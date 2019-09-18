DHA YURT BÜLTENİ - 20

Avanos ilçesi Topaklı köyünde meydana gelen trafik kazasında Musa Kaan Sarıaslan idaresindeki 07 SZ 499 plakalı otomobil ile Necip Kılıç hakimiyetindeki 06 EV 5417 plakalı otomobil sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile Gülhan Bahar olay yerinde hayatını kaybederken, Güler Ulusoy ve Sibel Durna ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Güler Ulusoy ile Sibel Durna'yı ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Olay yerinde hayatlarını kaybeden Musa Kaan Sarıaslan, Necip Kılıç ve Gülhan Bahar otopsileri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera:Olcay DÜZGÜN/ NEVŞEHİR (DHA)

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İşitme engelli ve otizmli genç okulda darp edildi iddiası

ANTALYA'da, işitme engelli ve otizmli oğlu B.E.'nin (23) eğitim gördüğü okulda öğretmeni tarafından darp edildiğini iddia eden Bahar E., okul yönetiminden şikayetçi oldu. Öğretmen Mehmet E. ise öğrencinin kendisine saldırdığını, olayın da güvenlik kameralarına yansıdığını söyledi.

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki hizmet veren bir eğitim merkezine giden işitme engelli ve otizmli B.E'nin çenesinde yarık, kolunda şişlik ve boynunda tırnak izleri gören anne Bahar E., oğlunu hastaneye götürdü. Bileğinde çatlak da olduğu tespit edilen B.E, tedavinin ardından taburcu edildi.

Anne Bahar B., oğlunun okulda darp edildiğini iddia ederek polise şikayetçi oldu. Bahar E, yaptığı açıklamada, okul müdürünün kendisini arayarak oğlunun düşme sonucu çenesinden küçük bir yara aldığını, okuldaki hemşirenin gerekli tedaviyi yaptığını söylediğini belirtti. Akşam saatlerinde eve gelen oğlunun ağrıdan dolayı sürekli ağlaması üzerine hastaneye gittiklerini belirten Bahar E, "Çocuğun boynunda tırnak izleri, çenesinde yara ve kolunda şişlik vardı. Hastaneye götürdük. Röntgende bileğinde çatlak olduğu, çenesinde iki santimlik açılma olduğu söylendi. Yedi saatlik zaman geçtiğini söyleyince yaraya dikiş atmadılar, tetanoz iğnesi yaptılar. Gerekli tedavinin ardından da bizi eve gönderdiler. Hastaneden aldığımız raporun ardından şikayetçi oldum. Çocuğumun darp edildiğini düşünüyorum. Boynundaki tırnak izleri de darp edildiğini gösteriyor" dedi.