HABER

DHA YURT BÜLTENİ - 20

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 03:39 | Son Güncelleme

Eşi barışmayı reddedince intihara kalkışan genci, polis ipten aldı   BURSA’nın İnegöl ilçesinde Sadık Y.

Eşi barışmayı reddedince intihara kalkışan genci, polis ipten aldı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde Sadık Y. (33), boşanma aşamasında olan ve evi terk eden eşi Ş.Y.'nin kaldığı babasının evinin önünde intihar girişiminde bulundu. Eşinin görüşme isteğine olumsuz cevap vermesi üzerine evin önündeki aydınlatma direğine bağladığı ipi boynuna geçirip kendini boşluğa bırakan Sadık Y., olay yerinde bulunan polisler tarafından kurtarıldı.
Olay sabaha karşı saat 03.00 sıralarında İnegöl’ün Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.Y., geçimsizlik nedeniyle eşi Sadık Y.'ye boşanma davası açarak evi terk etti. Babasının evine dönün Ş.Y. ile barışmak isyen Sadık Y., sabaha karşı kayınpederinin evine giderek, eşi ile görüşmek istedi. Eşini görmek ve ikna etmek isteyen Sadık Y., aksi takdirde intihar edeceğini belirterek, elindeki ip ile aydınlatma direğine tırmandı. Bu sırada olay yerine gelen polis, olası bir olaya önlem aldı. Tüm çabalarına rağmen eşini ikna edemeyen Sadık Y., aydınlatma direğine bağladığı ipi boynuna geçirip kendini boşluğa bıraktı.

POLİS İPTEN ALDI
O sırada olay yerinde bulunan polislerden biri boşlukta sallanan Sadık Y.'yi ayaklarından tutup yukarı kaldırdı, diğer polis ise aydınlatma direğine tırmanıp, boynundaki ipi keserek, genç adamı kurtardı. Ölümden dönen Sadık Y., polislere, "Neden beni kurtardınız", diye tepki gösterdi. O sırada evden çıkan eşi Y.Ş. de "Banane" derken, polisler, genç kadını olay yerinden uzaklaştırdı.

CEBİNDEN İNTİHAR MEKTUBU ÇIKTI
İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan Sadık Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından yapılan incelemede gencin cebinde intihar mektubu bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü
------------------------
-Olay yerinden görüntüler
-İntihar eden adamdan detaylar
-İntihar mektubu görüntüsü
-Genel detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), (DHA)

Uygur kardeşlerden müzikal komedi gösterisi

ADANA'da bu yıl 26'ıncısı düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamında ünlü komedyenler Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler, Yeşilçam'ın unutulmaz sahneleri ve şarkılarını müzikal komedi gösterisi ile yeniden canlandırdı.
Merkez Park Amfi Tiyatro'daki Behzat ve Süheyl Uygur kardeşlerin gösterisine Adanalılar ilgi gösterdi. Türk Sineması'nın unutulmaz sahnelerini ve şarkılarını komedi gösterisiyle harmanlayan Uygur kardeşler, izleyenleri kahkahalara boğdu. İzleyicilerin de dahil olduğu interaktif gösteri, yaklaşık 2 saat sürdü. Gösterinin sonunda Uygur kardeşler ve ekibi, izleyenlerin alkışları eşliğinde sahneden ayrıldı.

Görüntü Dökümü
------------------------
- Behzat ve Süheyl Uygur kardeşlerin sahne performansı
- Gösteriden görüntü
- İzleyenler ve sahneden genel görüntü
- Uygur kardeşler ekibinin Yeşilçam şarkılarını seslendirmesi
- İzleyenlerin alkışlaması

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
===================

PARTNERInstagram paylaşımları sayesinde 18 yaşında zengin oldu!Instagram paylaşımları sayesinde 18 yaşında zengin oldu!
Kahreden olay! 12 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken...Kahreden olay! 12 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken...
İstanbullular, sahillere ve parklara akın ettiİstanbullular, sahillere ve parklara akın etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Deprem anında canını hiçe saydı

Deprem anında canını hiçe saydı

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'daki depremin ardından 'sosyal medya' uyarısı

İstanbul'daki depremin ardından 'sosyal medya' uyarısı

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir deprem de Balıkesir'de!

Bir deprem de Balıkesir'de!

Kahreden olay! 12 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken...

Kahreden olay! 12 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken...

Tarihi İstanbul surları da depremden zarar gördü

Tarihi surlar da depremden zarar gördü

Türk Telekom'dan açıklama!

Türk Telekom'dan açıklama!

Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması!

Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması!

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.