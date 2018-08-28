DHA YURT BÜLTENİ-21

PARKTA TABANCAYLA VURULMUŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde, Velit Gökduman (22), parkta göğsünden tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Cesedin yaklaşık 2 metre uzağında, olayla kullanıldığı düşünülen tabanca bulundu. Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'deki Güney Yıldızı Parkı'nda meydana geldi. Parkta devriye görevi yaptıkları sırada ağacın altında hareketsiz yatan birini gören güvenlik görevlileri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sol göğsünden tabanca ile vurulduğu saptanan kişinin öldüğünü belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise, cesedin yaklaşık 2 metre uzağında tabanca buldu. Yapılan kimlik kontrolünde cesedin Velit Gökduman'a ait olduğu belirlenirken, ailesi tarafından olaydan yaklaşık iki saat önce Dağlıoğlu Polis Merkezi'ne kayıp müracaatında bulunulduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gökduman'ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Gökduman'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ve soruşturmayla kesinlik kazanacak.

Olayda kullanıldığı düşünülen tabancaya incelemek üzere el koyan polis, soruşturmaya devam ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Olay yerindeki ponançolislerden görüntü

- Ambulanstan görüntü

- Yerdeki tabancadan görüntü

- Ceset ve tabancanın aynı karede görüntüsü

- Polisin cesette inceleme yapması

- Ambulansın olay yerinden ayrılması

- Genel ve detay görüntüler Süre: 01'10" Boyut: 216 MB Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) =============================== OTOMOBİL, TRAKTÖRE TAKILI RÖMORKA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, Avusturya plakalı otomobilin, traktörün römorkuna arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza, saat 21.30 sıralarında Gürlek Mahallesi Denizli-Afyonkarahisar Karayolu'nda meydana geldi. Afyonkarahisar yönüne giden, Muzaffer Akgün (63) yönetimindeki W 23811C Avusturya plakalı otomobil, önündeki Erol Deste (41) yönetimindeki 20 H 9467 plakalı traktöre takılı römorka arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki Güldan Akgün'ün (59) hayatını kaybettiği belirledi. Yaralı olan otomobil sürücüsü Akgün ile traktör sürücüsü Erol Deste ise, ambulanslarla Honaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolundaki araç trafiğinde aksama meydana geldi. Avusturya'da yaşayan gurbetçi Güldan Akgün'ün cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden genel ve detay görüntü

- Traktörden ve otomobilden görüntü

- Jandarma ekiplerinden görüntü Haber-Kamera: Celal SAYIN / HONAZ (Denizli), (DHA) ============================= SULAMA KANALINDAN BOĞULAN AFGANİSTANLI RAMİ'NİN YAKINLARININ FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI (2)

** CESEDİ 10 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU Adana'da sulama kanalında akıntıya kalıp, kaybolan Afganistan uyruklu Rami Keberi'in (18) cesedi, suya girdiği yerin 10 kilometre uzağında ailesi ve komşuları tarafından bulundu.

Atakent Mahallesi'nde suya girdiği belirtilen Keberi'nin cesedi, kanala verilen suyun kesilmesiyle ortaya çıktı. Afgan gencin cesedini babası Muhammed Zaman Keberi ve komşuları, suya girdiği yerin 10 kilometre uzağındaki Alihocalı Mahallesi'nde buldu. Oğlunun cesedi başında gözyaşı döken baba Muhammed Zaman Keberi, üzüntüden baygınlık geçirdi. Vatandaşlar tarafından ambulansa taşınan baba Keberi'ye sağlık görevlileri müdahale etti.