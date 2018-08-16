DHA YURT BÜLTENİ-21

Kaza, saat 23. 00 sıralarında Afyonkarahisar- Ankara karayolunda meydana geldi. Dinar'dan Ankara yönüne seyreden Harun Öztürk'ün kullandığı 34 PCU 80 plakalı minibüse, Uluköy Kavşağı'nda döndüğü sırada, aynı yönden seyreden Evren Orhan'ın kullandığı 07 YOD 85 plakalı otomobil sol taraftan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs devrildi. Kazada, araç sürücüleri Harun Öztürk ve Evren Orhan ile minibüsteki 15 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine, jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri aynı anda sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadı kaydedildi.

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YUSUFELİ'NDE, 3 KATLI EV YANGINDA KÜL OLDU

ARTVİN'in Yusufeli ilçesi Demirkent köyünde çıkan yangında, 3 katlı ev ile bitişiğindeki samanlık kül oldu.

Yangın, saat 21:00 sıralarında Yusufeli ilçesine 37 kilometre uzaklıktaki Demirkent köyünde meydana geldi. Köy Muhtarı Selahattin Satır ile kardeşi Nusret Satır'a ait 3 katlı ahşap evde henüz sebebi bilinmeyen yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu, Yusufeli Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, vatandaşların da yardımıyla yangını bitişikteki evlere sıçramadan söndürdü. Yangın söndürme çalışmaları sırasında patlayan tüp paniğe neden oldu. Yangında, 3 katlı ev ile yanındaki samanlık kül oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Evi yanan Demirkent Köyü Muhtarı Selahattin Satır, yayladan dönüş yolunda olayı öğrendiğini belirterek "Rüzgar çıkmaması nedeniyle yangın bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü. Köy büyük bir afetten kurtarıldı. Yanan ev yerine gelir. Can kaybı ve yaralımız olmaması tesellimiz oldu" dedi.