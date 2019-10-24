DHA YURT BÜLTENİ-20

Olay, akşam saatlerinde, Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İşten çıkıp evine giden Mahmut E.'nin yanına kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi geldi. Ellerindeki sopalarla Mahmut E.'ye saldıran 3 kişi, genci bayıltana kadar dövdü. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, kanlar içinde kalan Mahmut E.'yi görenler yardımına koştu. Mahmut E., yoldan geçen iki kişi tarafından araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği belirlenen ve durumu ağır olan Mahmut E., Beyin Cerrahi Servisi'nde tedaviye alındı.

Kaza gece saatlerinde, Adapazarı Sebahattin Zaim Bulvarı’nda meydana geldi. Esra Gülaçtı idaresindeki 54 ADD 625 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki beton aydınlatma direğine çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle katlanırken, beton direk yıkıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Araçta sıkışan Esra Gülaçtı ile Büşra Gülaçtı itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkarıldı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Esra Gülaçtı ile Büşra Gülaçtı tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Olay yerinden görüntüler Yaralıların araçtan çıkarılması Detaylar

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/SAKARYA, (DHA)

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Biyonik el takılan Nuriye'nin, Haluk Levent ile sahneye çıkma hayali gerçek oldu

DENİZLİ’de doğuştan sol eli olmayan, Haluk Levent’in sosyal medyadan başlattığı kampanya sayesinde biyonik el protezine kavuşan Nuriye Gürel’in bir hayali daha gerçek oldu. Kentte gelerek konser düzenleyen ve sahneye Nuriye ile birlikte çıkan ünlü sanatçı Haluk Levent, genç kızın yüzünün bir kez daha gülmesini sağladı.

Merkezefendi ilçesinde yaşayan Müşerref-Erdem Gürel çiftinin kızı Nuriye Gürel, sol eli olmadan dünyaya geldi. Sıdıka Çalışkan Ortaokulu öğrencisi olan Gürel, küçüklüğünden beri içinde olan gitar çalma isteğini gerçekleştirmek için geçtiğimiz yıl özel bir müzik okulundaki gitar kursuna yazıldı.

Müzik okulunun öğretmeni Anıl Zengin, sol eli olmadan gitar çalmak isteyen ve büyük bir hevesi olan Gürel’in gitar çalabilmesi için medikal bilekliğin ucuna mızrap ekleyerek özel bir aparat yaptı. Gürel, bu aparat ile gitar çalabilmeye başladı. Basında haberlere konu olan Gürel, en büyük hayalinin biyonik el protezi takılması ve hayranı olduğu Haluk Levent ile birlikte gitar çalıp, düet yapmak olduğunu söyledi.