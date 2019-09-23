DHA YURT BÜLTENİ - 20

KARŞI ŞERİDE GEÇEN OTOMOBİL, CİP İLE ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 6 YARALI ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek ciple çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü üniversite öğrencisi Ulaş Koçak (22) ve araçtaki Sertaç Ermiş (18) hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Güzeloba Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde arkadaşlarıyla vakit geçiren Sertaç Ermiş ve üniversite öğrencisi Ulaş Koçak, 07 D 2459 plakalı otomobil ile evlerine gitmek için yola çıktı. İddiaya göre bulvar üzerinde süratli olan Ulaş Koçak yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek, 06 BMH 221 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ters dönen otomobile, arkasından gelen 07 DEB 46 plakalı otomobil çarptı. Kazada Koçak ve Ermiş ağır yaralandı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Sertaç Ermiş'e ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü Koçak’ı aracın kapısını keserek sıkıştığı yerden çıkardı. Otomobilden çıkarılan Koçak ve ağır yaralı Ermiş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Araçlardan çıkarılan diğer yaralılar ise gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki çeşitli hastanelere götürüldü. Durumu ağır olan Ermiş ve Koçak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza yapan araçlar yoldan çekici yardımıyla kaldırılırken, yola dökülen yakıt ve yağ belediye görevlileri tarafından temizlendi.

'HERKES ARABASINI DURDURUP YARDIM ETMEYE ÇALIŞTI'

Yaralılara yardım eden sürücü Bahtiyar Muradov, "Yoldan geçerken kazayı gördük. Anında aracımı durdurup geldiğimde yerde bir sürü yaralı yatıyordu. Herkes arabasını durdurup yardım etmeye çalıştı. Biz de araçtan iki yaralıyı çıkarıp çimlere yatırdık. Direksiyonda sıkışan bir arkadaşımız vardı ona yardımcı olmaya çalıştık. İtfaiye çok hızlı şekilde gelip, kapıları keserek yaralıyı çıkardı. Bir panik havası" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araçlardan görüntüler

-Yerde yatan yaralılardan görüntüler

-Yaralılara müdahale ve ambulansa bindirilme görüntüleri

-Kaza yerinden detaylar

-Görgü tanığı Bahtiyar Muradov Röp. Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER / ANTALYA,(DHA) KALDIRIMA ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI, ANNE-BABA-KIZ YARALANDI İZMİR'in Konak ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Kazada, anne-baba ile kızları yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Yeşildere Caddesi Eşrefpaşa yol ayrımı yakınında meydana geldi. Sinan Yaşar (45) yönetimindeki 35 DY 257 plakalı otomobil, Eşrefpaşa yol ayrımında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü ile eşi Zeynep Yaşar (37) ve kızları Sueda Yaşar (9) 110 AKS ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otomobilden görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Genel ve Detay görüntü Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA) BURSA'DA, 'YAREN' ADLI BELGESELİN GALASI YAPILDI BURSA’nın Karacabey ilçesinde yer alan Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç’ta, balıkçı Adem Yılmaz ve 'Yaren' ismini alan leyleğin hikayesini anlatan 'Yaren' adlı belgeselin galası yapıldı.

Avrupa Leylek Köyü niteliğine sahip Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç'ın simgesi haline gelen Adem Yılmaz ve 'Yaren' leyleğin hikayesinin anlatıldığı 'Yaren' adlı belgeselin galası Eskikaraağaç’taki köy meydanında gerçekleşti. Galaya Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, belgeselin kahramanı Adem Yılmaz, yönetmen Burak Doğansoysal, yapımcı Akın Esgin ve belgesel ekibinin yanı sıra köy halkı katıldı. Açılış konuşmaları sonrası Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Adem Yılmaz’a plaket takdim ederken, daha sonra belgesel ilk kez izleyicilerin beğenisine sunuldu. Köy halkının da büyük ilgi ile takip ettiği belgesel ayakta alkışlandı.

ALİ ÖZKAN: DÜNYAYA AÇILACAK OLMASI BİZİ MUTLU EDİYOR

Belgeselin tamamen doğal olduğunu belirten Başkan Ali Özkan, "Eskikaraağaç Leylek Köyü, önem verdiğimiz yerleşim alanlarımızdan bir tanesi. Tanınırlığı her yıl artıyor. Türkiye’deki Avrupa Leylek Ağı’na üye olan tek yerleşim birimi. Bunun dünyaya açılacak olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Çok başarılı bir çalışma ile karşılaştım bu akşam. Bu köy, leyleklerle özdeşleşmiş bir köy. Kendi hayatlarının filme aktarıldığı bir ortamda herkes bu konuda heyecanlandı ve keyifle bu faaliyetin içerisinde oldu. Tamamen doğal akışında bir senaryo" dedi.

AK Parti Milletvekili Mustafa Esgin de insan ile hayvanların arasındaki sıcak ilişkinin beyazperdeye yansıtıldığını dile getirdi. ADEM YILMAZ: YAREN’İ ÇOCUKLARIM GİBİ SEVİYORUM

Belgeselin kahramanı Adem Yılmaz ise mutluluk duyduğunu dile getirerek, “Filmimizi seyrettim, çok sevinçliyim. Bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Leyleği ve hayvanları çok seviyorum. Yine gelsin, ömür boyu besleyeceğim. Benim 3 çocuğum var, Yaren ile birlikte 4 oldu. Çocuklarımdan biri gibi seviyorum. 8 yıl önce Bursa’dan köye geldim, balıkçılığa başladım. Birkaç gün sonra kayığıma kondu, balıkları yemeye başladı ve bu sürekli buraya geldikleri her gün besledim. Bu sene eşi de geldi, eşini de besliyorum" diye konuştu.