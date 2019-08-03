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DHA YURT BÜLTENİ-20

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 22:36 | Son Güncelleme

Murat Nehri'ne giren 4 çocuk boğuldu (3) KAYIP ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI, KİMLİKLER TESPİT EDİLDİ Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Beşçatak köyünde pikniğe giden kuran kursu öğrencilerinden Murat Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Taner Güven'in (10) cansız bedeni saat 20.22’de bulunarak Malazgirt Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Murat Nehri'ne giren 4 çocuk boğuldu (3)
KAYIP ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI, KİMLİKLER TESPİT EDİLDİ

Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Beşçatak köyünde pikniğe giden kuran kursu öğrencilerinden Murat Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Taner Güven'in (10) cansız bedeni saat 20.22’de bulunarak Malazgirt Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yapılan inceleme sonucunda çocukların kimliği tespit edildi. Boğularak hayatını kaybeden çocukların Ruhat Burukanlı (12), Muhammed Demir (11) ve İlhami Demirbilek (12) olduğu belirlendi. Çevredeki köylülerin de yardımıyla sudan çıkarılarak, Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklardan Boran Yıldırım’ın (12) duran kalbi ise çalıştırıldı. Dururumu ağır olan Boran Yıldırım, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılacak olan otopsinin ardından çocukların cenazesi ailelerine teslim edilecek.

Öte yandan, olayın ilk saatlerinden itibaren bölgede bulunan Vali İlker Gündüzöz, 4 çocuğun öldüğünü birinin ise durumunun ağır olduğunu, çok üzücü bir olay yaşadıklarını söyledi. Gündüzöz, ailelere başsağlığı dileklerinde bulundu

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

MUŞ (DHA)

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Otobüs yangınında ölen 5 yaşındaki çocuk ile teyzesi toprağa verildi

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde dün meydana otobüs yangınında yanarak hayatını kaybeden 5 kişiden Huzeyfe Yavuz (5) ile teyzesi Özlem Yılmaz (17), Bursa'nın Kestel ilçesinde toprağa verildi. Hayatını kaybeden Huzeyfe Yavuz, tabutunun üzerine sarılı sünnet kıyafeti, teyzesi Özlem Yılmaz ise tabutuna sarılı gelinliği ile son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde dün meydana gelen otobüs yangınında yanarak hayatını kaybeden 5 kişiden Huzeyfe Yavuz (5) ile Özlem Yılmaz (17), Bursa'nın Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi'nde toprağa verildi. Özlem Yılmaz ile Huzeyfe Yavuz'un tabutu evlerinin önüne getirilerek helallik alındı. Daha sonra cenazeler Ümitalan Camii'e getirildi. Huzeyfe Yavuz'un tabutuna sünnet kıyafeti, teyzesi Özlem Yılmaz'ın tabutuna ise gelinlik sarıldı. Teyze ile yeğenin cenazesi, akşam namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Ümitalan Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede gözyaşları sel olurken, yangını hafif yaralarla atlatan Huzeyfe Yavuz'un annesi Saniye Yılmaz'ın ayakta durmakta güçlük çektiği ve ellerinin sargılı olduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:
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-Cenazeden görüntüler
-Yakınlarından görüntüler
-Gelinlik ile sünnetlik sarılı tabutlardan görüntüler

Haber:Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Mehmet İNAN-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)

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Katı atık sahasında yangın

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, belediyeye ait araç otoparkının yakınındaki katı atık sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Belediye ve itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yangın tamamen söndürüldü. İlk belirlemelere göre, yangın nedeniyle 25 dekarlık bir alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangın, bugün saat 15.30 sıralarında Dalyan Mahallesi'nde bulunan Ortaca Belediyesine ait araç otoparkının yakınında bulunan katı atık sahasında çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve belediye ekibi sevk edilirken, destek amaçlı 2 helikopter havalandı. Olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri yangına karadan, helikopterler ise havadan müdahale etti. Yangını gören bazı vatandaşlar da, itfaiye ekiplerine yardım ederek yangının büyümesini önledi. Yaklaşık 3 saat süren yangın yapılan çalışmalar sonucunda kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle bölgeye gelen Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, "Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. Orman ekiplerinden yardım istedim. 2 helikopter ve arazöz yolladılar" dedi. Yangının ardından yapılan ilk incelemede 25 dekarlık bir alanın zarar gördüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Ekiplerin çalışmasından görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Süleyman İLTER/ ORTACA, (Muğla), (DHA)

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Datça’da makilik yangını

MUĞLA’nın Datça ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın yapılan müdahaleler sonucunda söndürüldü.

Yangın, bugün saat 15.30 sıralarında Karaköy Mahallesi Kısık mevkiinde makilik alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangının kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye Milas ve Marmaris'ten 2 helikopter, Datça Orman İşletme Şefliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı 5 arazöz ve 30 orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdaheleler sonucunda yangın yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın ilgili yapılan ilk incelemelere göre, yaklaşık 5 dekarlık makilik alanının zarar gördüğü belirlendi.

Yangın ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Datça’nın Karaköy mahallesinde makilik alanda çıkan yangından görüntüler
-Havadan ve karadan söndürme çalışmalarından görüntüler

Haber - Kamera: Mehmet ÇİL/DATÇA(Muğla),(DHA)

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