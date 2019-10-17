DHA YURT BÜLTENİ - 20

Resulayn'da YPG'li teröristlerden kurtarılan sivillere, SMO askerleri böyle yardım etti Resulayn'da ön cephede savaşan Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, yayınladıkları görüntüyle dua istedi. Ayrıca, YPG'li teröristlerden kurtarılan sivillere yardım ettikleri görüldü.

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı 9'uncu gününde. Resulayn'da süren çatışmalarda, SMO askerleri, yayınladıkları görüntülerde ön cephede savaştıklarını belirterek tekbir getirdi ve dua istedi. Diğer bir görüntüde ise askerlerin, YPG'li teröristlerden kurtarılan sivillere yardımcı oldukları görüldü. Görüntüde, askerlerin yaşlı bir adamı sakinleştirmeye çalıştıkları ve ona su verdikleri görülürken; askerlerin 'Endişelenme amca. Hepimiz senin çocuklarınız. Su iç ve sakinleş' dedikleri duyuldu.

Öte yandan, SMO Liva Şükür el Şemal Tümeni İkinci Taburu'ndan bir askerin, YPG'ye ait olan bir binanın ele geçirildiğini belirttiği görüntüler de paylaşıldı. Görüntü Dökümü

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-Ön cephede savaşan SMO askerlerinin görüntüleri

-Sivillerle kucaklaşan SMO askerleri

-Yaşlı bir adama su verilmesi ve onunla konuşan askerler

-YPG'ye ait bir binanın önündeki askerin görüntüsü

Suriye, (DHA)- ===================== Birgül'ün eski sevgilisi tarafından vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı İZMİR'in Konak ilçesinde İrfan Çengel'in güzellik salonu işleten eski sevgilisi Birgül Bilal'i (32) pompalı tüfekle öldürüp, kardeşi Songül Bilal'i (29) de yaraladıktan sonra yaşamına son verdiği olayın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Çengel, vatandaşların 'yapma' uyarısına rağmen cinayeti işledikten sonra intihar ediyor. Alsancak semti 1420 Sokak'ta salı sabahı meydana gelen olayda, güzellik salonu işleten Birgül Bilal, iş yerine geldiğinde, dükkanı önünde bekleyen eski sevgilisi İrfan Çengel ile karşılaştı. Birgül Bilal ve İrfan Çengel arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Çengel, yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkarıp, Bilal'i başından vurdu. Bilal'in kardeşi Songül Bilal'i de yaralayan İrfan Çengel, silahı başına dayayıp, tetiği çekti. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Birgül Bilal ile İrfan Çengel'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Songül Bilal ise ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Otopsi işlemleri tamamlanan Birgül Bilal'in cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Buca Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. İrfan Çengel'in cenazesinin de yakınları tarafından defnedildiği bildirildi. Songül Bilal'in hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

UYARILARI DİKKATE ALMADI Öte yandan olay anına ilişkin bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde önce Birgül Bilal'i darbeden Çengel, çevredekilerin 'Yapma' uyarılarına rağmen silahını ateşliyor. Eski sevgilisini öldüren Çengel, daha sonra yere çökerek silahını kendi vücuduna dayayıp, intihar ediyor. Görüntülerde bazı vatandaşların olayı izlemesi de dikkat çekiyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay anına ait görüntüler Haber-Kamera:İZMİR, (DHA) ======================== Komşuların laf atma çatışması: 1 ölü, 4 yaralı ADANA’da komşular arasında 'laf atma' meselesinden çıkan silahlı- sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si kadın 4 kişi yaralandı. Olay, Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 84081 Sokak'ta yaşayan komşular İzzet B. ile Kadir Y. (27) arasında laf atma meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, iki tarafın akrabaları da olay yerine geldi. Büyüyen kavga sırasında taraflar evlerinden pompalı tüfek, tabanca ve sopa alarak, çatışmaya başladı. Silahlı-sopalı kavgada Kadir Y., İzzet B., Turgay S., Seçil Ö. ve Seda Y., yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, vurulan Kadir Y. hayatını kaybetti.

İzzet B.’nin sağlık durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, silahlı kavgaya karıştığı tespit edilen çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Olayda kullanılan 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheliler emniyete götürülerek sorguya alındı. Görüntü Dökümü

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- Evin görüntüsü

- Polis ekiplerinin çalışmalarından görüntüler

- Evin kırık camı

- Taş parçası

- Olay yerindeki boş kovanlar

- Evden çıkarılan pompalı tüfek

- Duvar kenarındaki pompalı tüfek

- Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

- Genel görüntüler SÜRE:02'30" BOYUT:277 mb Haber:Nuri PİR-Kamera: ADANA,(DHA) ======================== Organlarıyla 4 kişiye hayat veren üniversiteli Kardelen, Kuşadası'nda toprağa verildi KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), öğrencisi olduğu üniversitenin bahçesinde geçirdiği beyin kanaması sonrasında tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından bağışlanan organlarıyla nakil bekleyen 4 kişiye hayat veren Kardelen Çetin'in (22) cenazesi, meleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verildi.

