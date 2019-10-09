DHA YURT BÜLTENİ - 20

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GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 02:24 | Son Güncelleme

MİLLİ ORDU ASKERLERİ, OLASI HAREKAT İÇİN TÜRKİYE'YE DOĞRU YOLA ÇIKTI   SURİYE Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni askerleri, olası harekat öncesi Türkiye'ye hareket etti.

MİLLİ ORDU ASKERLERİ, OLASI HAREKAT İÇİN TÜRKİYE'YE DOĞRU YOLA ÇIKTI

SURİYE Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni askerleri, olası harekat öncesi Türkiye'ye hareket etti. Ceylanpınar'da konuşlanacak Milli Ordu'ya bağlı Hamza Tümeninde görevli 14 bin askerin peyderpey harekata katılacağı öğrenildi.
Fırat'ın doğusuna düzenlenecek olası harekat için günlerdir hazırlanan Milli Ordu'ya bağlı Hamza Tümeni askerleri, son içtimalarını yaparak Suriye'den Türkiye'ye hareket etti. Ağır silahlarla donatılan Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, otobüsler ile mühimmat yüklü TIR'lar ile Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı. Ceylanpınar'da konuşlanacak Milli Ordu'ya bağlı Hamza Tümeninde görevli 14 bin askerin peyderpey harekata katılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Milli ordu askerlerinin koşarak ağır silahlı araçlara binmesi
-Askerlerin Türkiye’ye doğru yola çıkması
-Askerlerden detaylar

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ / AZEZ(Suriye),(DHA)

DEPREM UZMANI KUTOĞLU, AVM'LERİ TOPLANMA BÖLGESİ OLARAK ÖNERDİ

DEPREM Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, olası büyük depremde AVM'lerin yüzde 90'ının ayakta kalacağını iddia ederek "Japonlar deprem olduğunda açık alanda mı toplanıyor? Güçlü binalara giriyorlar. Güçlü binalara giriyorlar. Depremde AVM'lerin yüzde 90'ı ayakta kalacak. İstanbul'da binlerce AVM var. Bu rantı aldılarsa bu insanların acısına da ortak olacaklarö dedi.
Yalova Belediyesi tarafından 'Doğal Afetler ve Alınacak Önlemler' konulu panel düzenlendi. Belediye Meclis Salonunda halka açık yapılan panele Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Jeofizik Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, Afet Yönetimi Uzmanı Özden Işık ve Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Agalday konuşmacı olarak katıldı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın ev sahipliğinde yapılan panele vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Yalova Valisi Muammer Erol'un da katıldığı programın açılış konuşmasını yapan Başkan Salman, halkın doğru bilgilendirilmesi, afet anında neler yapması gerektiğini, depreme ne kadar hazır olunduğunu görmek amacıyla panel düzenlendiğini söyledi.

'5.8'LİK DEPREM STRES ARTIŞINA NEDEN OLDU'
Kuzey Anadolu Fayı'nın kırıla kırıla Marmara Denizi'ne kadar geldiğini kaydeden Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Kuzey Anadolu Fayı'nın bir kırılma sistematiği olduğunu söyledi. Kutoğlu, "Marmara Denizi içerisinde deprem olacak. Burada sorulması gereken bu ne zaman olacak? Olduğunda biz buna hazır olacak mıyız? Soru bu olmalı. 1999 yılında deprem oldu. 20 sene boyunca deprem sonrası faaliyetler için hakikaten büyük yol kat ettik ama zarar azaltma noktasında açıkçası hiçbir şey yaptığımızı söyleyemeyiz. Dünyada zarar azaltma noktasında büyük çalışmalar yapılıyor ama ne yazık ki bizler kulağımızın üzerine yatıyoruz. Bu hiç hoş bir olay değil. Marmara Denizi içerisinde 5.8'lik deprem olunca biz depremi hatırladık. Umulan, beklenen büyük depremi bu durum daha erkene çeker mi? Evet tarihini veremiyoruz ama bir depremin meydana gelebilmesi için kırılmak için yeterli enerjiyi yeterli hareketi kat etmesi lazım. Mesela bu bölge yılda 2.3 santimetre hareket ediyor. Fayın kırılması için 5 metre kayması gerekiyorsa, bu 200 yılda gerçekleşir ama bu 5.8'lik deprem bunu biraz daha yakına çekti. Jeofizikte stres transferi diye bir hesaplama var. 5.8'lik depremin stres transferi de burada önümüzde. İstanbul'a doğru ve aşağı Güneye doğru ve doğu-batı yönünde stres artışına neden oldu. Beklenen ana kola artış getirdiö dedi.

