DHA YURT BÜLTENİ 21

Bu arada Kütahya Valiliği, il genelindeki ormanlık alanda Ekim ayına kadar piknik yapılması yasakladı. Yasak kararı Tavşanlı ilçesinde belediye hoparlörlerinden ilçe sakinlerine duyuruldu.

Adnan Kayım, daha önce 30 hektarlık alanda etkili olduğu belirtilen yangının yapılan incelemede sadece 20 hektarlık ormanlık alanda etkili olduğunu belirlediklerini söyledi.

Dün akşam saatlerinde Tavşanlı ilçesi yakınlarındaki Bekteşler mevkiinde henüz belirlenemeyen neden çıkan orman yangını, bugün akşam saatlerinde kontrol altına alındığı açıklandı. Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, "Yangın kontrol altına alındı. Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Hasanpaşa deresinde yaşanan kirlilik nedeniyle balık ölümleri meydana gelmeye başladı. Derenin üzeri ölü balıklarla doldu. Balık ölümlerinin, dereye yakın bölgedeki fabrikadan veya dereye atılan kimyasal maddeden kaynaklandığını iddia eden köylüler, eylem yaptı. Hasanpaşa Mahallesi sakinleri, derelerinin kirlenmesi ve balık ölümleri sebebiyle büyük endişe yaşarken, mahalle sakinleri, "Deredeki balıkların öldüğünü dere kenarında gezenler fark etti. Bizlerde merak ederek gelip baktık. Sonrasında durumu jandarma ekiplerini bildirdik. Mahallemizde ilk defa yaşanıyor. Sebebi ya zehirli atık ya da derenin üst tarafında kurulan fabrikaların boşalttığı atıklar" ifadelerini kullandılar. Hasanpaşa Mahallesi Muhtarı Suat Karakaya ise, “Durum içler acısı. Haberimiz olduğunda durumu hemen yetkili yerlere haber verdik. Daha öncede buna benzer bir olay Kulaca deresinde yaşanmıştı. Olayın sebebini tam olarak bilemiyoruz. Muhtemelen dereye boşaltılan zehirli bir atıktan kaynaklanıyor. Derenin üst tarafında da fabrikalar bulunuyor. Yetkililerin gerekli araştırmayı yaparak, sorumlularını bulmalarını istiyoruz. Binlerce balık öldü. Belki sabaha kadar dere de balık kalmayabilir” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mahalle sakinlerinin röportajı

- Balıkların görüntüsü

- Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)-

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