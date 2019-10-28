DHA YURT BÜLTENİ - 20

Yıldırım düşen ormanlık alanda korkutan yangın (2)
SÖNDÜRÜLDÜ
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 5 dönüm orman alanın zarar gördüğü belirtildi,
Sedat ÜNAL/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)
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Sevgilisini bıçaklayarak, öldürdü
KAYSERİ'de, Aslan Aydemir (41) tartıştığı sevgilisi Çiğdem Tokgöz'ü (25) bıçaklayarak öldürdü.
Talas ilçesi Deliçay Sokak Kent Sitesinde yaşanan olayda, çiftçi Aslan Aydemir ile birlikte yaşadığı sevgilisi 2 çocuk annesi Çiğdem Tokgöz arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, Aslan Aydemir, Çiğdem Tokgöz'ü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Çığlık seslerini duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çilingir yardımıyla girdikleri evde Çiğdem Tokgöz'ün öldüğünü belirledi. Olay yeri incelemenin ardından Tokgüz'ün cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın zanlısı ise, polisin çalışması sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü:
-Cinayetin işlendiği binadan genel görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Genel detay
Haber-Kamera:Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,DHA
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Cinsel istismardan 4 yıldır aranan zanlı bağ evinde yakalandı
BURSA'da,jandarma ekiplerince yapılan devriye görevi sırasında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 4 yıldır aranan M.A., bağ evinde yakalandı. M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, İnegöl'deki Yenice Mahallesi'nde devriye görevi yaptıkları sırada bağ evindeki bir kişinin hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine, bağ evine gidip kimlik kontrolünü yapan ekipler, bu kişinin 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl kesinleşmiş cezasının bulunan ve 4 yıldır aranan M.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan M.A., Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Görüntü Dökümü:
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-Şüphelinin adliyeye sevki
Süre: 00.35 Boyut: 66 MB
Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)
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Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı
BARTIN'ın Amasra ilçesinde limanda balık taşıyan kamyonun denize pis su bırakması vatandaşlar tarafından görüntülendi. Kamyon sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.
Amasra Tarlaağzı limanında balık taşıma kamyonu kasasındaki tahliye borusundan denize pis suyu boşalttı. Kasasındaki pis suyu ve küçük hamsileri denize boşaltan kamyonu gören balıkçılar, cep telefonlarıyla görüntü çekti. Denizin rengi kırmızı olurken, vatandaşlar durumu yetkililere bildirildi.
Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, "Tarlaağzı limanında kamyondan limanın beton zeminine pis atık bırakıldığı ihbarını aldıktan sonra ekiplerimiz limana giderek, tutanakla olayı tespit ediyor. Denizden aldığımız numuneleri de laboratuvara gönderiyoruz. Bu çevre kirliliğini yapanlar hakkında gereken cezai işlem uygulayacağız." dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Kamyonun atık bırakması
-Limandaki kirlilik
-Denizin kırmıza renge dönüşmesi
Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)
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‘Küçük Şeyler’e seyirciden tam not
BU yıl 56'ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal kategorisinde yarışan, Kıvanç Sezer'in yönettiği ‘Küçük Şeyler’, seyirciden tam not aldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin film gösterimleri devam ediyor. AKM Aspendos Salonu'ndaki gösterimi yapılan ulusal kategoride yarışan filmlerin gösterimine sinema severler yoğun ilgi gösteriyor. Bu kategoride yarışan Kıvanç Sezer'in filmi 'Küçük Şeyler' de ilgi gören filmler arasında yer aldı. Filmin gösteriminin ardından yönetmen Kıvanç Sezer'in yanı sıra filmin başoyuncuları Alican Yücesoy ve Başak Özcan seyircilerin sorularını yanıtladı.
MÜTEAHHİTLERİN DE FİLMİNİ YAPACAK
53'üncü festivalde Antalya'da yarışan ve birçok ödüle adını yazdıran ‘Babamın Kanatları’ filminin de yönetmeni olan Kıvanç Sezer, bu filmin, üçlü serinin ikincisi olduğunu söyledi. İlk filmi ‘Babamın Kanatları'nda inşaat işçilerini işlediğini hatırlatan Sezer, bu filmde de işçilerin oluşturduğu evlerde yaşayanların hayatını anlattığını söyledi. Sezer, üçlemedeki diğer filminde ise müteahhitleri ele alacağını aktardı.
'İNSANLARIN ÇOĞUNLUĞU MUTSUZ'
Filminde paranın her şey olmadığına vurgu yapmak istediğini kaydeden Sezer, "Eğer öyle anlaşıldıysa seyirciden özür dilerim. Tam tersine insani değerler, ilkeler, prensipler paranın altında ezildiği sürece mutsuz oluyoruz. Filmde de bunu işlemek istedim. Herkesin bir yaşam çizgisi var. İnsanların çoğunlunun mutsuz olduğu kesin. Sevgi, birbirimize tutunmak gibi kavramların bizi ayakta tutabileceğini düşünüyorum. Üreterek ayakta kalabiliriz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Küçük Şeyler söyleşisinden detay görüntüler
Katılımcılardan detaylar
Oyunculardan ve yönetmenden detay
Yönetmen Kıvanç Sezer’in konuşması
Oyuncu Başak Özcan’ın konuşması
Oyuncu Alican Yücesay’ın konuşması
Oyunculardan detay
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Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)
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