy sakinleri jandarmaya ihbarda bulundu. Bölgeye gelen jandarma, göl çevresinde yaptığı aramada çocuklara ait ayakkabı ve kıyafetleri buldu. Ekipler, havanın kararması nedeniyle göl kenarında el feneriyle arama çalışması yaptı. Olayı duyan çevre köylerdekiler de ekiplere destek verdi. Hakkari Milletvekili Sait Dede ve Yüksekova Belediye Eş Başkanları Remziye Yaşar ile İrfan Sarı da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına akşam saat 22.00 itibariyle son verildi. Orçun ve Olcay Olalı ile Mesut Büyüksu'nun bulunması için yarın sabah devam edilecek olan arama kurtarma çalışmalarına Van'dan talep edilen dalgıç, AFAD ve itfaiye ekiplerinin de katılacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dilimli Barajının kenarında bekleyen vatandaşlar

-Olay yerine gelen sağlık İftaiye ekipleri

-Olay yerine gelen Jandarma ekipleri

-Genel detaylar

-HDP'li Milletvekili Sait Dede çalışmaları yakından takip ederken Yaşar KAPLAN/YÜKESKOVA (Hakkari), (DHA)- ============= AK Parti İzmir Milletvekili 15 Temmuz gazisini ziyaret etti AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında asker olan ve halka ateş etmediği için komutanı tarafından vurularak yaralanan gazi Emrah Çetin'e ziyarette bulundu. Milletvekili Kırkpınar, ziyaretinde Emrah Çetin'e Türk Bayrağı armağan etti. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Şerif Delibalta, Ödemiş'te ailesi ile birlikte oturan, 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'nün darbe girişimi sırasında asker olan ve halka ateş etmediği için komutanı tarafından vurulan Emrah Çetin'i ziyaret etti. Emrah Çetin'e Türk Bayrağı armağan eden milletvekili Kırkpınar, gazilere ve şehitlere çok şey borçlu olunduğunu söyledi. Ayrıca, milletvekili Kırkpınar Gazi Çetin ve ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ziyaretinde, "Yüce Türk milleti bir zafer yazmıştır. Bir destan yazmıştır. İşte bu destanı canlı yaşayan örneklerinden biri de buradaki kardeşimiz Emrah Çetin'dir. Bizim de başımızın tacıdır. Ben bundan sonraki hayatlarında uzun hayırlı ömürler diliyorum" diye konuştu. Öte yandan, Gazi Çetin ise vatan ve bayrak için can vermeye hazır olduğunu söyledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yaşar Kırkpınar'ın ziyaretinden görüntü

-Kırkpınar'ın Çetin'e bayrak vermesi Haber - Kamera: Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ, (İzmir), (DHA) =================== Silvan'da dere yatağına yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, kontrolden çıkıp dere yatağına yuvarlanan otomobilin sürücüsü Mehmet Halis Kırmızıtaş (36) hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Silvan- Batman yolunda meydana geldi. Yeşilköy Mahallesi yakınlarında Mehmet Halis Kırmızıtaş yönetimindeki 06 GBK 41 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle dere yatağına yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçta sıkışan sürücü çıkarıldı, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ise Kırmızıtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Halis Kırmızıtaş’ın cesedi, otopsi için Silvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yeri

Genel ve detay Haber-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 148 MB ========================== Düğün konvoyunda havaya ateş etti KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, düğün konvoyundaki bir otomobilde bulunan magandanın tabancayla havaya ateş etmesi kameralara yansıdı. Polis, magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

Akşam saatlerinde, Eşref Bitlis Caddesi’nden hareket eden düğün konvoyu içindeki kırmızı otomobilde bulunan bir kişi, ilk anda 4 el havaya ateş etti. Konvoy viyadük altından geçerken aynı kişi bu kez de 2 el ateş etti. Bu sırada çevrede bulunanlar korku yaşadı. Magandanın havaya ateş etmesi kameralara yansıdı. Polis, görüntüleri izleyerek magandayı yakalamak için çalışma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Magandanın havaya ateş etmesi HABER: Nabi YAZICI/KOCAELİ, (DHA) ======================= Çorum'da sergilenen klasik otomobiller ilgi gördü ÇORUM'da bu yıl 36'ıncısı düzenlenen Uluslararası Hitit Festivali kapsamında Ankara’dan Çorum’a getirilen 1950 ile 1980 model arası klasik otomobiller ilgi odağı oldu.