DHA YURT BÜLTENİ-20

Adıyaman'da kaçırılan çocuk 2 saat sonra bulundu ADIYAMAN'da evinin önünde oynarken, şüpheli bir kişi tarafından kandırılarak kaçırılan M.Y. (7), 2 saat sonra 3 sokak ötede bulundu. Çocuk ailesine teslim edilirken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin önünde oynayan M.Y.'nin yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, iddiaya göre çocuğa yiyecek alacağını söyleyip elinden tutarak götürdü. Bir süre sonra çocuğunun sokakta olmadığı fark eden ailesi aramaya başladı. Aile, çocuklarını bulamayınca durumu polise bildirdi. Mahalleye gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Ekipler yaptıkları araştırmada M.Y.'nin bir kişi tarafından elinden tutularak götürüldüğünü belirledi. Ekipler, çocuk ile yanındaki şüpheliyi bulmak için çalışma geniş kapsamlı çalışma başlattı. Aramalar sırasında ekipler Mustafa'yı 2 saat sonra evinin 3 sokak ötesinde buldu.

Çocuk Şube'de bilgisine başvurulan çocuk, ailesine teslim edildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Güvenlik kamera görüntüsü

- Çocuğun götürülme anı

- Toplanan mahalleli

- Polislerin sorgulama yapması

- Bulunan çocuk

- Şüphelinin çocukla yürümesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 290 MB ================ Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı KONYA'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Kulu- Konya karayolu Sanayi kavşağında meydana geldi. Yunus Arıkan'ın kullandığı 34 BGK 645 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Arıkan ve yaındaki Nuriye Arıkan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yunus Arıkan, yapılan ilk tedavisinin ardından hayati tehlike kadıyla Ankara'ya sevk edildi.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Polisin inceleme yapması Haber- Kamera: Mehmet YILMAZ KULU KONYA DHA)) ======================================= Polisten kaçan otomobil, kovalamaca sonucu yakalandı HATAY’ın İskenderun ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp, otomobiliyle kaçan sürücü, filmleri aratmayan kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilin plakasının sahte olduğunu tespit eden polisler, trafiği tehlikeye atmak da dahil birçok suçtan sürücüye 8 bin 723 lira ceza uygulandı.

İskenderun’da yol uygulaması yapan polisler, şüphelendikleri 06 HF 1775 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçınca kovalamaca başladı. Otomobilin plakasının sahte olduğunu belirleyen polisler, aracı yakalamak için alarma geçti. Kaçarken park halindeki bir araca çarpan otomobil, daha sonra tren istasyonun içerise girdi. İstasyon lojmanların bulunduğu yerde sıkıştırılan otomobildeki 3 kişi, araçtan çıkıp, yaya olarak kaçmaya başladı. Polislerin havaya ateş açarak kovaladığı şüpheliler, çalıların arasında gizlenmeye çalışırken yakalandılar. Otomobil sürücüsüne, sahte plaka, dur ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve trafiği tehlikeye atmaktan 8 bin 723 lira para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan sürücü ve iki arkadaşı, daha sonra polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Yakalanan otomobilden görüntü

- Kaçan otomobilin çarptığı araçtan görüntü

- Polislerin otların arasında arama yapması

- Gözaltına alınanların getirilmesi SÜRE: 01'33" BOYUT: 70 MB Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA) ===================== Arsuz'da binlerce genç, festival için kilometrelerce kuyruk oluşturdu HATAY’ın Arsuz ilçesinde dört gün sürecek Milyonfest’e katılmak için çevre illerden gelen gençler, kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Arsuz ilçesinin Gözcüler plajı bölgesinde hazırlanan konser ve kamp alanında bugün başlayan Milyonfest, gençleri 4 gün boyunca rock ve alternatif müziğin yıldızlarıyla buluşturacak. Kentte ilk kez gerçekleştirilen festivalin ilk gününde Hatay ve ilçelerinin yanı sıra Adıyaman, Gaziantep gibi çevre illerden de gelen gençler, alana girmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde de devam eden kuyrukta sıcaktan bunalanları, dondurma ve su satıcıları serinletti.

Arsuz Kaymakamlığı ve Arsuz Belediyesi’nin katkılarıyla ilçede gerçekleşen Milyonfest'te Athena, Teoman, Şebnem Ferah, Mabel Matiz, Selda Bağcan, Cem Adrian, Pinhani, Manga gibi ünlü sanatçılar sahne alacak. Festival 28 Temmuz'da son bulacak.