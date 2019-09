DHA YURT BÜLTENİ - 20

Görüntü Dökümü

-İskelenin çökme anı güvenlik kamerası görüntüsü

-İşçilerin çöken iskeleden atlaması

-Çevredekilerin yardıma koşması

HABER KEMARA: RİZE-DHA

Zonguldak'ta inşaat işçileri ile esnaf arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde inşaat işçileri ile elektrik malzemeleri satan iş yeri sahipleri arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Fatih Mahallesi Manavgat Sokak'ta meydana geldi. Bir binanın inşaatında çalışan işçiler ile yan binanın altında bulunan elektrik malzemeleri satan iş yeri sahipleri arasında elektrik malzemeleriyle ilgili tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, iki taraf birbirine girdi. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan elektrik firması sahipleri Serkan D. ve Volkan D., Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne, işçilerden Mezher C., Recep C. ve Halim C. ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.