DHA YURT BÜLTENİ 21

Kocaeli'de otoyolda bayram yoğunluğu (2)

TEM OTOYOLUNDAKİ TRAFİK YOĞUNLUĞU GECE DE DEVAM ETTİ Kurban Bayramı tatili nedeniyle yola çıkanların, TEM otoyolu Kocaeli kesiminde oluşturduğu yoğunluk gece saatlerinde de devam etti. Araçlar zaman zaman Bekirdere rampası geçişinde adım adım ilerledi. Yoğunluğun ilerleyen saatlerde de devam etmesi bekleniyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Drone gece görüntüsü

-Araç yoğunluğu

-TEM Bekirdere rampasından araç detayları Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU / KOCAELİ,(DHA) Besni'de kaza: 3 yaralı ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde önünde ilerleyen traktöre çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Suvarlı beldesinde meydana geldi. Suvarlı beldesinden ilçe merkezi yönüne ilerleyen Hasan Yılmaz yönetimindeki 33 BNJ 06 hafif ticari araç, önünde ilerleyen 02 AL 236 plakalı traktöre arkadan çarptı. Meydana gelen kazada hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Yılmaz ile araçta bulunan Perihan Yılmaz ve Kadir Yılmaz yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin çağırdığı sağlık görevlileri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Hasan Yılmaz, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Besni Devlet Hastanesi

- Ambulansların yaralıları getirmesi

- Sağlık görevlilerinin yaralılara müdahalesi

-Yaralıların ambulanslardan acil servise alınması

-Yaralı yakınlarının ağıtları

-Ağır yaralının sevk edilmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN / ADIYAMAN,(DHA) Bakan Soylu, Kırıkkale'deki denetlemeleri takip etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, araçlarda bulunan çocuklara düdük dağıtarak seyir halinde iken hata yapan sürücü baba ve annelerin uyarılmasını istedi.

TÜRKİYE'de 43 ilin geçiş güzergahı üzerinde bulunan Kırıkkale'de Kurban Bayramı dolayısıyla artan trafik yoğunluğuna karşı Bölge Tafik ekiplerinin oluşturduğu kontrol noktasında gerçekleştirilen uygulamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yerinde denetledi, görevlilerden bilgi aldı.

Gece geç saatlerde Ankara’dan helikopter ile Kırıkkale Başpınar Stadı'na inen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu, Kırıkkale-Ankara karayolu üzerinde bulunan Bölge Trafik kontrol noktasına geçti. Burada, Emniyet teşkilatı tarafından karşılanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trafikten sorumlu Emniyet Müdür yardımcısı Hacı Ömer Aktürk'ten çalışmalar ile ilgili olarak bilgi aldı. Bakan Soylu, "Bayram nedeniyle karayollarımızdaki kalabalığı görmek ve denetlemek için buradayım. Kırıkkale’nin 43 ilin kapısı olması ile birlikte yoğun bir trafik akışı bulunuyor. Kazaları asgariye indirmek için herkese büyük görevler düşüyor. Başta küçük çocuklarımız olmak üzere, bunun içinde seyir halinde bulunan araçların sürücülerine karşı çocuklarımız düdükleri ile sürücü olan baba ve annelerini uyarmalarını arzu ediyoruz. Geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl trafik kazalarının daha asgariye düşürülmesi için hep beraber sürücülerin trafik kurallarına uymaları önemli bir faktördürö dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik ekipleri tarafından durdurulan araç sürücüleri ile görüştükten sonra yolcu olarak bulunan çocuklara şapka, tişort ve kırmızı düdük hediye ederek, hata karşısında sürücüleri uyarmalarını istedi.

Bakan Soylu’nun denetimine Emniyet Genel Müdür yardımcısı Celal Uzunkaya, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, AK Parti il Başkanı Nuh Dağdelen katıldı.

Bakan Süleyman Soylu, denetimlerini sürdürmek üzere Kırıkkale'den helikopter ile Çorum'a hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Trafik akışından görüntü

-Bakan Süleyman Soylu'nun gelişi

-Emniyet Müdür yardımcısı H Ömer Aktürk ün açıklamaları

-Bakan Soylu'nun açıklaması

-Bakan Soylu araçlarda bulunan çocuklara düdük hediye etmesi

-Çocuklarla birlikte Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM / KIRIKKALE,(DHA) Bakan Soylu, Kırıkkale'deki denetlemeleri takip etti (2)

BAKAN SOYLU, ÇORUM'DA TRAFİK UYGULAMASINA KATILDI ÇORUM’un Sungurlu ilçesine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yapılan trafik uygulamasına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çorum’un Sungurlu ilçesine geldi. Helikopterle Şehir Stadına inen Bakan Soylu daha sonra ‘Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük’ projesi kapsamında D100 Karayolu’nda Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen trafik uygulamasına katıldı. Bakan Soylu burada uygulama kapsamında duran sürücüler ve araçların içerisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Soylu durdurulan bir otobüsün içine girerek vatandaşlarla görüştü. Bazı vatandaşlar Bakan Soylu ile selfie çekindi. Bakan Soylu ayrıca araçlarda bulunan çocuklara düdük hediye edip sürücülere de tişört ve broşür verdi. Yapılan trafik uygulaması ile ilgili görevlilerden bilgi alan Bakan Soylu daha sonra tekrar Şehir Stadyumuna giderek helikopterle Amasya’nın Merzifon ilçesine gitmek üzere ilçeden ayrıldı.