DHA YURT BÜLTENİ - 20

Talas ilçesi Deliçay Sokak Kent Sitesinde yaşanan olayda, çiftçi Aslan Aydemir ile birlikte yaşadığı sevgilisi 2 çocuk annesi Çiğdem Tokgöz arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, Aslan Aydemir, Çiğdem Tokgöz'ü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Çığlık seslerini duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çilingir yardımıyla girdikleri evde Çiğdem Tokgöz'ün öldüğünü belirledi. Olay yeri incelemenin ardından Tokgüz'ün cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın zanlısı ise, polisin çalışması sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, İnegöl'deki Yenice Mahallesi'nde devriye görevi yaptıkları sırada bağ evindeki bir kişinin hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine, bağ evine gidip kimlik kontrolünü yapan ekipler, bu kişinin 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl kesinleşmiş cezasının bulunan ve 4 yıldır aranan M.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan M.A., Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, "Tarlaağzı limanında kamyondan limanın beton zeminine pis atık bırakıldığı ihbarını aldıktan sonra ekiplerimiz limana giderek, tutanakla olayı tespit ediyor. Denizden aldığımız numuneleri de laboratuvara gönderiyoruz. Bu çevre kirliliğini yapanlar hakkında gereken cezai işlem uygulayacağız." dedi.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

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‘Küçük Şeyler’e seyirciden tam not

BU yıl 56'ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal kategorisinde yarışan, Kıvanç Sezer'in yönettiği ‘Küçük Şeyler’, seyirciden tam not aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin film gösterimleri devam ediyor. AKM Aspendos Salonu'ndaki gösterimi yapılan ulusal kategoride yarışan filmlerin gösterimine sinema severler yoğun ilgi gösteriyor. Bu kategoride yarışan Kıvanç Sezer'in filmi 'Küçük Şeyler' de ilgi gören filmler arasında yer aldı. Filmin gösteriminin ardından yönetmen Kıvanç Sezer'in yanı sıra filmin başoyuncuları Alican Yücesoy ve Başak Özcan seyircilerin sorularını yanıtladı.

MÜTEAHHİTLERİN DE FİLMİNİ YAPACAK

53'üncü festivalde Antalya'da yarışan ve birçok ödüle adını yazdıran ‘Babamın Kanatları’ filminin de yönetmeni olan Kıvanç Sezer, bu filmin, üçlü serinin ikincisi olduğunu söyledi. İlk filmi ‘Babamın Kanatları'nda inşaat işçilerini işlediğini hatırlatan Sezer, bu filmde de işçilerin oluşturduğu evlerde yaşayanların hayatını anlattığını söyledi. Sezer, üçlemedeki diğer filminde ise müteahhitleri ele alacağını aktardı.