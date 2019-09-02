DHA YURT BÜLTENİ - 20

Kaş'ta orman yangını (3)

YANGIN KONTROL ALTINDA Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangına Antalya, Denizli, Aydın ve Muğla Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı 9 helikopter, 40 arazöz, 12 su tankı, 150 orman işçisi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Havanın kararmasıyla helikopterler çalışmalarına son verirken kara ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor. İlk tespitlere göre yangında yaklaşık 40 hektar alan zarar gördü. Yangının zarar verdiği alanın yoğun duman ve havanın kararması nedeniyle tam tespit edilemediği belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Söndürme çalışmaları ANTALYA (DHA) ============== Boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürüldü NİĞDE'de, 4 çocuk annesi Sibel Çetinel (41), boşanma aşamasında olduğu eşi Murat Çetinel (43) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olay, saat 18.00 sıralarında, merkezdeki Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Öğretmenler Okulu 4 Sokak'taki Aybarlar İnci Apartmanı'nın 4'üncü katında meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Sibel Çetinel ve eşi Murat Çetinel tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Çetinel, tabancayla eşine ateş etti. Sibel Çetinel, merminin başına isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılırken, Murat Çetinel olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Sibel Çetinel'in öldüğü belirlendi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından Murat Çetinel'i yakalamak için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olayın yaşandığı apartmanın sokağındandan görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Olay yeri inceleme polislerinden görüntü

- Apartmanın dış görüntüsü

- Sağlık ekiplerinden görüntü

- Ölen kadının çocuklarından görüntü

- Kalabalık vatandaştan görüntü

- Cesedin ambulansa taşınmasından görüntü

- Ambulansın gitmesi

- Genel ve detay görüntüler Süre: 04'10" Boyut:466 MB Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE, (DHA) ========== İşyerinde kurşunlanarak yaralandı İZMİR'in Bornova ilçesinde, oto yıkamacı işleten Selami Eroğlu (35), kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla vurularak ağır yaralandı. Olay, bu aşam saat 19.00 sıralarında, Yeşilova semtindeki Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan bir oto yıkamacıda meydana geldi. İşyerine otomobille gelen kişi ya da kişiler, işyeri sahibi Selami Eroğlu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eroğlu, tabancayla açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Eroğlu'nu ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Acil Servis'te ilk müdahalesi yapılan Eroğlu, Genel Cerrahi Servisi'nde ameliyata alındı. Selami Eroğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntü

- Hastaneden görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA) =========== Üzerine cam blok düşen işçi ağır yaralandı BURSA'nın İnegöl ilçesinde Mobilya Sanayisi'nde üzerine cam düşen işçi Suriye uyruklu Muhammed Bekri Paşa (29) ağır yaralandı. Vücudunda derin kesikler oluşan işçi hastanede tedaviye alındı.

Olay, İnegöl ilçesindeki Ağaç İşleri Sanayi 13. Sokak üzerinde faaliyet gösteren cam işleme fabrikasında akşam saatlerinde yaşandı. Fabrikada çalışan Suriye uyruklu Muhammed Bekri Paşa'nın üzerine cam devrildi. Kırılan cam nedeniyle vücudunda derin kesikler oluşan paşa, kanlar içerisinde kaldı. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri yaralı işçiyi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Paşa'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgilsoruşturma başlatıldı. Görüntü dökümü;

-Olay yerinden detaylar

-Yaralının hastaneye getirilişi Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)

=================== Avrupa Boks Şampiyonu Elif, memleketinde şehir turu attı İSPANYA’da düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonasında altın madalya kazanan milli boksör Elif Güneri, memleketi Karabük’te şehir turu attı. Vali Gürel, makamında kabul ettiği Güneri’ye altın hediye etti.

İspanya’nın başkenti Madrid’te 22-31 Ağustos tarihleri arasından düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda 81 kiloda ringe çıkan Elif Güneri, rakibi Belaruslu Victoriya Kebikava'yı yenerek altın madalya kazandı. Memleketine gelen Güneri, otomobille şehir turu attı. Karabük Valisi Fuat Gürel, Güneri ve ailesini makamında kabul etti. Güneri’yi altın madalya ile ödüllendiren Gürel,’’Bu sadece bizim Karabük’ün başarısı değil Türkiye’nin başarısıdır. İstiklal Marşımızın okunması ve bayrağımızın orada dalgalandırılması bizlere gurur verdi. Her başarı bir başka rol modelle gelişir. Bu manada Elif’in diğer kardeşlerimize rol model olması çok önemli. İnşallah bu güzel altyapımızla beraber çok daha önemli başarılara imza atacağız.’’dedi.

Elif Güneri ise,’’Çok mutluyum, onurluyum. Daha önce bu duyguyu yaşamıştım. Tekrar yaşamak ayrı bir tat kattı bana. Şampiyonaya çok iyi hazırlanmıştım. Sonuç odaklı çalışıyorum. Bir çok başarım var. Kaybetmeyi düşünmek istemiyorum. Hep şampiyonluk, İstiklal Marşı hedefim var. Karabük’e ve ülkeme bir madalya daha kazandırdığım için çok mutlu ve gururluyum.’’ Diye konuştu. Konuşmaların ardından Vali Gürel, Elif Güneri’ye altın hediye etti. Vali Gürel, Güneri ve ailesiyle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.