DHA YURT BÜLTENİ - 20

Bayburt'ta 35 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bayburt'ta, yedikleri akşam yemeği sonrası rahatsızlanan 35 asker, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'nda akşam yemeği yiyen askerlerden 35'i, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Askerlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edileceği öğrenildi. Askerlerin yediği yemeklerden incelenmek üzere numune alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastane acil servis detayları

Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)-

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Uyuşturucu çetesini yakalatan muhtarın bir oğlu daha öldürüldü

Diyarbakır'da, iddiaya göre uyuşturucu çetesi üyelerini yakalatıp, tutuklatan ve 4 ay önce oğlu Delil Yurtçu'yu (29) silahlı saldırı sonucu kaybettiği için tehdit edildiğini ileri sürüp evinden taşınan Fatih Mahallesi Muhtarı Davut Yurtçu'nun diğer oğlu Ferhat Yurtçu (32) da öldürüldü. İki grup arasındaki kavgada 5 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Özdemir Mahallesi'nde meydana geldi. Kamışlı Bulvarı üzerinde bulunan hurdacı pazarında karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancaların kullandığı kavgada 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralılardan Dicle Üniversitesi Hastaneleri'ne götürülen Ferhat Yurtçu, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Yurtçu'nun cesedi otopsi için morga konulurken, olay yerinde inceleme yapan polis, kavgaya karışıp, kaçtığı belirtilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

4 AY ÖNCE KARDEŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Silahlı kavgada hayatını kaybeden Ferhat Yurtçu'nun, merkez Bağlar ilçesinin Fatih mahallesine son seçimlerde yeniden muhtar seçilen 5 çocuk babası Davut Yurtçu'nun oğlu olduğu belirlendi. Uyuşturucu çetesi üyelerini güvenlik güçlerine yakalattığı iddia edilen Fatih Mahallesi Muhtarı Davut Yurtçu'nun diğer oğlu Delil Yurtçu, 23 Mart'ta bir arkadaşıyla Cemiloğlu Caddesi üzerinde araçta beklerken yanına yaklaşan ticari araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastaneye yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası olan oğlu Delil'in, uyuşturucu çetesi tarafından öldürüldüğünü ileri süren Davut Yurtçu, tehdit edildikleri gerekçesiyle güvenlik amacıyla evini taşımıştı.

TEHDİT EDİLDİKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ

Evlerini taşıdıkları sırada Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşup, tehdit edildiklerini söyleyen ve bu akşam öldüren Ferhat Yurtçu, şunları söylemişti:

"Yetkililerden ricam bir an önce bu olaya el atılması. Kardeşimin faili meçhul olmasın. Bize gözdağı vermek için kardeşimi katlettiler."