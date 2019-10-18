DHA YURT BÜLTENİ - 20

Tunceli'de, 4 kişinin öldüğü kaza kamerada TUNCELİ'de, 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı kazanın mobese kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sürücüsünün kavşakta hatalı dönüş yaptığı TIR'a, karşı yönden gelen hafif ticari aracın çarptığı anlar yer aldı. Kazada yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Alkan Çelik, mahkemece tutuklandı.

Kaza, dün, Tunceli- Elazığ yolunun 40'ıncı kilometresindeki Akpazar beldesi yol ayrımında meydana geldi. Kavşakta hatalı dönüş yapan Alkan Çelik yönetimindeki 62 AL 313 plakalı TIR'a, karşı yönden gelen Ahmet Aydın'ın (30) kullandığı 21 AAN 708 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Aydın ile İbrahim Çelik (24), Aziz Selçuk (44) ve Mahfuz Tektaş (29) yaşamını yitirirken, TIR sürücüsü Alkan Çelik ise yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ambulansla hastaneye kaldırdığı Alkan Çelik, tedavi edildi. Kazada hayatını kaybeden 4 kişi ise Diyarbakır'da toprağa verildi.

Kazanın, yol üzerindeki mobese kameralarınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sürücüsünün kavşakta hatalı dönüş yaptığı TIR'a, karşı yönden gelen hafif ticari aracın çarptığı anlar yer aldı. TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Öte yandan hastanedeki tedavisi sonrası TIR sürücüsü Alkan Çelik, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Görüntü Dökümü

-------

Kaza anı

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ferit DEMİR-Kamera: TUNCELİ,(DHA) =================== Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2'si kadın 5 kişi, adliyeye sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında, N.A., B.B., M.H., N.A. ve M.H.'nin Suriye'de terör örgütü içinde faaliyet yürüttükleri belirlendi. Kocasinan ilçesinde olduğu belirlenen şüpheliler, adreslerine düzenlenen eş zamanlı baskında gözaltına alındı. Suriye uyruklu 2'si kadın 5 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-Şüphelilerin adliyeye getirilişi

- Kayseri adliyesinden görüntüler Süre:1.00 - Boyut: 110 MB Haber-Kamera:Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) =============================== 'Polisiz' diyerek soygun yapan firari şüpheli yakalandı KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, ev sahibi çifte kendilerini polis olarak tanıtarak, girdikleri evden ziynet eşyaları ve para çalan 4 şüpheliden firari olarak aranan C.B. (31) yakalandı. Olay, 5 Eylül günü Gölcük’te meydana geldi. İ.U. (26) ve E.U. (22) çiftinin evine sabaha karşı giren 4 kişi, kendilerini polis olarak tanıtarak, girdikleri evde bulunan ziynet eşyası ve bir miktar parayı çaldı. Çiftin ihbarı üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelilerin olayın ardından kullandıkları otomobilin plakasından yola çıkan polis, gasp olayını gerçekleştiren 4 kişinin M.E.D. (25), B.G. (26), B.R. (25) ve C.B. (31) olduğunu belirledi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi ve Bursa’da operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden M.E.D., B.G., B.R.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. C.B. ise evine yapılan baskında bulunamadı. Dün sabah saatlerinde C.B.’nin Körfez ilçesinde bir restoranda olduğu bilgisine ulaşıldı. Restorana baskın düzenleyen polis, C.B.’yi yemek yediği sırada gözaltına aldı. 5 ayrı suçtan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. Görüntü Dökümü

-C.B.’nin adliyeye sevk edilmesi

-Detaylar Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),(DHA) ====================== Foça'da zeytin sıkımı başladı İZMİR'in Foça ilçesinde bu yılın ürünü zeytinlerin sıkımına başlandı. Üreticiler rekoltenin düşük ancak yağ kalitesinin çok yüksek olduğunu bildirirken, kooperatifler sofralık zeytin alımına da başladı Foça'yı İzmir Çanakkale karayoluna bağlayan yol üzerindeki Gerenköy Sapağı'nda bulunan Tariş Zeytinyağı fabrikasında sezonun ilk yağı sıkıldı. Döküm havuzundan makinelerle eleme ve yıkama ünitelerine gönderilen zeytinlerden, soğuk sıkım makineleriyle elde edilen altın rengi yağlar bidonlara doldurulmaya başlandı. S.S. 880 No.lu Foça Bağarası Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifi Başkanı Ercan Yüksektepe, bölgede bu yıl zeytin rekoltesinin oldukça düşük ancak elde ettikleri yağın çok kaliteli olduğunu söyledi. Yüksektepe, "Bu yıl bölgemizde zeytinci tabiriyle 'yok' yılındayız. Ürünümüz az. Ancak kalite çok iyi. Sinek vuruğu yok. Kuru yok. Sağlıklı kaliteli zeytinyağları çıkarıyoruz. Kooperatif olarak sofralık zeytin alımlarına da başladık. Henüz açıklanmadı ama, Gemlik türü zeytinin fiyatlarının kalibresine göre 5.5 lira ile12.5 lira arasında olacağını tahmin ediyoruz. Üreticilerimiz için sezonun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Zeytin sıkımı yapılan fabrikadan görüntü

-Zeytinlerin çuvallardan döküm havuzuna boşaltılması

-Zeytinlerin paletlerle eleme ve yıkama ünitelerine alınması

-Sıkım makinesi ve musluktan akan yağlardan görüntüler

-S.S. 880 No.lu Foça Bağarası Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifi Başkanı Ercan Yüksektepe ile röp. Haber - Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA) =============================== Kardelen'in acılı babası: Kızımın dönmeyeceğini biliyoruz ama organları başkalarında yaşıyor KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), öğrencisi olduğu üniversitenin bahçesinde geçirdiği beyin kanaması sonrasında tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından bağışlanan organlarıyla nakil bekleyen 4 kişiye hayat veren Kardelen Çetin'in (22) babası Saffet Çetin (52), "Kızımın dönmeyeceğini biliyoruz ama organları başkalarında yaşıyor" dedi. KKTC Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce Bölümü son sınıf öğrencisi Kardelen Çetin, geçen hafta üniversitenin bahçesinde aniden fenalaştı. Arkadaşlarının gözü önünde yere yığılan genç kız, ambulansla Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Kardelen Çetin, yoğun bakıma alındı. Bir hafta yoğun bakımda kalan Çetin'in 14 Ekim Pazartesi günü beyin ölümü gerçekleşti. Genç kızın, acı haberi alan Aydın'ın Kuşadası ilçesinde oturan annesi Alev Çetin ve babası Saffet Çetin çifti, KKTC'ye giderek, kızlarının organlarını bağışlamaya karar verdi. Bağış kararının ardından Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nden genel cerrah Doç. Dr. Abdullah Kısaoğlu ve hastane organ çıkarım ekibi, KKTC'ye giderek bağışlanan kalp ve karaciğerini alarak Antalya'ya getirdi. Çetin'in kalbi, A.Ü. Hastanesi'nde Necip Fazıl Çetin'e (31), karaciğeri ise 2014 yılından beri karaciğer sirozu hastalığı ile mücadele eden Mustafa Dönmez'e (41) nakledildi. Çetin'in böbrekleri ise KKTC'deki nakil bekleyen 2 hastaya, korneaları da 1 hastaya nakledildi. Üniversiteli Kardelen'in cenazesi önce uçakla İzmir'e ardından da karayoluyla dün (perşembe) memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesine getirildi. Genç kız, aynı gün ikindide Kuşadası Hanım Camisi'nde düzenlenen cenaze törenin ardından Kuşadası Yeni Asri Mezarlık'ta gözyaşları içinde toprağa verildi.

Alev -Saffet çifti, bugün evlerinin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul etti. Taziye çadırı önünde DHA muhabirine açıklamalarda bulunan acılı baba Saffet Çetin, "Kızımın dönmeyeceğini biliyoruz ama organları başkalarında yaşıyor" dedi. 10 yıl önce eşi Alev Çetin ile organ bağışında bulunduklarını belirten Çetin, "Kızımızın beyin ölümü gerçekleşince eşim, 'Kardelen'in organlarını paylaşmak istiyorum' dedi. Ben de destekledim. Resmi işlemleri gerçekleştirip, organları bağışladık. Milyonlarca insan organ nakli için bekliyor. Bu durum da bekleyenler için piyangodur. Bizim organ bağışı yapmamızın tek sebebi organ nakli bekleyenlere umut olmaktı. 10 yıl önce de zaten bu bilinçle organlarımızı bağışlamıştık. Kızımızı kaybettik ama 5 kişiye umut olduk. Kızımız 5 farklı bedende can buldu" diye konuştu.

Kızları Kardelen'in organları bağışlamalarından 1 gün sonra nakil yapılan hastaların isilerini öğrendiklerini belirten Çetin, şöyle devam etti:

"Organların nakil edilen hastalara uyum gösterdiğini öğrendik. Bu da bizim için bir sevinç bizim için sözün bittiği nokta. Ama buradan herkese sesleniyorum. Milyonlarca insan yaşamak için organ nakli bekliyor. Canı gönülden herkese torganlarını bağışlamasını tavsiye ediyorum. Yaşarken organlarınızı vermek imkansız ama beyin ölümünün gerçekleşmesinden sonra organlarınızı bağışlanmanız halinde bir çok insana hayat oluyorsunuz. Lütfen organ bağışında bulunun" dedi.