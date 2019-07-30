DHA YURT BÜLTENİ - 20

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------- - Acil girişi - Zehirlenen kişinin sedye ile acıle alınması - Acil koridoru - Genel ve detay görüntüler

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, pazardan aldığı ve bozuk olduğu iddia edilen peynirden yiyen Fatma Ö. (68), oğlu Rüştü Ö. (36) ve yeğeni Hasan Ö. (41) zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, semt pazarından aldıkları beyaz peynirden yiyen Fatma Ö. oğlu Rüştü Ö. ve yeğeni Hasan Ö.'de bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri görüldü. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri aile bireylerini İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Acil Servis'te tedaviye alınan Fatma, Rüştü ve Hasan Ö.'nün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, peynirden numune alınarak incelenmek üzere laboratuvara götürüldüğü bildirildi.

TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde, servis midibüsünün çarptığı park halindeki otomobilde bulunan Selime Arslan (43) yaralandı. Otomobilde bulunan Arslan'ın 'puk' isimli köpeği ise sağlık ekiplerinin yaralı kadına müdahalesi sırasında çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Olay, akşam saatlerinde Camiatik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzerinde meydana geldi. Malkara'da servis güzergahından topladığı yaklaşık 15 işçiyi fabrikalara götürmek için yola çıkan Erdinç Yalçın (30) yönetimindeki servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, önce yol kenarındaki Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait MOBESE panoları ile trafik levhalarına, daha sonra ise park halindeki 59 SA 120 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobilde eşini bekleyen Selime Arslan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

PUK, ZOR SAKİNLEŞTİRİLDİ

Otomobilde bulunan Arslan'ın 'puk' isimli köpeği ise sağlık ekiplerinin yaralı kadına müdahalesi sırasında çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Selime Arslan, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Çevredekilerin kucağına aldığı köpek, yaralı kadının eşine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.