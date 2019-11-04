DHA YURT BÜLTENİ-20

KAZADA YARALANAN EŞİNİN AYAKKABISIYLA HASTANEYE KOŞTU; EŞİ KURTARILAMADI AKSARAY'da kamyonunun otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazada eşi ve kızı yaralanan, kendisi de yara almadan kurtulan Durmuş Yüce, kazanın şokuyla eşinin ayağından fırlayan ayakkabıyı eline alıp, hastaneye geldi ve ağladı. Durmuş Yüce'nin, kazada yaralananlardan Zeynep Yüce, doktorların yaptığı tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaza, saat 15.30 sıralarında Tacın Mahallesi'nde Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında meydana geldi. Durmuş Yüce (50), rahatsızlığından dolayı muayene olmak için eşi Zeynep Yüce (50) ve kızı Hilal Yüce (21) ile birlikte hastaneye geldi. Ardından da geldikleri komşusu Adem Çınar'ın (35) kullandığı 68 FK 166 plakalı otomobille evlerine dönmek için yola çıktı. Çınar'ın yönetimindeki otomobil, kavşakta Hanifi Aksoy(56) idaresindeki 68 EL 396 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada sürücülerden Adem Çınar ile yanında bulunan Zeynep Yüce ve Hilal Yüce yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılardan Adem Çınar ve Zeynep Yüce, ihbar üzerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan Durmuş Yüce de, kazanın şokuyla eşinin ayağından fırlayan ayakkabıyı eline alıp, hastaneye geldi. Ağlayarak kazayı anlatan Durmuş Yüce, hastanede muayene olup, evlerine dönmek üzere olduklarını söyledi.

Soruşturma sürüyor.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada yaralananlardan Zeynep Yüce, doktorların yaptığı tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Eşinin ayakkabısıyla hastaneye koşan Durmuş Yüce de, eşinin öldüğünü öğrenince fenalışıp,tedavi altına alındı. Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Yaralıların çıkartılması

- Ambulansa alınması

- Durmuş Yüce'den detay Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY (DHA) ======================================= KAZADA ÖLEN KUZENLER YANYANA TOPRAĞA VERİLDİ GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, hafriyat yüklü kamyon ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada hayatını kaybeden Metin Kara (45) ve kuzeni Ahmet Yılmaz(53) gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Kaza, dün gece İslahiye-Kilis karayolunun 35’inci kilometresi Yolbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kilis’ten dönen Metin Kara’nın yönetimindeki 27 LN 779 plakalı otomobil ile karşı yönde gelen İ.K (37)’nin kullandığı hafriyat yüklü kamyon çarpıştı. Kazada Metin Kara ile kuzeni Ahmet Yılmaz kaldırıldıkları hastaneden yaşamlarını yitirdi.

Hayatını kaybeden kuzenlerin cenazesi, bugün akrabaları tarafından Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardında teslim alındı. Kara ve Yılmaz için Yeni Mahalle’de ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının kuzenler İslahiye Mezarlığı'nda gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Metin Kara’nın sağlık fotosu

- Ahmet Yılmaz’ın sağlık fotosu

- Cenaze namazı

- Tabutların omuzlarda taşınması

- Genel ve detay görüntüler Haber- Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP- (DHA) GÖRÜNTÜ BOYUTU:184MB ==================== 'ÇAN'DA HAYVANLAR ZEHİRLENDİ' İDDİASI (EK GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE) ÇANAKKALE'nin Çan ilçesine bağlı Halilağa köyündeki ormanlıkta, yaban hayvanları ile köpeklerin, zehirli et verilerek, telef edildiği öne sürüldü. Çan merkeze 40 kilometre uzaklıkta bulunan Halilağa köyündeki ormanlık alanda, iddiaya göre, domuz ölüsüne, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehir karıştırıldı. Bundan yiyen köpekler ile tilki, sansar ve çakal telef oldu. Zehir katıldığı ileri sürülen domuz ölüsünün etinden yiyen, Erenler Avcılar Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan fahri av müfettişi Mehmet Şevik'in av köpeği de telef oldu.

