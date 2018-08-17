DHA YURT BÜLTENİ 21

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GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 03:41 | Son Güncelleme

İki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı   AYDIN’ın İncirliova İlçesinde alacak verecek meselesi olduğu ileri sürülen iki grup arasında bir barın önünde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

İki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

AYDIN’ın İncirliova İlçesinde alacak verecek meselesi olduğu ileri sürülen iki grup arasında bir barın önünde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Olayda 2 pompalı tüfek, 1 tabanca, 1 satır ve 1 bıçak ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Aydın-İzmir Karayolu üzerinde bulunan bir barın önünde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup bir barın önünde karşılaştı. Barın önünde çıkan sözlü tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. İki grupta araçlarından getirdikleri pompalı, tabanca, satır ve bıçakla birbirine saldırdı. Kavgada Mehmet Çalışkan, Mustafa Çalışkan, Furkan Çalışkan, Uğur Uçan ve Özgür Çalışkan pompalı tüfek ile tabancadan çıkan kurşun ve saçmalarla çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aydın-İzmir Karayolu kavga ve delil araması nedeniyle şerit çekilerek kapatıldı. Yaralılar ambulanslarla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kavgaya karışan Şaban Çalışkan ve Mustafa Aslan polis tarafından gözaltına alınırken, şüpheli Aziz Çırakoğlu ise olaydan sonra firar etti. Bu arada pompalı tüfekten çıkan saçmalardan bazıları çevrede park halinde duran bazı araçlara da isabet etti. Yolda 23 saçma ve kurşun bulundu. Olayda kullanılan bir 2 pompalı tüfek, 1 tabanca, 1 bıçak ve 1 satır ele geçirildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yerinden genel ve detay görüntüler
-Olay yeri imceleme ekiplerinin görüntüleri
-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN,(DHA)

Oğlu evden kovunca kendini denize attı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, iddiaya göre oğlunun evden kovmasını içerleyen 80 yaşındaki G.Ç. isimli kadın kendini denize attı. Sahilde bulunan vatandaşlar denize atlayarak G.Ç.'yi kurtardı.
Olay akşam saatlerinde, Gölcük Kavaklı iskelesinde meydana geldi. Yaşlı bir kadının denize atladığını gören sahildeki vatandaşlar arkasından suya atladı. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan yaşlı kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. G.Ç.'nin oğlu tarafından evden kovulmasını içerleyince kendini denize attığı iddia edildi. G.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Soner GÜLEZER /GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA)
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