"AVM'LERİN YÜZDE 90'I AYAKTA KALACAKö
Olası büyük depremde büyük alışveriş merkezlerinin ayakta kalacağını söyleyen Kutoğlu, AVM'lerin vatandaşlara büyük depremde açık olması gerektiğini dile getirdi. Kutoğlu, "Deprem yazın mı olacak? Neden deprem toplanma alanları açık alanda park ve bahçelerde? En güçlü binalarımız neresi? AVM'lerin yüzde 90'ı ayakta kalacak. Kusura bakmasınlar bizim yeşil alanımızı imara açtılarsa bizim en güçlü binalarımız AVM'ler. AVM'lerin otoparklarını boşaltacaksınız, oraların her birini yatacak konaklayacak yerler koyacaksınız. Kusura bakmasınlar marketleri de vatandaşlara yiyecek servisi yapacaklar. Japonlar deprem olduğunda açık alanda mı toplanıyor? Güçlü binalara giriyorlar. İstanbul'da binlerce AVM var. Kaç tane insanı misafir edebilirler? Bu rantı aldılarsa bu insanların acısına da ortak olacaklarö diye konuştu.

DASK'A ÖNERİDE BULUNDU
Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK) da öneride bulunan Kutoğlu, "Yıkılabilir tehlikeli alanlar belirlensin, devlet binaların rayiç bedellerini belirlesin, bunları rayiç bedel üzerinden kamulaştırsın, bu binaların alım satımı kiralaması yasaklansın. DASK bunların bedellerini ödesin ve insanları yeni binalara yerleştirsin. O rayiç bedelle aldığı yerleri de, çürük binaları yıksın üç dört katlı otopark yapsın, ticaret alanı yapsın ve parası da DASK'a kalsın. Alan karlı satan karlı olur. Ben sesli düşündüm. Çözüm önerim buö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Salondan detaylar
-Deprem uzmanının konuşması

Haber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK / YALOVA,(DHA)

AJDA PEKKAN BURSALILARI COŞTURDU

BURSA'da sahne alan ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ı dinlemeye gelenler soğuk havaya aldırış etmeden Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu’nu tıklım tıklım doldurdu. Pekkan, yaklaşık 3 bin 500 kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.
Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne alan ünlü sanatçı Ajda Pekkan, geçmişten günümüze dillerde yer edinen şarkılarını seslendirdi. Ajda Pekkan, sahnedeki enerjisi ve dinleyicileriyle kurduğu diyaloglarla büyük alkış aldı. Soğuk havaya aldırış etmeyen yaklaşık 3 bin 500 kişi, ünlü sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. 1970’li yılların sonlarına damgasını vuran ‘Kimler Geldi Kimler Geçti’, ‘Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile’, ‘Hoşgör Sen’ gibi şarkılarını da seslendiren Pekkan, dinleyicilerini geçmişe götürdü.
Ünlü sanatçı Bursa’da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti. Bir ara havanın soğuk olduğunu belirten Ajda Pekkan, seyircilere yönelik ‘Üşüyor musunuz?’ sorusuna ‘Hayır’ cevabı almasıyla sahnesine tempolu şarkılarıyla devam etti. ‘Bursa’nın Ufak Tefek Taşları’ adlı türküyü de seslendiren Ajda Pekkan, 2 saat sahnede kalırken konser bitiminde dinleyicileri tarafından ayakta alkışlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Konserden detaylar

Haber-Kamera: Gürkan DURAL /BURSA,(DHA)
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