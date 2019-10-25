DHA YURT BÜLTENİ - 20

Eşiyle ilişkisi olan kişiden şantajla, 4 ayda, 52 bin 800 TL aldı KÜTAHYA'da, eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği M.C.'den (43) çıplak fotoğraflar ve görüntüleri yaymakla tehdit edip 52 bin 800 TL alan V.G. (39), tekrar para istediğinde, polis ekiplerince buluşma yerinde düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan V.G., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Kentte yaşayan M.C., bir süre önce evli olan Y.G. (37) ile ilişki yaşamaya başladı. İkili iddiaya göre ilişki sırasında birbirlerine çıplak fotoğraflar gönderdi. Y.G.'nin eşi V.G. bir süre sonra bu durumu öğrendi ve M.C.'yle iletişime geçip, görüntüleri yaymakla tehdit etti. V.G., bıçakla da tehdit ettiği M.C.'den 4 ayda 52 bin 800 TL para aldı. Çarşamba günü M.C.'yi yeniden arayan V.G., 22 bin 500 TL daha ödemesini söyleyip ine kendisini tehdit etti. Buluşma yerini de söyleyen V.G.'nin telefonu kapatmasının ardından M.C. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek durumu anlatıp şikayette bulundu. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla M.C. para dolu bir zarfla buluşma yerine giderken, polis de buluşma noktasındaki kahvehanede güvenlik tedbiri alıp arka masaya oturarak görüşmeyi izledi. V.G., bir süre sohbet ettiği M.C.'den zarfla parayı aldıktan sonra giderken polisin baskını sonucu suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan V.G. İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'bıçakla tehdit', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çıplak görüntü yaymakla şantaj' ve 'hakaret' suçlarından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan V.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüpheli ve mağdurun buluştuğu yer

-Şüphelinin zarfla parayı alması

-Giderken, polisin operasyonu

-Gözaltına alınması Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA) ====================== Öğretmenlerin kavgasını öğrenciler ayırdı SİİRT ve ilçelerinde görevli öğretmenler, futsal turnuvasında kavga etti. Kameraya da yansıyan öğretmenlerin kavgasını öğrenciler ayırdı.

Merkez ve ilçelerde görevli öğretmenler arasında Siirt Spor Salonu'nda Futsal Turnuvası düzenlendi. Turnuvaya katılan öğretmenler, maç sonrası bilinmeyen nedenle kavga etti. Birbirlerine tekme ve yumruklar atan öğretmenlerin kavgasını, maçı izleyen öğrenciler güçlükle ayırdı. Kavga anları kameraya da yansıdı. Görüntü Dökümü

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Öğretmenlerin kavga etmesi

Öğrencilerin ayırması Haber: Mehmet Yücel DURAK- Kamera: SİİRT, (DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 3 MB ======================== Büyükelçi Chilcott, Boris Johnson'un büyük dedesinin köyünü ziyaret etti BİRLEŞİK Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldikten sonra, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un büyük dedesinin köyü olan Orta ilçesine bağlı Kalfat köyünü ziyaret etti.

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı'yı ziyaret etti. Chilcott, görüşmenin ardından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi. Büyükelçi Chilcott, burada öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Chilcott, ulusal güvenlik, ekonomi ve ticaret konularından bahsederek, "Bu üç sınıfta da Türkiye son derece önemli bir ülkedir. Ulusal güvenlik konularına bakacak olursak, Türkiye ve Birleşik Krallık, NATO nezdinde müttefikler. Türkiye NATO ülkeleri arasında en büyük ikinci silahlı kuvvetlere sahip ülke ve yine aynı şekilde NATO ülkeleri arasından belki de en istikrarsız bölgede bulunan ülke. Özellikle de düzensiz göçle mücadele, terörle mücadele, ağır organize suçlarla mücadele gibi konularda Birleşik Krallık için Türkiye kadar önem arz eden birkaç ülke var sadece. Ticaret ve ekonomi konusunda ise Türkiye bir G-20 ülkesi. Birleşik Krallık firmalarını gerek Türkiye'de yatırım yapmak, gerekse Türkiye'deki pazarlara sokmak konusunda çok ciddi fırsatlar sunmaktadır. Ticaretimizde büyük bir artış var. Her iki ülke için de aramızdaki bu ticaret ve yatırım ilişkileri son derece önemli" dedi.

'TÜRKİYE, BİRLEŞİK KRALLIĞIN İKİLİ İLİŞKİLERİNE YATIRIM YAPMAK İSTEDİĞİ ÜLKE' Büyükelçi, Dominick Chilcott, konuşmasında şunları kaydetti: "Brexit sonrasında, Avrupa Birliği'nden çıktığımızda biz gümrük birliğinden de çıkmış olacağız. Bu noktada Türkiye ile aramızda devam ettirmekte olduğumuz bu güzel ticaret ve yatırım ilişkilerini daha da iyi bir şekilde devam ettirebilmek için ihtiyaç duyduğumuz yasal çerçeveyi oluşturmamız gerekecek. Avrupa Konseyi'nin kurucu üyelerinden biri olarak, bir NATO müttefiki olarak, bölgesinde nüfusu hızla artan bir aktör olarak ve küresel olarak önemini sürekli arttıran Türkiye, Brexit sonrası dünyada Birleşik Krallığın ikili ilişkilerine yatırımda bulunmak isteyeceği en önemli ülkelerden biri olacaktır." 'VİZE REJİMİNDEN KURTULABİLİRİZ' Chilcott, vize serbestisi ile ilgili gelen soruya şöyle cevap verdi: "Bizim bazı ülkelere vize rejimi uygulamamız, tamamen söz konusu ülkelerden gelen ziyaretçilerin, ülkeye girdikten sonra vize kurallarına veya ülke kurallarına uyup uymama oranıyla alakalıdır. Vize rejimini ortadan kaldırmanın çok basit bir yolu var, vize kurallarına uymak. Eğer Türkiye ile geleceğimizde bu olacaksa o zaman vize rejiminden kurtulabiliriz."

