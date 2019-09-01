DHA YURT BÜLTENİ - 20

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk Müdahalesi olay yerinde yapılan Salih Özgar (51), Enbiye Özgar (48) Ümran Özgar (17), Sebile Özgar (50), Deniz Türkoğlu (28), Ömer Faruk Türkoğlu (5), Nisa Nur Türkoğlu (6), Muhammed Asar Türkoğlu (1) ve otomobil sürücüleri ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada biri bebek biri çocuk olmak üzere 10 kişi yaralandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------

-Hastaneden detaylar

-Yaralılardan detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), (DHA)

================================

Muş'ta 120 bin kovanda bal sağımına başlandı

ZENGİN florasıyla arıcıların akınına uğrayan Muş'ta hasat dönemine girildi. 70 bin gezgin ve 50 bin yerli olmak üzere 120 bin arılı kovanın bulunduğu Muş'ta, arıcılar üretilen balların sağımını yapıyor. Zengin bitki örtüsüne sahip olan Muş ve bölgesinde sağlanan huzur ortamıyla beraber, yayla ve dağlık alanları güvenli bir şekilde kullanan arıcılar, 700 bin ton bal bekliyor.

Merkezde bağlı Karlıdere Köyü'nde yaz ayı boyunca arıcılık yapan üreticiler, bal sağımına başladı. Arazide tek tek açılan kovanlardanı çıkarılan petekler bal sağımı için hazır hale getirildi. Temizlenen petekler, makinelere yerleştirilerek, bağl sağımı gerçekleştirildi. Peteklerden sözülen ballar daha sonra kavanozlara dolduruldu.

Köydeki bal sağımına katılan Muş Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Fırat Pekbay, 70 bin gezgin, 50 bin de yerli olmak üzere 120 kovanda bal üretimi yapıldığını bildirdi. 2019 yılında 700 ton bal rekoltesi beklendiğini belirten Pekbay, 10 milyon liralık bir gelir hedeflediklerini söyledi. Yaylalarda güvenliğin sağlanmasıyla birlikte arıcılıkta önemli gelişmelerin sağlandığını kaydeden Pekbay, "Bölgenin huzura kavuşmasıyla beraber, mevcut işletmelerimiz rakımı yüksek olan yaylalarımızda üretimlerini yaptı. Şimdi de bal hasadını gerçekleştiriyorlar" dedi.