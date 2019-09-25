DHA YURT BÜLTENİ - 20

ANTALYA'da bir personel servis minibüsü, Antalyaspor Kavşağı'nda kontrolden çıkarak çarptığı bariyere asılı kaldı. Kaza, saat 07.00 sıralarında Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerini birbirine bağlayan Antalyaspor Kavşağı'nda meydana geldi. Bir personel servis minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, kavşağın üzerindeki bariyere çarptı. Bariyeri kıran servis aracı, asılı kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen çekiciye bağlanan servis aracı, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazayı gören vatandaşların araçlarını durdurup cep telefonlarıyla görüntü çekmesi, karşı şeritteki trafiği de aksattı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinden rahatsızlanan çocuğunu hastaneye götüren Sümen Kuzkaya'nın kullandığı hafif ticari araç seyir halinde çıkan yangında kül oldu. Aracı durduran Kuzkaya ve ailesi alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay, saat 16.00 sıralarında Gazipaşa- Alanya sınırındaki Haçbel mevkiinde meydana geldi. Gazipaşa'dan Alanya yönüne giden Sümen Kuzkaya'nın kullandığı 27 VM 424 plakalı hafif ticari araçta seyir halindeyken yangın çıktı. Motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek, eşi ve 2 çocuğunu hızla araçtan indirdi. Aile araçtan uzaklaşırken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sümen Kuzkaya, alev topuna dönen aracına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda yangını söndürdü. Araç daha sonra çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kısa süre kapalı olan yol da trafiğe açıldı. Öte yandan Sümen Kuzkaya ve eşinin rahatsız olan çocuklarından birini Alanya'ya hastaneye götürdüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan otomobilden görüntü

- İtfaiye ekiplerinin söndürme anı

- Jandarmanın yol güvenliğini alması

- Genel ve detay görüntüler

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HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)

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Öğrencilere 'afet' ve 'acil durum' dersi

HATAY’da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 4'üncü sınıf öğrencilerine afet ve acil durum çantası hazırlama dersi verildi.

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen pilot okullarda verilen eğitimlerde doğal afet anında yapılması gerekenler, olası bir doğal afet öncesi hazırlanacak olan afet çantasında bulunması gereken gıda ve eşya türleri ile ilgili öğrenciler bilgilendirildi. Antakya Vali Teoman İlkokulu’nda 11 kişilik AFAD ekibi tarafından verilen eğitimlerde akıllı tahta üzerinde çeşitli slayt gösterileri ve videolarla öğrencilere olası bir deprem ya da doğal afet durumunda yapılması gerekenler anlatılarak uygulamalı olarak öğretildi.

AMACIMIZ DAHA AZ ZARARLA ATLATMAK

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Hatay İl AFAD Şube Müdür Vekili Özlem Sarıgöz, projenin yıl boyunca her ay farklı tema ile devam edeceğini belirterek, "Amacımız toplumu afetlere karşı bilinçlendirmek, bir farkındalık oluşturmak ve afeti daha az zararla atlatabilmek için topluma gerekli bilgileri sunmaktır. Buradaki öğrencilerimiz öğrendikleri bilgileri aileleri ile de paylaşırlarsa daha çok yayılacak. Velilerimiz de evlerinde afet ve acil durum çantası hazırlayabilir ve bir afet planı oluşturabilirler" dedi.