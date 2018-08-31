HABER

DHA YURT BÜLTENİ 21

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 21:58 | Son Güncelleme

Oğlu kanalda kaybolan annenin feryadı yürek burktu (2) CANSIZ BEDENİ, 10 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU Ayaklarını suya sokmak istediği sırada dengesini kaybedip, sulama kanalına düşen Atakan Karatosun'un (14) cansız bedeni, yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Alihocalı Mahallesi'nde bulundu.

Oğlu kanalda kaybolan annenin feryadı yürek burktu (2)
CANSIZ BEDENİ, 10 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Ayaklarını suya sokmak istediği sırada dengesini kaybedip, sulama kanalına düşen Atakan Karatosun'un (14) cansız bedeni, yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Alihocalı Mahallesi'nde bulundu.

Akşam saatlerinde kanal içeresinde ceset olduğunu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Polisler tarafından sudan çıkarılan cesedin, öğlen saatlerin sulama kanalında kaybolan Atakan Karatosun'a ait olduğu saptandı. Karatosun'un cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin, olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

ADANA (DHA)

================================

Yenişehir'de gerginlik (3)
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bugün, doğu illerinden geleniki ayrı grup arasında bu akşam çıkan kavgada 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Kavga anında tarafları ayırmak isteyen sivil giyen İlçe emniyet Müdürü Ümit Güner'i tanımayan kalabalığın kendisine karşı gelmesi sonucu polis havaya ateş etti. Her iki gruptan yaralıların hastaneye gelmesi sonucu burada toplanan kalabalık hastaneden uzaklaştırıldı. Kaymakam Suat Seyitoğlu Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Yenişehir Cumhuriyet Başsavcısı Veysi Oktay ve Yenişehir Jandarma İlçe Komutanı Albay Hakan Cirit hastanenin bahçesine gelerek gelişmeleri buradan takip etti.

BURSA (DHA)

ÖĞRENCİ YURDUNDA ÖLÜME; 3 TUTUKLAMA

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kaldığı öğrenci yurdunda çıkan kavga sonrası İsmail Kerem Topal (14), adlı öğrencinin merdivenlerden düşüp yaşamını yitirmesiyle ilgili 3 yurt görevlisi tutuklandı.

Lise 1'inci sınıf öğrencisi İsmail Kerem Topal, Konaklı Mahallesi'nde kaldığı özel öğrenci yurdunda, geçtiğimiz 4 Ağustos günü merdivenlerden yuvarlanarak, ağır yaralandı. Sağlık görevlilerince ambulansla götürüldüğü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (ALKÜ) yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Topal, 5 günlük yaşam mücadelesinin ardından 9 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, yurdun güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsmail Kerem Topal'ın merdivenden düşmeden önce tartıştığı arkadaşı M.E.U.'yu (14) gözaltına aldı. M.E.U., savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İsmail Kerem Topal'ın ölümüyle ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan yurt yöneticisi Hilmi Uysal ile yurt görevlileri Hamza Kaya ve Süleyman Arıkan, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Uysal, Kaya ve Arıkan, ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)
--------------------------------------------
- Olay anı güvenlik kamera görüntüleri
-Anne Emine İnce'nin açıklamaları
- İsmail Kerem Topal'ın fotoğrafları

Haber-Kamera: Engin ANAK/ALANYA, (DHA)

================================

GÖYNÜK'TE 2 HEKTAR ORMANLIK ALAN YANDI

BOLU’nun Göynük ilçesinde çıkan yangında, 2 hektar ormanlık alan yanarak zarar gördü.

Yangın, öğleden sonra ilçeye bağlı Çamlıca köyü yakınında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Ormandan yükselen dumanları gören köylüler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Yangına müdahale etmek için bölgeye Göynük, Mudurnu, Seben, Kıbrıscık, Yeniçağa ile Ankara Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Nallıhan, Çayırhan, Beypazarı, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Geyve, Taraklı Orman İşletme Şefliklerine ait çok sayıda arazöz sevk edildi. Yangına ayrıca, İstanbul’dan gelen yangın söndürme helikopteri de müdahale etti. Çevre köylerde yaşayan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 3 saat süren yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ormanlık alanda ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre 2 hektarlık alanın yandığı öğrenildi.

Yangın ve söndürme çalışmaları ile ilgili bilgi veren Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, ^"Yangının ikindi saatlerinde Çamlıca köyünün üst mevkiinde ziraat arazisinde çıktığından şüpheleniyoruz. Fakat failini henüz tespit edemedik. Yangın rüzgarın da etkisiyle ormana doğru yayılmış. Daha sonra ekiplerimiz yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak İstanbul’dan gelen helikopterin de desteği ile kısa sürede söndürüldü. Şu an soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın 2 hektarlık bir alanda örtü ve tepe yangını şeklinde etkili oldu. Ekiplerimiz gece boyunca bölgede soğutma ve kontrol çalışmalarına devam edecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------------------
-Soğutma çalışmalarından görüntüler
-Detaylar
-Orman Bölge Müdürü ile röportaj
Süre: 02.17-Boyut: 256.9 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/GÖYNÜK(Bolu),(DHA

============================

PARTNERDüğünde şıklık yarışı!Düğünde şıklık yarışı!
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli olduHakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu
GÜNCELLEME - Adana'da sulama kanalına düşen çocuk boğulduGÜNCELLEME - Adana'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!

Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Galatasaray'dan Cornelius, Vagner Love ve Ömer Bayram bombası

Galatasaray'dan Cornelius, Vagner Love ve Ömer Bayram bombası

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Çok önemli gelişme! İran Irak'a füzeleri gönderdi

Çok önemli gelişme! İran Irak'a füzeleri gönderdi

Trump'tan sonra şimdi de Almanlar! Türkiye'ye karşı tehdit gibi sözler

Trump'tan sonra şimdi de Almanlar! Türkiye'ye karşı tehdit gibi sözler

İlginizi Çekebilir

YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken açıklama!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken açıklama!

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesinden tepki

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesinden tepki

Diyarbakır'da hastaneyi karıştıran iddia! Hemşire, erkek diyetisyeni...

Diyarbakır'da hastaneyi karıştıran iddia! Hemşire, erkek diyetisyeni...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

TSK açıkladı! PKK'ya bugün çok büyük bir darbe vuruldu

TSK açıkladı! PKK'ya bugün çok büyük bir darbe vuruldu

Ciner Medya’da tenkisat depremi! Gazete Habertürk'ten sonra hangi servisler kapatıldı?

Ciner Medya’da tenkisat depremi! Gazete Habertürk'ten sonra hangi servisler kapatıldı?

Payitaht Abdülhamid dizisindeki "Saray" eleştirisi Erdoğan'a gönderme mi

Payitaht Abdülhamid dizisindeki "Saray" eleştirisi Erdoğan'a gönderme mi

Danıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım sınırda yakalandı

Danıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım sınırda yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.