BÜYÜKELÇİ CHILCOTT, KALFAT KOYUNU ZİYARET ETTİ Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, beraberindeki Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı ve akademisyenlerle birlikte, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un büyük dedesinin köyü Orta ilçesine bağlı Kalfat köyünü ziyaret etti. Köy halkı tarafından karşılanan Büyükelçi Chilcott, "Burada bulunmaktan çok mutluyum. Burada güzel ve sıcakkanlı insanlar var. Hoş görülü insanlar var. Başbakan Boris Johnson'a selamlarınızı ileteceğim" dedi. Chilcott, burada Çankırı Karatekin Üniversitesi 'Bir Yudum Anadolu Efsanesi Halk Oyunları Topluluğu'nun' gösterisini de beğeniyle izledi. Büyükelçi Chilcott, İngiltere Başbakanı Johnson'un Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı'ya yazdığı mektubu da burada kendisine teslim etti. Büyükelçi ve beraberindeki heyet daha sonra Çankırı'dan ayrıldı. Görüntü dökümü:

- Kalfat köyünden görüntü

- Büyükelçinin İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un büyük dedesini de ziyaretinden görüntü

- Genel detay

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) ======================== Şüpheli bavul endişe yarattı HAKKARİ Devlet Hastanesi yakınında, yol ortasındaki bavul çevrede endişe yarattı. Polisin çevrede güvenlik önlemi almasının ardından bomba imha uzmanınca patlatılan bavuldan kıyafet çıktı. Hakkari’de, akşam saatlerinde, çevre yolundaki Hakkari Devlet Hastanesi yakınında, sokak ortasında bavul görenler, endişelenip durumu polise bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yolu araç ve yaya trafiğine kapatıp çevrede güvenlik önlemi aldı. İhbar üzerine gelen bomba imha uzmanı yaptığı incelemenin ardından bavulu, fünyeyle kontrollü olarak patlattı. Bavuldan kıyafetlerin çıkması üzerine çevredekiler rahat bir nefes aldı. Bavulun sahibini bulunması için çalışma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Polis ekiplerinin yolu çift şerit olarak araç trafiğine kapatması

- Şüpheli bavulun görüntüsü

- Bavulun patlatma anı

- Polis ekiplerinin inceleme yapması

- Araçların trafiğe açılması

- Genel Detay 290 MB - 2 DAKİKA 35 SANİYE

================= Kargosu yanlış kişiye verilen öğrenci şikayetçi oldu İZMİR'in Menderes ilçesinde oturan Bedran Çakar'ın (20), İstanbul'daki kuzenine kargoyla gönderdiği bilgisayar, kimliği belirsiz kişi tarafından alındı. Savcılığa gidip şikayetçi olan Çakar, "Ben o bilgisayarı harçlıklarımdan biriktirerek almıştım. Hakkımı helal etmiyorum" dedi. Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencisi Bedran Çakar, cumartesi günü dizüstü bilgisayarını kargoyla İstanbul'da öğrenci olan kuzenine gönderdi. Kargo şirketinden Çakar'a, ürünün teslim edildiği bilgisi geldikten birkaç saat sonra kuzeni kargoyu teslim almak için şubeye gitti. Ancak şubede kargonun başka biri tarafından aldığını öğrendi. Bunun üzerine Çakar yetkililerle bağlantıya geçerken, güvenlik kamerası görüntülerinden kargoyu kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin aldığını belirledi. Kargo firmasından beklediği yardımı alamadığını iddia eden Çakar, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. 'KUZENİM ALDI SANDIM'

Kargonun başkası tarafından alındığını kuzeninin şubeye gittiğinde öğrendiklerini belirten Çakar, "İstanbul'da okuyan kuzenime lazım olduğu için ben de bilgisayarı kargoyla yolladım. Kargo geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul'a ulaşmış. Ancak kargoyu tanımadığımız biri alıp götürmüş. Cumartesi günü bana verilen kargo takip numarasıyla yaptığım kontrolde kargomun teslim edildiği bilgisine ulaştım. Ben de kuzenim aldı sandım. Ancak 2 saat sonra kuzenim beni arayıp 'Kargoyu almaya gidiyorum' deyince bir terslik olduğunu anladım" dedi. 'HAKKIMI HELAL ETMİYORUM' Harçlıklarını biriktirerek bilgisayarı aldığını aktaran Çakar, zararının karşılaşmasını istedi. Çakar, "Kargo yetkilileri, bana 24 ila 48 saat arasında dönüş yapılacağını, kargomun bulunamaması durumunda ise zararımı karşılayacaklarını söylediler. Fakat 6 gün geçmesine rağmen bana ulaşan kimse olmadı. Bunun üzerine ben de savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bu konun peşini bırakmayacağım. Geçtiğimiz yaz tatilinde Muş'ta ayakkabı dükkanında çalıştığım harçlıkları bilgisayarı almıştım. Ben mağdur oldum, başkalarının olmaması için elimden geleni yapacağım. Kargo yetkilileri, lütfen kimlik görmeden ürünleri vermesinler. Kargoyu alana hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu.