DHA YURT BÜLTENİ - 20

Adana Valiliği'nin himayelerinde Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve odaların destekleriyle düzenlenen 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali' için Seyhan Nehri kıyısındaki Merkez Park'ta açılış töreni düzenlendi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri, oda başkanları, destek veren kurum ve kuruluşların başkanlarının katılımıyla Merkez Park'ta kortejle başlayan festival, açılış konuşmalarıyla devam etti. Açılışta konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "3 gün boyunca ortasından nehir geçen bu şehirde, güne ciğerle başlayacak, şalgam suyu eşliğinde kebapla devam edeceksiniz. Karakuş tatlısıyla ağızlarınızı tatlandıracak, hararetinizi bici biciyle gidereceksiniz. Günü şırdanla ve mumbarla noktalayacaksınız. Bu şölende Akdeniz havzasında yer alan ülkelerden dünyaca ünlü şefler de festivalimize renk katacaklar. Fransa, İspanya, Yunanistan, Arnavutluk ve Bosna Hersek'ten şeflerin gastroshowlarını hep birlikte izleyeceğiz" dedi. 'REKOR DENEMESİ YAPILACAK' Tek şişte en uzun ciğer pişirme Guinness rekor denemesinde bulunacaklarına dikkat çeken Vali Demirtaş, şunları konuştu: "Festival süresince siz değerli konuklarımızla birlikte, kültür ve hasat turlarına katılacağız. Yani doya doya bir festivali hep birlikte yaşayacağız. Bugün, tatil tercihleri yapılırken, gidilen mekanın, yeme-içme kültürünün, en başa konulduğunu biliyoruz. Bizler de bu beklentileri karşılamak üzere son dönemde lezzet festivali, UNESCO gastronomi kenti ve coğrafi işaret çalışmaları gibi önemli adımlar attık. Adana'mızın, mevcut potansiyelini harekete geçirmeyi ve Adana'yı önemli bir gastronomi destinasyonuna dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Bunu, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarımızın işbirliğinde mutlaka başarmalıyız." Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Adana'nın gelişimi açısından lezzet festivalinin çok önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi Necdet Ünüvar ise, "Gelen konuklar, Adana'nın lezzetlerini tadın ama doyulmaz olduğunu bilin" dedi. Festival mangalını kent protokolü, milletvekilleri ve katılımcı şefler yaktı. Daha sonra ziyaretçiler stantları gezerek, lezzetleri tattı.

Görüntü Dökümü

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- Adana Valisi Mahmut Demirtaş açıklaması

- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar açıklaması

- Mangalın yakılması

- Röpörtajlar

- Genel ve detaylar

SÜRE:05'26" BOYUT:602 MB

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

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'Adıyaman Gastronomi Günleri' başladı

ADIYAMAN’ın yöresel lezzetleri ile kültürel ve gastronomi zenginliklerini ulusal ve uluslararası arenaya taşımak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen 'Adıyaman Gastronomi Günleri' başladı.

Adıyaman Valiliği, Belediye Başkanlığı, Adıyaman Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın desteği ile bu yıl ilki gerçekleştirilen Adıyaman Gastronomi Günleri, kortej yürüyüşü ile başladı. Festivalin açılış programına Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet İbrahim Ergüder, kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mimar Sinan Kültür Parkı önünde başlayıp Demokrasi Parkı'nda son bulan kortej yürüyüşü sonrası protokol üyeleri tarafından Adıyaman’ın unutulmaya yüz tutmuş geleneksel yemeklerinin yer aldığı fotoğraf sergisi gezildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç burada yaptığı konuşmada, "Burası tarihi bir yerleşim alanı tam millatan önce 40 bin yıllara kadar geçmişi var. Dolayısıyla böyle kadim bir şehrin kültürel müzik anlamında değeri var. Bu anlamda çiğköfte bizim çiğköftemizde çiğ et yok çiğköftemizin içerisinde ev biberi var son derece doğal,etsiz çiğköftenin bir çok yerde bayilikleri var bununda İlimize çok büyük bir katkısı var. Damak ve lezzet olarak son derece önerebileceğimiz bir yiyecek" dedi.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ise gezdikleri fotoğraf sergisinde Adıyaman'ın ne kadar güzel bir kent olduğunu bir kez daha gördüklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Festivalimiz bugün başladı fotoğraf sergisini gezdik. Fotoğraf sergisinde Adıyaman’ın ne kadar güzel zenginliklere sahip olduğunu gördük. Adıyaman gerçekten tarihi doğal bi çok güzelliğe sahip başta Nemrut olmak üzere Cendere Köprüsü olmak üzere, Türkiye’de iki sahabeden biri Adıyaman’da yani ilimizi görmek için birçok sebebimiz var. Başta çiğköfte olmak üzere birçok yöresel zenginliğe sahip. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Festivalimiz Adıyaman’a hayırlı uğurlu olsun."