KKTC Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce Bölümü son sınıf öğrencisi Kardelen Çetin, geçen hafta üniversitenin bahçesinde aniden fenalaştı. Arkadaşlarının gözü önünde yere yığılan genç kız, ambulansla Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Kardelen Çetin, yoğun bakıma alındı. Bir hafta yoğun bakımda kalan Çetin'in 14 Ekim Pazartesi günü beyin ölümü gerçekleşti. Genç kızın, acı haberi alan Aydın'ın Kuşadası ilçesinde oturan annesi Alev Çetin ve babası Saffet Çetin çifti, KKTC'ye giderek, kızlarının organlarını bağışlamaya karar verdi. Bağış kararının ardından Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nden genel cerrah Doç. Dr. Abdullah Kısaoğlu ve hastane organ çıkarım ekibi, KKTC'ye giderek bağışlanan kalp ve karaciğerini alarak Antalya'ya getirdi. Çetin'in kalbi, A.Ü. Hastanesi'nde Necip Fazıl Çetin'e (31), karaciğeri ise 2014 yılından beri karaciğer sirozu hastalığı ile mücadele eden Mustafa Dönmez'e (41) nakledildi. Çetin'in böbrekleri ise KKTC'deki nakil bekleyen 2 hastaya, korneaları da 1 hastaya nakledildi.

Üniversiteli Kardelen'in cenazesi önce uçakla İzmir'e ardından da karayoluyla memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesine getirildi. Genç kız için bugün ikindide Kuşadası Hanım Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kardelen Çetin'in babası market işletmecisi Saffet Çetin, yakınları ve sevenleri katıldı. Baba Saffet Çetin, kızının tabutu başında taziyeleri kabul etti. Sinir krizi geçiren anne Alev Çetin ise cenazeye getirilmedi. Kılınan namazın ardından Çetin'in bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Kuşadası Yeni Asri Mezarlık'a götürülüp, toprağa verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kardelen çetin'in fotoğrafı

-Cenaze namazının kılınması

-Baba Saffet Çetin'in taziyeleri kabul etmesi

-Tabutun omuzlarda taşınması

-Genel ve detay görüntüler Haber - Kamera: Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), (DHA) ===================== Bakan Kasapoğlu: Fransa'nın bile, manipülatif hamlelerle algı operasyonuna girdiğini görüyoruz (2)

'HİÇBİR GÜÇ MEHMETÇİĞE DESTEK VEREN SPORCULARIMIZIN ÖNÜNE GEÇEMEZ' Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa’nın Yıldırım ilçesinde inşası tamamlanan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nin açılışını gerçekleştirdi. Burada vatandaşlara hitap eden Bakan Kasapoğlu, “Hiçbir güç, başarısıyla Mehmetçiğine destek veren, Mehmetçiği sevgiyle hürmetle selamlayan sporcularımızın önüne geçemeyecektirö dedi.

“SPORCULARIN SELAMI MEHMETÇİĞİMİZİN KALBİNE ULAŞMIŞTIRö

Sporun birleştiren, dönüştüren bir ruhu olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, “Spor demek kardeşlik demek. Spor demek barış demek. Biz de son günlerde hamdolsun son günlerde çok bereketli bir sportif gelişime şahit oluyoruz. Pek çok branşta sporcularımızın başarılarıyla övündük. Bu başarılar, bu işin başlangıcıdır. Büyük başarılarının müjdecisidir. Ben bu vesileyle başarılarının ardından gözyaşıyla, sevgisiyle, sempatisiyle kahraman Mehmetçiğimize selam gönderen sporcularımıza ben de selamlarımı sevgilerimi yolluyorum. Sporcularımızın selamı, Mehmetçiğimizin kalbine ulaşmıştır. Hiçbir güç, başarısıyla Mehmetçiğine destek veren, Mehmetçiği sevgiyle hürmetle selamlayan sporcularımızın önüne geçemeyecektir. Bu evrensel barış mesajını başka yerlere devirmek isteyenler, bu güzel selamı kötü yönlere çevirmek isteyenler, hiçbir şekilde sporcularımızın başarısının önüne ve bu güzel selamın gücüne engel olamayacaklardır. Biz medeniyet olarak barışın, selametin, esenliğin temsilcileriyiz. Hiçbir şekilde ne ayrımcılık güderiz ne de ayrımcılığa razı oluruz. Biz barışı temsil eden, inşa eden bir ecdadın torunlarıyız. Şuan bulunduğumuz Bursa, bu şanlı tarihe şahitlik etmiş bir şehirdir. Sporcularımızla, gençlerimizle, her alanda gelişeceğizö dedi.

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından kompleksi gezerek sporcularla sohbet etti.

Görüntü Dökümü

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-Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nin açılışından detaylar

-Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun spor kompleksini ziyaretinden detaylar

-Sprocu gençlerin asker selamlarından detaylar

-Genel detaylar -Süre: 04.42 Boyut: 527 MB Haber: Muammer İRTEM-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) ================== Hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtuldu SİVAS'ta, Plaka Tanıma Sistemi direğine çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hayri Güler, kazadan yaralı kurtuldu. Kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas-Ankara karayolu Özel Harekat Kavşağı'nda meydana geldi. Hayri Güler yönetimindeki 58 FZ 138 plakalı otomobil, sağanak yağışın ardından kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çıktı. Önce refüj üstündeki ağaçlara, ardından da Plaka Tanıma Sistemi direğine çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sürücü Güler, ekiplerin yardımıyla araçtan yaralı olarak kurtarıldı. Ambulansla kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde tedaviye alınan Güler'in sağlık durumumun iyi olduğu bildirildi.