DHA YURT BÜLTENİ-20

Zonguldak'ta 15 Temmuz yürüyüşü ZONGULDAK'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüşün ardından Madenci Anıtı önünde toplanan vatandaşlar, hain darbe girişimini kınadı.

15 Temmuz darbe girişiminin 3’üncü yılında Zonguldak Valiliği tarafından yürüyüş düzenlendi. İstasyon Caddesi’nden Madenci Anıtı’na kadar süren yürüyüşe Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yaklaşık bin kişi katıldı. Meydanda toplananlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili konuşmasını, kurulan ekrandan canlı olarak izledi. Ardından konuşan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, yaşanan darbe girişiminde çok ağır bedeller ödediklerini ve 251 şehit verdiklerini söyledi. Kamu ve özel sektörün bu durumdan yara aldığını ifade eden Vali Bektaş, şöyle dedi:

'40 YILLIK HAZIRLIK 4 SAATTE BİTTİ'

"Gerçekten çok büyük bedeller ödedik ve ödemeye devam ediyoruz. Bütün bunlar bize bir şey gösteriyor. Biz çok riskli ve özel bir toprakta yaşıyoruz. Bizim üzerimizde neredeyse hesabı olmayan kimse kalmadı. Bu yapının başka gerekçeli başka hesapları başka sahipleri var. Başkaların bu topraklarda bir planı var. Ama ne oldu? 40 yıllık hazırlık 4 saatte bitti. Bu millet başta sayın Cumhurbaşkanımız ve yönetim idare, polis, asker hepimiz bir bütün olarak kadını yaşlısı genci çoluğu çocuğu herhangi bir siyasi anlayış gözetmeksizin beka duygusunu hissederek 15 Temmuz sokağa çıktı. Milletimizle ne kadar övünsek azdır."

Etkinlik, Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle sona erdi.

Görüntü Dökümü

-Yürüyüşten detaylar

-Madenci Anıtında toplananlar

-Madenci Anıtındaki program

-Vali Erdoğan Bektaş’ın konuşması Süre: (5:15) Boyut: (595 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA) ==================================== Tekirdağ'da 15 Temmuz yürüyüşü TEKİRDAĞ’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında akşam yürüyüş düzenlendi. Tekirdağ’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde sabah şehitlerin kabirleri ziyaret edildi, Mevlit okutulup, 15 Temmuz anıt açılışı yapıldı. Akşam ise, etkinlikler çerçevesinde vatandaşların katıldığı kalabalık yürüyüş düzenlendi. Saat 20:00'da valilik önünde toplanan vatandaşlar ve protokol, buradan Mehteran eşliğinde sahil dolgu sahaya doğru yürüyüşe geçti. Ellerinde Türk bayrakları ile mehterana eşlik eden vatandaşlar, sahil dolgu alanda kurulan platformun önünde toplandı. Buradaki etkinlik, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, alan toplanan vatandaşlara yaptığı konuşmada, “Bu milletin özgürlüğünü, istiklalini ve demokrasiyi sizlerle beraber koruduk ve her zaman sizlerle beraberiz” diyerek, Mehmet Akif Ersoy’un ‘Birlik’ şiirini okudu. Yılıdırım, “Mehmet Akif Ersoy Birlik isimli bu şiirini ,Türk askerinin imanını, vatan sevgisini, cehennem gibi ordulara karşı üstün geleceğini ifade etmek için yazmıştır. 15 Temmuz günü yaşananlarda, aynı iman ve vatan sevgisi ile zamanı geldiğinde nasıl ortaya çıkacağının en güzel göstergesidir. 15 Temmuz 2016, Cuma günü milletin iradesini hiçe sayan vatan hainleri, milletin imkanları ile alınan tankları, topları ve silahları bu millete doğrultarak büyük bir ihanete giriştiler. Uzun uzun planlar yapıp karanlık odaklardan talimat alarak millet iradesini gasp etmeye çalışanların hesaplayamadığı bir şey vardı. Bu Milletin sarsılmaz imanı, vatan sevgisi ve demokrasi aşkıyla tanları önünde duran Türk milleti idi. Hür ve bağımsız yaşamaya ant içmiş milletimiz abdestini alarak, sevdikleri helalleşip gün bu gündür, vatan günüdür, din günüdür, devlet günüdür ve şehit olma günüdür diyerek istiklal ve istikbali için 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile çıktıkları sokaklarda yurdun dört bir köşesinde tanklara, bombalara ve kurşunlara göğsünü siper ederek bu hain girişimi vatansever güvenlik güçlerimiz ile birlikte engellemiştir" diye konuştu.

Etkinlik, alana kurulan sine vizyon da 15 Temmuz 2016 günü ülke genelinde yaşananların gösterimi, mehteran takımı gösterileri ile devam etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Protokol ve vatandaşların valilik önünde toplanması

-Mehteran takımı gösterisi

-Sahile doğru hep birlikte yürümeleri

-Sahilde kurulan platforma

-Vali konuşması

-Alandaki kalabalıktan detaylar

-Kuran okunması Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- =========================== Çanakkale'de 15 Temmuz anma törenleri Çanakkale'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenleri, devam etti. 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü başladı. Bir çoğunun üzerinde 15 Temmuz tişörtü bulunan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile İskele Meydanı'nı doldurdu. Çanakkale Boğazı'nda deniz taşıtları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü selamlası gerçekleştirdi. Mehteran gösterisinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'ndan yaptığı konuşma meydanda kurulan dev ekranlardan yansıtıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. 15 Temmuz şehitleri için Kur-an'ı Kerim okundu, dua edildi. Şiirlerin okunması, 15 Temmuz'la ilgili tiyatro gösterisi ve o günün ruhunu yansıtan canlandırmalar yapıldı. Anma programı çeşitli etkinlikler ile sabah kadar devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Atatürk Anıtı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreninden genel ve detay görüntü.

-Vali Orhan Tavlı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasından görüntü.

-15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşünden genel ve detay görüntü.

-İskele Meydanı'ndan etkinliklerden genel ve detay görüntü.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'ndan yaptığı konuşmanın meydanda kurulan dev ekranlardan yansıtılmasından görüntü. Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ- Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA) =========================== Bolu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü BOLU,(DHA)- BOLU'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

Anma etkinliklerine Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti Bolu Milletvekilleri Fehmi Küpçü ve Arzu Aydın ile çok sayıda vatandaş katıldı. Demokrasi Meydanı'nda başlayan etkinlikte Kur'an-ı Kerim okunarak, şehitler için dua edildi. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını alana kurulan ekranlardan izledi. Ayrıca ekranda 15 Temmuz gecesini anlatan videolar da yayınlandı. Meydanda kurulan alanda protokol konuşmaları ve günün anlam ve önemi anlatan şiirler okundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Drone görüntüler

-Alandan görüntüler

-Kalabalık

-Detaylar Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ========================= Sivas'ta 15 bin kişi, 15 Temmuz için meydanda buluştu SİVAS'ta, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında anma programı düzenlendi. FETÖ'nün 3 yıl önce düzenlediği darbe girişiminin 3'üncü yılı nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Sivas'ta da geniş katılımlı programlar gerçekleştirildi. Gün boyu düzenlenen etkinliklerin ardından demokrasi yürüyüşü gerçekleştirildi. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşe Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Tugay Komutanı Ömer Ertuğrul Erbakan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, AK Parti Milletvekili Semiha Ekinci ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar katıldı. Yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk bayrakları ile 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları atarak tren garından kent meydanına kadar yürüdü. Akşam saatlerinden itibaren kent meydanı trafiğe kapatılırken, on binlerce kişi de kent meydanında toplandı. Halk otobüslerinin ücretsiz taşıma imkanı sunmasıyla vatandaşlar kent meydanına akın etti. Programa yaklaşık 15 bin kişi katıldı.

'O GÜN BİR MİLLİ UYANIŞ OLDU'

Programda konuşan Vali Salih Ayhan, "Yüzyıl önceki Sivaslıların asil duruşuyla inşallah hep beraber nasıl Çanakkale Destanı'nı yıldan yıla aktarıyorsak inşallah bu destanı da çocuklarımız dilden dile, nesilden nesile aktaracaklar. O gün bir milli uyanış oldu, o gün milli bir birlik oldu. Milli bir diriliş oldu. Ne zaman bu devletin Cumhurbaşkanı, hükümeti özgün milli bir politika geliştirse mutlaka ve mutlaka hesaplar başlıyor. Bugün S-400 tesadüfmü ki? 3 yıl önceki olay da tesadüf değildi. Dolayısıyla birlik olacağız, beraber olacağız, çok çalışacağız. Hiçbir şekilde bunlara prim vermeyeceğiz. Allah'a çok şükür ki 15 Temmuz destanı bize bahşedildi. Şehitlerimiz ve gazilerimiz var. Hüzünlüyüz ama bir o kadar da gururluyuz. Çünkü bu topraklara bağlanmamızı, bu topraklara sadakatimizi ve aşkımızı daha da artırdılar" dedi. Konuşmanın ardından alana kurulan dev ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki anma etkinliğindeki yaptığı konuşma izlendi. Programda ayrıca Sivas Belediyesi Mehteran Takımı konser verdi.

Görüntü Dökümü:

-Programdan görüntüler

-Demokrasi yürüyüşü

-Programa katılanlar

-Vali Ayhan'ın konuşması

-Detaylar Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Hakan KALELİ-Uğur YİĞİT/SİVAS (DHA) ============================= Adıyaman'da 15 Temmuz etkinliği 15 TEMMUZ Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde hain darbe girişimi kınandı, şehit olanlar anıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kortej yürüyüşü ile başladı. Mimar Sinan Kültür Parkı önünde başlayan yürüyüşe Vali Aykut Pekmez’in yanı sıra, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mehteran eşliğinde başlayan yürüyüşte ellerinde Türk bayrakları ile Gölbaşı Caddesi üzerinden Atatürk Caddesi'ne gelen kalabalık, buradan Valilik önünde bulunan boş alanda toplandı.

Valilik önünde kurulan platformda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 15 Temmuz darbe girişimindeki görüntüler izlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile burada toplanan halka seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından sanatçıların seslendirdiği ilahiler ile devam eden program gecenin ilerleyen saatlerinde okunacak sela ile son bulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mimar Sinan Kültür Parkı

- Mehteran takımı

- Türk bayrağı eşliğinde yürümesi

- Atatürk Caddesi

- Valilik önü

- Toplanan vatandaşlar

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekrandan konuşması

- Protokol

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 180 MB ========================== Kilis'te Milli Birlik Yürüyüşü'ne binlerce kişi katıldı KİLİS'te 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Milli Birlik Yürüyüşü'ne binlerce vatandaş katıldı. Kilis Valiliği tarafından organize edilen Milli Birlik yürüyüşüne Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, daire amir ve müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşte yüzlerce jandarma özel hareket ile polis özel hareket timleri de vatandaşların arasına karışarak beraber yürüdü. Türk bayrakları ile eski Valilik önünde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Caddesini takip ederek, Cumhuriyet Meydanında son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yürüyüştün görüntü

- Meydandan görüntü

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) GÖRÜNTÜ BOYUTU:145MB ======================= 15 Temmuz’da Kayseri tek yürek oldu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Kayseri’de onbinlerce kişi meydanlara akın etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Kayseri’de şehitliklerin ziyaret edilmesiyle başladı. 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan fotoğraf sergilerinin açıldığı kentte akşam ise Milli Birlik yürüyüşü gerçekleştirildi. Garnizon Şehitliği’nden hareket eden kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Onbinlerce kişinin buluştuğu Cumhuriyet Meydanında vatandaşlara 15 Temmuz destanını anlatan videolar izletildi. Törene, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve on binlere vatandaş katıldı. Programda konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "3 yıl önce kapkara bir gece yaşadık. Milletin silahı ve öz parasıyla alınan silahlarla darbe yapmaya kalktılar. Çok şükür milletimiz bayrağa ve ezana sahip çıktı. Üzerinde bulunduğumuz Anadolu coğrafyası en eski yerleşim yerlerinden birisidir. Cennet gibi bir vatana sahibiz. Bu topraklar zayıf devlet kaldırmıyor. Bu güzel toprak parçasına göz dikenler var. Bunu satacak da bir o kadar hain var. PKK'ya katılım neredeyse bitti. Şimdi sızmalarla canımızı yakmaya çalışıyorlar ama bu da en kısa zamanda bitecektir" diye konuştu.

FETÖ terör örgütüne değinen Özhaseki, "Devletimiz FETÖ denen hain terör örgütü ile mücadele etti. Bir laf vardır 'Hırsız içeride ise kapı kilit tutmaz' diye. Bu milletin çocuğunu kandırdılar. Yavrularımızı ailelerden kopardılar. O şizofreni adımın yapısına kurban ettiler. Bu hain örgütte hırsızlık, iftira, röntgencilik var. Bunların yaptığının neresinde Müslümanlık var. Müslüman olan ABD'ye gidip bu ülkeyi satar mı? Meclise bomba atanlar, Cumhurbaşkanlığı külliyesini bombalayanlar, millete silah doğrultanlar bir daha asla hapishaneden çıkamayacak, orada çürüyecekler. Bu hainler başarılı olsalardı yüce Türk milletinden kimse bahsetmeyeceklerdi. Bir terör devleti oluşturacaklardı. Hainler iç savaşın hesabını yapmışlardı. Allah bu milleti seviyor. Hiç kimse milletin iradesine ipotek koymak için eline silah alamayacak, aklından bile geçiremeyecek. Buna yeltenen adamın alnını bu millet karışlar" ifadelerini kullandı. Görüntü Dökümü:

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-Cumhuriyet Meydanındaki alandan görüntü

-Mehmet Özhaseki'nin konuşması

-Genel detay

Süre:2 dosya 13 dakika-1.4 GB Haber:Olcay DÜZGÜN-Kamera:Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,DHA ====================== 251 hafız ay-yıldızlı Türkiye haritasını oluşturdu İZMİT'te hain darbe girişiminin üçüncü yıldönümünde binlerce kişi Milli İrade Meydanı'nda toplandı. 251 şehide ithafen 251 hafız sahnede ay yıldızlı Türkiye haritasını oluştururken, şehitler için Kuran-ı Kerim okudu. İzmit'te 15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıldönümü nedeniyle binlerce kişi Milli İrade Meydanı'nda buluştu. Düzenlenen etkinliğe Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı. Programın başlangıcında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşma, meydana kurulan platformdaki ekranlardan canlı olarak izlendi. Daha sonra, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 251 şehide ithafen 251 imam hatip öğrencisi, beyaz cübbeleriyle Milli İrade Meydanı'nda kurulan platforma çıkarak 'Şehitler Vatanı' yazısı ve ay yıldızlı Türkiye haritası şeklini oluşturdu. Hafızlar daha sonra şehitler için Kuran-ı Kerim okudu.

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "15 Temmuz tarihi, aziz milletimizin kahraman tarihinde belirli olan diğer önemli tarihler gibi, Çanakkale Zaferi gibi, 30 Ağustos gibi, 29 Ekim gibi, İstanbul'un Fethi gibi bir çok tarihle birlikte anılması gereken ve hafızalardan asla çıkarılmaması gereken bir tarihtir. 3 yıl önce bugün, milletimizin başına daha evvel defalarca oynanmış oyunlardan bir yenisi daha oynandı. Gerek küresel emperyalizmin ülkemiz üzerine emelleri olan hain devletleri, gerekse içerideki işbirlikçileri bir oyun kurdular. Sinsice, yıllarca devletimizin içine sızdılar. Bu milletin evlatlarını kandırıp, takiyye yaptılar, ikiyüzlü davrandılar. Bu milletin, bu devletin çeşitli kademelerini ele geçirmek için sinsi planlarını devreye soktular. 3 yıl önce bugün hain bir kalkışma ile sinsi, kanlı, hain bu darbe girişimi ile milletimize kast ettiler. Milletimizin meclisini bombaladılar. Milletimizin bu memleketi, bu milleti koruması için, düşmanlara karşı yurdu savunması için onlara verdiği silahları bu millete doğrulttular" dedi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise, "15 Temmuz, vatanımızın bölünmez bütünlüğünün tüm dünyaya gösterildiği tarihi bir gün, bütün dünyaya ders veren bir destandır. Cumhurbaşkanımız, göreve geldiğinde Türkiye'nin önüne belirli hedefler koydu. 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisinde yer almak da bunlardan biri. Gelişmekte olan ve bu hedeflere hızla ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti'ni engellemeye çalışan dış mihraklar, terörle elde edemediklerini 15 Temmuz 2016'daki hain bir darbe teşebbüsü ile gerçekleştirmeye çalıştılar. Bu teşebbüs, vatandaşlarımızın, Cumhubaşkanımızın çağrısı sonrasında alana inmesiyle, vatandaşlarımız ile vatansever askerlerimiz ve polislerimizin çabası sayesinde önlenmiştir. Rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında, sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamaya and içmiş olan aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi yurdun dört bir köşesinde kardeşlik ruhuyla, büyük bir inançla, tankın, topun, tüfeğin, uçağın, helikopterin karşısına, büyük bir inançla, yüreğiyle, kendini feda ederek hain girişimin amacına ulaşmasını önlemiştir" şeklinde konuştu.