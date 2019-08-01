DHA YURT BÜLTENİ - 20

Cip, önündeki araca çarpıp takla attı: 1 ölü, 3 yaralı KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza gece saatlerinde D-100 Karayolu Köseköy Tüneli girişinde meydana geldi. Ankara istikametinde gitmekte olan 41 FM 066 plakalı cip önünde ilerlemekte olan İsmail Şahin idaresindeki 41 K 0445 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan cip takla atarak orta refüjdeki yol tabelasının ayağına çarparak durabilirken, otomobil ise yolun sağ tarafındaki bariyere çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekipleri geldi. Kazada cipten fırlayan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekipleri cip içerisindeki 3 yaralıyı bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Olay yerinde sağlık ekipleri yaralılara müdahale ettiği sırada cipte bulunan kişilerin kazayı öğrenerek olay yerine gelen yakınları olduğu iddia edilen bir grup arasında kavga çıktı. Yaşanan kavga sırasında bir kişi polis tarafından kelepçe takılarak ambulansa götürülürken, kavga kelepçeli kişiyi taşıyan ambulansın olay yerinden ayrılmasının ardından polis tarafından bastırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Kaza yerinden görüntüler

- İsmi öğrenilemeyen yaralı çocuğun ambulansa taşınması

- Kelepçeli kişinin götürülmesi

- Ambulans etrafında yaşanan kavga

- Detay HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),(DHA) ====================== Alkollü sürücülerin kullandığı cip ile otomobil çarpıştı ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, ters yöne giren cip ile otomobil çarpıştı. Sürücülerin ikisinin de alkollü olduğu tespit edilirken, 3.28 promil alkollü olan Metin A., cipi kendisinin kullanmadığını ileri sürdü. Kaza, saat 23.00 sıralarında Kışla Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Elmatepe mevkiinden ters yola girerek ilerleyen Metin A. yönetimindeki 34 HN 5950 plakalı cip, karşı yönden gelen Murat C. yönetimindeki 81 DV 283 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki araç da hasar görürken, yaralanan olmadı. Cip sürücüsü Metin A., 3.28 promil alkollü çıkarken, aracı kendisinin kullanmadığını iddia etti. Polis yaptığı incelemede cipi Metin A.'nın kullandığını belirledi. Otomobil sürücüsü Murat C.'nin ise 1.94 promil alkollü olduğu belirlendi.