Halilağa köyünden Cengiz Doğan (23), "Ormanlık alanda gezerken, Dereoba mevkisinde tilki ve çakal ölülerini gördüm. Onun biraz ilerisinde de parçalanmış domuz ölüsü gördüm. Bu bölgede daha önce de buna benzer olaylar olmuştu" dedi. Doğa Koruma Ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, hayvan ölümleriyle ilgili bölgede inceleme başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Cengiz Doğan röp

- Zehirlenen hayvanlardan detay Haber-Kamera: Fatih DALDAL/ÇAN (Çanakkale), (DHA) ================================= ÜNLÜ TİYATRO OYUNCUSU, 15 YILDIR BOŞ OLAN AHIRI TİYATRO ATÖLYESİNE DÖNÜŞTÜRDÜ ÜNLÜ tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Tilbe Saran, Muğla'nın Ula ilçesi Portakallık köyündeki yaklaşık 15 yıldır kullanılmayan ahırı, bir grup kadın girişimciyle restore ettirip, tiyatro atölyesine dönüştürdü. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen 'Portakallık Tiyatro Atölyesi'nde, eğitim 'forum tiyatro' ile başladı. Ula'nın kırsal Portakallık Mahallesi'ndeki yaklaşık 15 yıldır kullanılmayan köy evi ve ahırı, bir grup kadın girişimci ile birlikte satın alan ünlü tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Tilbe Saran, tiyatro atölyesine dönüştürdü. Saran, kurduğu atölyeye 'Portakallık Tiyatro Atölyesi' adını verdi. Atölye, dünyada forum tiyatronun en önemli temsilcilerinden ve eğitmenlerinden biri olan Christoph Leucht'un verdiği izleyicinin aynı zamanda oyuncu olduğu tiyatro türü olan 'forum tiyatro' eğitimi ile faaliyete başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinden ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden toplam 20 kişinin katıldığı 'Forum Tiyatro' eğitiminin sona ermesinin ardından sanatçılar bir oyun sahneleyecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa faaliyete alınan Portakallık Tiyatro Atölyesi'nde çözüm bekleyen sosyal sorunlara ilişkin belediye hizmetlerinin yerel halkın gönüllü katılımı ile geliştirilmesi amaçlanıyor. Tiyatro sanatçısı Tilbe Saran, Portakallık Tiyatro Atölyesi'nin kuruluşunu şöyle anlattı:

"İstanbul'un kargaşalı hayatı ve şehrin keşmekeşinden bunaldım. İstanbul'dan ayrılıp Muğla'ya taşınan bir arkadaşımın tavsiyesi ile Portakallık Köyü'ndeki bu yeri buldum. Mimar arkadaşımla bakmaya geldiğimde, ilk anda kendimi buraya ait hissettim. Buraya geldiğimizde kapı kapalıydı. Yan düşmüş bir kapı, 15 yıl kimsesiz kalmış bir yerdi. Öncelikle şu an stüdyo olan yeri gördük. Ahır olarak kullanılmış ancak çökmüş haldeydi. Artık taşıyıcıları da çökmüş, sadece taş duvarlar kalmıştı. Burası çok hoşumuza gitti ve burada çok güzel bir tiyatro atölyesi kurulabileceği fikri belirdi. Aslında burası için bir 'kadın girişimi' diyebiliriz. Çünkü burayı gösteren bir kadın, Projeye de biz 3 kadın olarak başladık. Forum Tiyatro, bizim ilk etkinliğimiz, bu da gene bir kadın aracılığıyla başlamış oldu." 'İNŞALLAH BU PROJE DİĞER BELEDİYELERE DE ÖNCÜLÜK EDER' Atölyede, çözüm bekleyen sosyal sorunlara ilişkin belediye hizmetlerinin yerel halkın gönüllü katılımı ile birlikte geliştirilmesi konusunda ortak bir proje başlattıklarına dikkati çeken Saran, sözlerini şöyle sürdürdü: